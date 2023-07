Nhựa An Phát Xanh (AAA) báo lãi quý 2 giảm 45%, mục tiêu lợi nhuận cả năm còn rất xa vời

CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã AAA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 2.791 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 36% so với quý 2/2022, xuống mức 222 tỷ đồng. Biên lãi gộp tương ứng chưa đến 8%.

Mặc dù các chi phí phát sinh cũng đều giảm mạnh nhưng lãi ròng quý 2 của Nhựa An Phát Xanh vẫn giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 51 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp thứ 2 mà công ty ghi nhận trong vòng kể từ quý 4/2018, chỉ sau khoản lỗ nặng quý cuối năm ngoái.

Theo giải trình từ phía Nhựa An Phát Xanh, kết quả kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động thương mại sụt giảm so với quý 2 năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.408 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, lần lượt giảm 26% và 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được gần 1/4 mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2023, Nhựa An Phát Xanh lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng, lần lượt giảm 18,2% và tăng 327% so với năm ngoái.

Công ty cho biết động lực tăng trưởng trong năm 2023 bao gồm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ khai thác KCN An Phát 1, gia tăng tỷ trọng sản phẩm bao bì tự hủy và bao bì công nghiệp có biên lợi nhuận cao, tăng hiệu quả hoạt động thương mại hạt nhựa và tối ưu chi phí vận hành.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh đã tăng nhẹ 4% so với đầu năm lên trên 11.200 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi đã tăng khoảng 800 tỷ so với đầu kỳ lên gần 2.900 tỷ đồng. Mặt khác, nợ vay tài chính cũng tăng nhẹ lên gần 3.250 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng tài sản.