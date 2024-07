Nhựa An Phát Xanh (AAA) tham gia vào thị trường sàn nhựa VLXD gần 37 tỷ USD

Theo báo cáo phân tích của Fortune Business Insights, quy mô thị trường sàn nhựa vinyl (sàn nhựa vật liệu xây dựng) toàn cầu là 36,63 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng từ 39,19 tỷ USD vào năm 2024 lên 66,94 tỷ USD vào năm 2032 với tốc độ CAGR là 6,8% trong giai đoạn 2024-2032.

Theo Ngân hàng Thế giới, Liên hợp quốc dự đoán đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên gần 10 tỷ người. Làn sóng di cư đến các thành phố ngày càng tăng đang tạo ra nhu cầu nhiều hơn về nhà ở và cơ sở hạ tầng.

Sự phát triển đô thị nhanh chóng dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu về nhà ở nhiều hơn. Từ năm 2018 đến năm 2050, dự báo nhà ở chung cư sẽ chiếm hơn một nửa số tòa nhà dân cư trung bình thông thường được xây dựng mỗi ngày, tức là khoảng 10.000 tòa nhà mỗi ngày.

Đồng thời, sự gia tăng thu nhập khả dụng của người tiêu dùng trong vài năm qua đã cho phép họ thay đổi lối sống và đầu tư vào các dự án nhà ở sang trọng hoặc cải tạo lại ngôi nhà hiện tại. Nhu cầu bảo trì nhà ở tăng lên được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường sàn vinyl toàn cầu trong giai đoạn dự báo.

Sàn vinyl là loại sàn đàn hồi chính được sử dụng trong ngành xây dựng. Loại sàn này tương đối dễ bảo trì, chống ẩm tốt hơn và bền hơn các giải pháp sàn khác. Việc sử dụng các giải pháp sàn trong các tòa nhà dân cư làm tăng tính thẩm mỹ và mang lại độ bền và sự thoải mái. Với xu hướng sử dụng các giải pháp sàn bền vững của người tiêu dùng dự báo sẽ thúc đẩy mức tiêu thụ sản phẩm trên toàn cầu.

Ở Bắc Mỹ, nhu cầu nâng cấp các cơ sở thương mại, bao gồm văn phòng, bệnh viện và trường học, đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường sàn vinyl. Bên cạnh đó, nhu cầu về vật liệu phủ sàn bền và dễ lắp đặt cũng hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường trong khu vực.

Sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với sàn tiết kiệm chi phí từ các nhà thầu xây dựng Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Đồng thời, sự gia tăng các dự án xây dựng lớn ở các khu vực này dự kiến sẽ thúc đẩy việc sử dụng sàn vinyl.

Tại các thị trường khác, như Châu Á - Thái Bình Dương , quy mô thị trường sàn vinyl đạt 12,43 tỷ USD vào năm 2023. Khu vực này dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân do sự tiến triển của ngành xây dựng và các dự án được lên kế hoạch tại các quốc gia hàng đầu như Trung Quốc và Ấn Độ. Cùng với đó quá trình đô thị hóa ngày càng tăng đã thúc đẩy việc áp dụng cải tạo trong các tòa nhà thương mại và dân cư dẫn đến nhu cầu về sàn vinyl tại khu vực này.

Trong báo cáo phân tích mới nhất về Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics – mã CK: AAA), Chứng khoán FPT (FPTS) cho biết AAA có kế hoạch sản xuất thêm sản phẩm mới là sàn nhựa vật liệu xây dựng. Cụ thể, AAA lên kế hoạch sản xuất 6 triệu mét vuông sàn nhựa mỗi năm, thể hiện kỳ vọng lớn vào nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng của mảng này.

Sản phẩm sàn nhựa vật liệu xây dựng chính của AAA là sàn nhựa SPC và LVT (trong đó SPC là sản phẩm chủ đạo) sẽ tiêu thụ chủ yếu qua kênh xuất khẩu, trong đó, Mỹ sẽ là thị trường trọng điểm.

Theo FPTS, sản lượng bán sàn SPC tại Mỹ đang tăng trưởng nhanh và dần thay thế các loại ván sàn truyền thống nhờ có nhiều ưu thế như dễ lắp đặt, độ bền cao, giá rẻ, không thấm nước… Bên cạnh đó, sàn SPC nguồn gốc từ Việt Nam được dự đoán sẽ nhanh chóng gia tăng thị phần tại Mỹ nhờ hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc. Hiện nay, hơn 90% nhu cầu sàn SPC tại Mỹ được nhập khẩu. Trong đó, sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (~61,1% năm 2023), tuy nhiên lại có mức tăng trưởng thấp do Mỹ đã áp thuế 10% từ tháng 8/2018 và 25% từ tháng 1/2019 lên sản phẩm sàn LVT (trong đó có SPC) của Trung Quốc.

FPTS đánh giá AAA có triển vọng tốt từ sản phẩm sàn vật liệu xây dựng. Theo FPTS, mảng sàn nhựa vật liệu xây dựng dự kiến đưa vào hoạt động năm 2025, và dự đoán sẽ đóng góp 10% vào lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2028 của AAA. Mảng kinh doanh mới này có tiềm năng tăng trưởng cao nhờ sản phẩm có dư địa tăng trưởng lớn khi có nhiều ưu thế so với ván sàn truyền thống và AAA có khả năng tận dụng được nguồn lực có sẵn từ doanh nghiệp chung tập đoàn đang kinh doanh dòng sản phẩm tương tự.

Ví dụ như bột đá CaCo3 là nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 70%) trong thành phần sản xuất sàn nhựa vật liệu xây dựng, FPTS cho rằng AAA sẽ tận dùng nguồn nguyên liệu bột đá sẵn có từ công ty con CTCP An Tiến Industries (HSX: HII) để phục vụ cho hoạt động sản xuất sàn nhựa.

Ngoài ra, AAA còn có khả năng tận dụng được nguồn lực, kinh nghiệm trong sản xuất và bán hàng từ công ty cùng tập đoàn là An Cường. Cụ thể, sản phẩm ván sàn tương tự với Nhà máy số 8 hiện đang được sản xuất tại Công ty An Cường với CSTK 3 triệu m2/năm, cùng tập trung xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Dưới góc độ của tập đoàn An Phát Holdings, Nhà máy Số 8 tương tự như một dự án mở rộng của An Cường, nhất là khi nhà máy An Cường đã chạy tối đa công suất thiết kế và hiện chưa có kế hoạch tăng công suất.