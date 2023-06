Như chưa hề có cuộc chia ly, cổ phiếu chứng khoán lại đồng loạt tăng mạnh sau phiên giảm sâu

Sau một phiên giảm mạnh trên diện rộng, thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch cuối tuần nhiều rung lắc. VN-Index có thời điểm nhúng xuống dưới 1.100 điểm nhưng bất ngờ được kéo ngược vào cuối phiên qua đó đóng cửa tăng 6,21 điểm (+0,56%) lên mức cao nhất phiên tại 1.107,53 điểm.

Với đặc thù rất nhạy với biến động của thị trường, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đồng loạt tăng mạnh trở lại sau phiên “sụt hố” trước đó. VND, SSI, VCI, HCM, MBS, SHS,… đều tăng mạnh với giao dịch rất sôi động. Thậm chí, VND còn dẫn đầu toàn sàn cả về khối lượng và giá trị khớp lệnh.

Đà tăng của cổ phiếu chứng khoán thời gian gần đây được hỗ trợ tích cực bởi sự cải thiện đáng kể về mặt thanh khoản. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân phiên trên HoSE từ đầu tháng 6 đã tăng vọt lên trên 16.000 tỷ đồng, gấp rưỡi tháng trước. Thậm chí, phiên giao dịch tỷ USD cũng đã xuất hiện trở lại.

Thanh khoản thị trường tiếp tục xu hướng tăng được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến các nguồn thu chính của các công ty chứng khoán như môi giới, cho vay. Bên cạnh đó, dòng tiền vào thị trường dồi dào sẽ là yếu tố hỗ trợ đáng kể với các nhóm “ngốn” thanh khoản như cổ phiếu chứng khoán.

Sự chuyển biến tích cực về mặt thanh khoản thị trường chứng khoán diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước liên tiếp giảm lãi suất điều hành.

Lãi suất huy động giảm đã giúp thị trường chứng khoán dần trở nên hấp dẫn hơn một cách tương đối. Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư trong nước cũng vừa tăng vọt trong tháng 5 lên mức cao nhất trong 9 tháng. Theo một số nhận định, có một lượng tiền nhàn dỗi đang dịch chuyển từ kênh tiết kiệm sang chứng khoán dù con số có thể không quá lớn.

Dù có độ trễ nhất định nhưng lãi suất cho vay cũng ít nhiều hạ nhiệt được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên chi phí vốn của các công ty chứng khoán qua đó giúp mở ra dư địa để giảm lãi suất cho vay margin. Điều này có thể kích thích nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư tăng trở lại. Theo Pyn Elite Fund, dư nợ margin có thể đã tăng khoảng 30-40% so với đầu năm.

Nhiều công ty chứng khoán cũng đã đưa ra các sản phẩm mới với những chương trình ưu đãi hấp dẫn liên quan đến lãi suất nhằm thu hút nhà đầu tư. Với lợi thế nguồn vốn rẻ dồi dào từ công ty mẹ NHIS, lãi suất cho vay của Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) thuộc nhóm hấp dẫn nhất trong khối các công ty chứng khoán. Hiện nay, NHSV đang áp dụng mức lãi suất margin chỉ từ 7,3% cùng sản phẩm cho vay margin đa dạng, phù hợp theo thời gian đầu tư và giúp khác hàng quay vòng vốn nhanh.

Theo SGI Capital, dư nợ margin của các công ty chứng khoán bắt đầu tăng nhanh hơn chỉ số dù chưa tới mức cảnh báo. Tỷ lệ margin có thể sẽ tăng khi dòng tiền mới tự tin về xu hướng lãi suất giảm. Quỹ đầu tư nhày nhận định lãi suất tiền gửi đã hạ trung bình 2-3% và có thể hạ thêm do tín dụng yếu.

Do đó, thanh khoản của thị trường chứng khoán sẽ duy trì ở mặt bằng mới và có thể tiếp tục cải thiện. Nỗ lực của Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục trong giai đoạn tới khi tăng trưởng kinh tế vẫn đang thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu của Quốc hội. Điều này sẽ liên tục củng cố sự tự tin dòng tiền mới đổ vào thị trường chứng khoán và do đó sẽ giúp thanh khoản dâng theo.