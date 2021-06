Nhóm tín dụng đen cho hơn 7.000 người vay lãi 180%/năm

Ngày 23/6, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT công an quận đã khởi tố bị can 9 đối tượng cùng trú tại quận Hoàng Mai về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cụ thể, tháng 3/2021, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Ổ nhóm này do một đối tượng 29 tuổi cầm đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ổ nhóm này hoạt động từ tháng 6/2017 đến nay, với hình thức cho vay "bốc bát họ" tỷ lệ 10 ăn 8, nếu khách vay 10 triệu đồng sẽ cắt lãi trước 2 triệu đồng, chỉ nhận được 8 triệu đồng.

Mỗi ngày, khách hàng phải đóng cả gốc và lãi 200.000 đồng trong vòng 30 ngày tương đương với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày, 180%/ năm.

Trong đó, đối tượng điều hành ổ nhóm sẽ trả lương vào giao nhiệm vụ cho ‘đàn em’ quản lý cửa hàng, nhập số liệu, nhận tiền, xuất tiền cho khách hay đi đòi nợ…

Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng cho hàng trăm khách vay tiền, không phải thế chấp tài sản mà chỉ viết giấy vay nợ. Công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Cơ quan điều tra xác định, đến nay, ổ nhóm này đã cho hơn 7.300 lượt khách vay với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng, thu lời hơn 6,8 tỷ đồng.

Các khách hàng của nhóm "tín dụng đen" chủ yếu tại quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Gia Lâm, Đống Đa, Cầu Giấy, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì...

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.