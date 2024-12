Nhựa Đồng Nai được vinh danh Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2024

Giải thưởng không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Nhựa Đồng Nai, mà còn khẳng định chất lượng sản phẩm và những nỗ lực không ngừng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Buổi trao giải có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ.

Chuyển mình trong giai đoạn đầy thách thức

Kể từ sau dịch Covid-19 đã đánh dấu giai đoạn đầy biến động của nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp thế giới và Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng mạnh. Trong bối cảnh đó, Nhựa Đồng Nai đã thể hiện bản lĩnh với những chuyển đổi chiến lược sâu rộng về kinh doanh, không chỉ duy trì được sản lượng mà còn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng.

Công ty đã tập trung đầu tư vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, đổi mới quy trình quản lý và tăng cường năng lực cạnh tranh. Nhựa Đồng Nai với chiến lược hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế hàng đầu nhằm đa dạng hóa và mở rộng danh mục sản phẩm, đầu tư phát triển R&D các sản phẩm phục vụ ngành cấp thoát nước như các sản phẩm đan lọc, lamella…phát triển sản phẩm phụ kiện thông minh Skylinks nhằm tối ưu không gian và tích hợp nhiều tính năng tiện dụng cho công trình cao tầng.

Năm 2024 sản lượng ống và phụ kiện Nhựa Đồng Nai tăng trưởng 150% so với năm 2023, xét về tổng doanh thu của công ty DNP Holding 9 tháng đầu năm đạt 6.243 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2023. Riêng quý III/2024, công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt 2.214 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ 2023. DNP Holding vinh dự lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng thứ tư doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhựa và sản phẩm từ nhựa lớn nhất Việt Nam năm 2024 do VNR500 bình chọn.

Bảo chứng cho Chất lượng hàng đầu

Trong nhiều năm qua, Nhựa Đồng Nai là một trong những thương hiệu nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới để sản xuất sản phẩm ống và phụ kiện chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dùng được đặt lên hàng đầu. Công ty cam kết nguyên liệu đầu vào 100% là nhựa nguyên sinh, đạt chuẩn nguyên liệu sạch và tinh khiết từ các tập đoàn lớn như Basell, Borouge… sản phẩm ống và phụ kiện không chứa các tạp chất hay hóa chất như chì, cadimi, thủy ngân…bởi Nhựa Đồng Nai hiểu rõ tầm quan trọng của việc dẫn nước sạch là mối quan tâm hàng đầu khi người tiêu dùng chọn lựa sản phẩm cho ngôi nhà mình.

Ngoài ra, Nhựa Đồng Nai là thương hiệu tiên phong cho việc phát triển Sản phẩm Xanh thông qua việc sản phẩm đạt chứng nhận Green Mark từ Hội đồng Công trình Singapore (SGBC), luôn nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động gây hại đến môi trường. Chính vì điều này, Nhựa Đồng Nai được top 30 các chủ đầu tư bất động sản uy tín trên thị trường hiện nay tín nhiệm là đơn vị đồng hành cung cấp ống và phụ kiện cho các công trình cao tầng tiêu biểu. Thông qua sản phẩm "Xanh" từ sản xuất "Sạch", Nhựa Đồng Nai triển khai lộ trình về giảm phát thải khí nhà kính, giảm sử dụng năng lượng trong sản xuất, theo đổi mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Trong năm 2024, sản phẩm HDPE Nhựa Đồng Nai cũng được sử dụng rộng rãi tại các công trình cấp thoát nước trọng điểm Bà râu - Sông trâu, Hệ thống xử lý nước thải Hoà Xuân, Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đăk Nông…giữ vững vị thế hàng đầu ống hạ tầng tại Việt Nam.

Tại Lễ công bố, Phó Tổng Giám Đốc DNP Holding – Ông Trần Hữu Chuyền khẳng định: "Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là minh chứng rõ rệt cho cam kết về chất lượng của Nhựa Đồng Nai.. Giải thưởng này không chỉ là phần thưởng cho sự nỗ lực trong suốt quá trình hoạt động, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi các chiến lược kinh doanh phù hợp, khẳng định giá trị sản phẩm thuần Việt vươn tầm quốc tế. Trong năm 2025, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các sáng kiến đổi mới, phát triển sản phẩm thông minh thân thiện với môi trường và gia tăng sự hài lòng của khách hàng"