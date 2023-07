DIC Corp (DIG) báo lãi quý 2 giảm 89%, thực hiện chưa đến 1/10 kế hoạch sau nửa năm

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 91,1% so với quý 2/2022 xuống chỉ còn 33,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm đến 86% so với quý 2 năm ngoái xuống còn 28 tỷ đồng. Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đều giảm mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính không đủ bù chi phí khiến DIC Corp lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 5 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 102 tỷ đồng.

DIC Corp thoát lỗ nhờ khoản lợi nhuận khác tăng 33% so với cùng kỳ lên 22 tỷ đồng chủ yếu do công ty ghi nhận tiền phạt vi phạm hợp đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2 của doanh nghiệp bất động sản này chỉ đạt 9 tỷ đồng, giảm đến 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 575 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 43% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp mới thực hiện được chưa đến 1/10 mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2023, DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Với chỉ tiêu trên, DIG dự chia cổ tức 8-15%. Vốn điều lệ năm nay vào mức 6.500 – 7.000 tỷ đồng.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của DIC Corp đã giảm khoảng 5% so với đầu năm, xuống mức14.000 tỷ đồng. Nợ vay tài chính đã giảm đáng kể so với đầu năm xuống còn 2.700 tỷ đồng, chủ yếu do giảm nợ vay dài hạn 1.000 tỷ đồng.

Ngược lại, tồn kho đã tăng 7% so với đầu năm lên 6.310 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 6.173 tỷ đồng; các dự án đáng chú ý trên 1 ngàn tỷ đồng gồm dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước hơn 1.336 tỷ đồng, dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên gần 2.035 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, DIC Corp vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2021. Theo đó, HĐQT công ty đã thống nhất điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP năm 2021 xuống còn 2 năm kể từ ngày phát hành.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 diễn ra ngày 22/4/2021 thông qua, DIC Corp sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên với giá 15.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày phát hành. Đợt phát hành sau đó được hoàn tất vào ngày 31/8/2021.

Như vậy, với việc mở khoá sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu, 15 triệu cổ phiếu DIG trong đợt ESOP trên dự kiến sẽ được tự do chuyển nhượng kể từ ngày 31/8 năm nay thay vì phải đợi đến ngày 31/8/2024.