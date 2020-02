Nhóm quỹ Dragon Capital bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu SJS, thu về 147 tỷ đồng

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ hơn 7 triệu cổ phiếu Sudico (SJS), tương ứng tỷ lệ 6,16%. Sau giao dịch này, nhóm quỹ Dragon Capital không còn nắm giữ cổ phiếu SJS.

Giao dịch được diễn ra trong ngày 24/2/2020 thông qua giao dịch thỏa thuận với mức giá 21.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị hơn 147 tỷ đồng. Bên mua là nhà đầu tư trong nước.

Trước đó vào đầu năm 2020, Phó Chủ tịch Sudico, ông Đỗ Văn Bình cũng bán ra 6,9 triệu cổ phiếu SJS và thu về 112,4 tỷ đồng.

Thời gian gần đây Sudico thường được nhắc đến cùng các "lời hứa" trả cổ tức các năm 2016 và 2017 với 5 lần "xin khất" trả cổ tức do nguồn tiền chưa có. Theo văn bản giải trình mới nhất khi "khất", Sudico cho biết nguồn vốn chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông chủ yếu từ nguồn thu tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác. Công nợ hiện nay với khách hàng tại dự án Nam An Khánh và các dự án khác là 285,5 tỷ đồng. Sudico đã làm việc cụ thể với từng đối tác, khách hàng và đã đề ra các biện pháp quyết liệt trong công tác thu vốn tại các dự án.

Lần thứ 5 này, Sudico "khất" cổ đông là, đối với cổ tức năm 2016 và cả năm 2017 đều sẽ dự kiến thanh toán vào ngày 31/12/2020.

Trong năm 2019, Sudico ghi nhận 101,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ so với mức 113,6 tỷ đồng trong năm 2018.