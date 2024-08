Nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu sẽ tăng gấp 3 lần trong năm 2030 khi AI được sử dụng rộng rãi: Loạt cái tên hưởng lợi, cổ phiếu kỳ vọng tăng trưởng

Theo phân tích từ Mizuho Securities, nhu cầu điện năng từ các trung tâm dữ liệu tại Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2030 khi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng nhanh chóng, thúc đẩy sự bùng nổ của năng lượng tái tạo và khí tự nhiên.

Theo đó, chuyên gia dự báo nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu sẽ đạt 400 terawatt giờ, tương đương với 50 gigawatt mỗi năm, chiếm khoảng 9% tổng nhu cầu điện của Mỹ vào cuối năm 2030.

Khoảng 30% nhu cầu hiện tại từ các trung tâm dữ liệu nằm ở khu vực Trung - Đại Tây Dương, tiếp sau là Texas, chiếm 13%.

Với nhu cầu trên, năng lượng tái tạo dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh nhất do các cam kết về khí hậu của ngành công nghệ, với nhu cầu năng lượng mặt trời tăng 7 gigawatt mỗi năm và năng lượng gió tăng 5 gigawatt mỗi năm cho đến năm 2030. Điều này tương ứng với mức tăng lần lượt là 21% và 39% cho năng lượng mặt trời và gió so với dự báo hiện tại của Mizuho.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, các công ty chuyên về thiết bị theo dõi năng lượng mặt trời như Nextracker và Array sẽ có khả năng hưởng lợi nhiều nhất vì họ có thể "dễ dàng tăng năng lực sản xuất thông qua các nhà sản xuất hợp đồng thép với chi phí vốn thấp,".

Giá cổ phiếu của Nextracker (niêm yết trên sàn Nasdaq - Mỹ) có thể tăng 4 USD so với giá mục tiêu hiện tại là 59 USD do Mizuho đưa ra, với lực đẩy từ nhu cầu GenAI, với giả định công ty này nắm giữ 45% thị phần tại Mỹ. Trong khi đó, thị giá của Array có thể tăng 2 USD so với giá mục tiêu hiện tại của Mizuho là 13 USD/cổ phiếu.

Ngược lại, các cổ phiếu sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời như First Solar có thể sẽ không biến động nhiều cho đến khi kết quả cuộc bầu cử tháng 11 xác định Đạo luật Giảm Lạm Phát (IRA) có được giữ nguyên hay không. Các công ty có thể phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ hơn nếu IRA vẫn được duy trì, tuy nhiên, cổ phiếu First Solar có thể tăng thêm 17 USD so với giá mục tiêu hiện tại là 274 USD/cổ phiếu.



Trong khi đó, nhu cầu khí tự nhiên, dự kiến sẽ tăng lên tới 4 tỷ feet khối/ngày vào năm 2030, tương đương 4% sản lượng hiện tại của Mỹ. Nếu sự mở rộng của năng lượng tái tạo chậm hơn dự kiến, nhu cầu khí đốt có thể tăng lên tới 8 tỷ feet khối/ngày vào cuối năm 2030.

Báo cáo cho biết, khí đốt sẽ chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, lấp đầy khoảng trống khi năng lượng mặt trời và gió giảm do điều kiện thời tiết, và củng cố nguồn cung ở những khu vực trong nước mà các trung tâm dữ liệu không nằm cạnh các nhà máy năng lượng tái tạo. Các nhà sản xuất khí như EQT Corp có khả năng hưởng lợi chính do những công ty này cung cấp cho các trung tâm dữ liệu quan trọng ở một số khu vực.

Các nhà sản xuất điện độc lập như Constellation Energy cũng có lợi thế nếu có thể ký kết các thỏa thuận cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu bằng cách sử dụng đội tàu hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, Mizuho Securities cũng cảnh báo, mặc dù nhu cầu về năng lượng điện cho AI cao, ngành này cũng đối mặt với nhiều nút thắt phải xử lý, khi các dự án điện mới phải mất tới 5 năm để được cấp phép và kết nối với lưới điện. “Các khoản đầu tư tái tạo cũng có thể bị trì hoãn nếu chính quyền mới hủy bỏ các ưu đãi theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) hoặc áp dụng mức thuế nhập khẩu cao hơn”, nhà phân tích cho hay.

