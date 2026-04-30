Những ai cho thuê bất động sản phải thông báo tất cả tài khoản ngân hàng sau

Thu Thuỷ | 30-04-2026 - 08:46 AM | Smart Money

Cơ quan thuế mới đây đã trả lời thắc mắc của công dân về việc thông báo tài khoản ngân hàng để kê khai thuế.

Cụ thể, ông Duy Linh đặt câu hỏi: "Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (tờ khai 01/CNKD) cho cơ quan thuế. Người quen của tôi chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản (thuộc đối tượng sử dụng tờ khai mẫu 01/BĐS) thì có cần phải thông báo số tài khoản ngân hàng (mẫu 01/BK-STK) cho cơ quan thuế quản lý bất động sản cho thuê của người này hay không?".

Thuế tỉnh An Giang trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định:

"Điều 13. Quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

… 4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh...".

Căn cứ các quy định nêu trên, đ ối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm cho thuê bất động sản) thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh (thực hiện khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ).

Trong tháng 5, ngân hàng sẽ "khóa" toàn bộ giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền online đối với những khách hàng này

Điều tra 100 tài khoản ngân hàng của 8 thanh niên sinh năm 2003, 2004: Giao dịch bất kể ngày đêm, chuyển và nhận hàng tỷ đồng

Ngân hàng Quân đội thông báo tới tất cả khách hàng: Cảnh giác với những chiêu thức lừa đảo sau

08:35 , 30/04/2026
Agribank thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

07:26 , 30/04/2026
Người đàn ông ở Hà Nội được chuyển khoản 845 triệu đồng: Công an lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

16:15 , 29/04/2026
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giám sát giao dịch chuyển khoản của người dân nếu có dấu hiệu sau

15:11 , 29/04/2026

