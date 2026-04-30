Agribank thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Các thủ đoạn lừa đảo thường gặp

Giả mạo cơ quan, ngân hàng

Các đối tượng lừa đảo thường gọi điện/tin nhắn tự xưng là công an, tòa án, ngân hàng. Sau đó, chúng thông báo tài khoản liên quan vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền “xác minh”.

Giả mạo website/ứng dụng ngân hàng

Thủ đoạn của kẻ lừa đoả là tạo website có giao diện giống ngân hàng để đánh cắp thông tin đăng nhập, gửi link qua SMS, email, mạng xã hội.

Lừa đảo qua mã OTP

Theo đó, đối tượng giả danh nhân viên hỗ trợ yêu cầu cung cấp OTP và dẫn dụ khách hàng thao tác trên điện thoại để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Lừa đảo du lịch – vé máy bay – khách sạn

Quảng cáo giá rẻ bất thường, yêu cầu đặt cọc nhanh và sau khi chuyển tiền thì mất liên lạc.

Lừa đảo trúng thưởng – hoàn tiền – ưu đãi dịp lễ

Đối tượng thường dùng thủ đoạn thông báo nhận quà, hoàn tiền, khuyến mại lớn và yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển phí nhận thưởng.

Giả mạo người thân, lãnh đạo

Đối tượng hack tài khoản mạng xã hội, nhắn tin vay tiền gấp, giả mạo email công việc yêu cầu chuyển tiền khẩn.

Phát tán mã độc qua link/file

Đối tượng gửi file, link chứa mã độc chiếm quyền thiết bị rồi theo dõi thao tác, đánh cắp thông tin ngân hàng.

Lừa đảo qua gửi nhận quà từ nước ngoài

Qua mạng xã hội Facebook, đối tượng giới thiệu là người nước ngoài kết bạn, làm quen với các phụ nữ Việt Nam nhằm tán tỉnh, yêu đương, đề nghị chuyển quà có giá trị qua đường hàng không về Việt Nam để làm quà tặng, tiếp theo giả danh nhân viên sân bay yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng để làm thủ tục nhận hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo qua hack tài khoản mạng xã hội (phishing deepfake)

Đối tượng hack các tài khoản Facebook, Zalo (chủ yếu là của người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài) sử dụng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin đề nghị người nhà ở Việt Nam mua thẻ cào điện thoại gửi cho đối tượng hoặc gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để thực hiện hành vi chiếm đoạt

Lừa đảo qua vay tiền qua các ứng dụng online

Đối tượng giả danh là nhân viên của một số công ty tài chính, dùng số điện thoại và zalo tương tác, kết bạn hướng dẫn các gói vay nhanh và yêu cầu người dân cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân, CCCD; sau đó, đối tượng lập hồ sơ vay thông qua các app online và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Lừa đảo qua các chương trình khuyến mãi của ngân hàng

Đối tượng sử dụng sim điện thoại khuyến mại giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo có chương trình tri ân khách hàng, đề nghị bị hại cung cấp số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking và mã xác thực OTP để nhận quà tặng là một khoản tiền có giá trị lớn từ ngân hàng; sau đó, đối tượng chiếm quyền sử dụng dịch vụ Internet Banking và chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản sang tài khoản các đối tượng đã chuẩn bị từ trước để chiếm đoạt.

Lừa đảo giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án

Đối tượng sử dụng điện thoại gọi cho nạn nhân và giả mạo là lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… gọi điện thông báo nạn nhân đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng như buôn ma túy, gây tai nạn bỏ trốn, vi phạm Luật Giao thông, lừa đảo xuyên quốc gia... Yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho các đối tượng để giải quyết. Khi nạn nhân cho biết mình không liên quan hoặc không phải là tội phạm được nói đến thì các đối tượng lừa đảo này sẽ yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh hoặc nói rằng, có thể thông tin cá nhân của nạn nhân bị lợi dụng, yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn để “phục vụ công tác điều tra, xử lý”, từ đó dẫn dụ nạn nhân làm theo những yêu cầu của các đối tượng để chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ tài sản và thông tin của khách hàng, Agribank khuyến nghị:

1. Nguyên tắc bảo mật bắt buộc

Ngân hàng KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu khách hàng cung cấp Mật khẩu đăng nhập; Mã OTP; Thông tin thẻ (CVV, PIN). Không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn qua điện thoại, tin nhắn không xác thực.

2. Chủ động bảo vệ tài khoản

Khách hàng cần kích hoạt xác thực đa yếu tố (MFA); đặt hạn mức giao dịch phù hợp, bật thông báo biến động số dư và đổi mật khẩu định kỳ, không dùng chung mật khẩu.

3. An toàn khi sử dụng dịch vụ trong dịp lễ

Khách hàng không sử dụng Wi-Fi công cộng để giao dịch tài chính, chỉ cài đặt ứng dụng từ nguồn chính thức và kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền.

4. Xử lý khi có dấu hiệu lừa đảo

Khách hàng nên tạm khóa thẻ trên ứng dụng Agribank Plus và liên hệ ngay hotline chính thức của Trung tâm hỗ trợ khách hàng (24/7) của Agribank: 1900558818/024.32053205. Gửi yêu cầu về địa chỉ hòm thư của trung tâm chăm sóc khách hàng tại địa chỉ: cskh@agribank.com.vn.