Những bài học đầu tư đắt giá từ huyền thoại Charlie Munger

Huyền thoại đầu tư Charlie Munger

Tỷ phú Charlie Munger – cộng sự thân tín của Warren Buffett – qua đời tháng 11/2023, khép lại gần một thế kỷ sống và làm việc gắn liền với những quyết định định hình đế chế Berkshire Hathaway. Từ một công ty dệt may nhỏ, bộ đôi Munger – Buffett đã đưa Berkshire trở thành tập đoàn đa ngành với giá trị vốn hóa hàng trăm tỷ USD vào thời điểm ông mất.

Không chỉ nổi tiếng với tư duy sắc bén, Munger còn được ngưỡng mộ bởi lối chia sẻ thẳng thắn, giản dị về đầu tư giá trị. Những quan điểm của ông vẫn được xem là kim chỉ nam cho nhiều thế hệ nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Một trong những triết lý được nhắc đến nhiều nhất của Munger là: “Lợi nhuận lớn không nằm ở việc mua – bán liên tục, mà nằm ở sự kiên nhẫn”. Ông tin rằng cơ hội đầu tư thực sự không xuất hiện thường xuyên, vì vậy điều quan trọng là chờ đợi đúng thời điểm và chỉ xuống tiền khi thấy gần như “chắc thắng”. Munger hiếm khi giao dịch ngắn hạn; ông chọn những doanh nghiệp mà mình hiểu rõ và nắm giữ trong thời gian dài. Vào thời điểm qua đời, Munger được cho là chỉ nắm giữ ba mã cổ phiếu trong danh mục đầu tư cá nhân, đó là Berkshire Hathaway, Costco và Daily Journal.

Triết lý đầu tư giá trị của Munger cũng thể hiện rõ khi ông nhấn mạnh rằng nhà đầu tư nên “mua doanh nghiệp tốt với mức giá hợp lý”. Thay vì săn tìm những cổ phiếu rẻ chỉ vì chúng “trông như món hời”, Munger chú trọng bản chất doanh nghiệp với mô hình kinh doanh vững chắc, lợi thế cạnh tranh dài hạn và khả năng tăng trưởng bền vững. Việc mua các công ty này và sau đó lên kế hoạch nắm giữ trong thời gian dài sẽ giúp thị trường có thời gian phản ánh giá trị nội tại của chúng trong nhiều năm.

Munger cũng nhiều lần nhắc rằng cơ hội lớn luôn hiếm, và điều quan trọng là biết loại bỏ gần như tất cả ý tưởng trung bình. Theo ông, sự chọn lọc khắt khe và sẵn sàng “ra tay thật mạnh” khi thời cơ đến giúp nhà đầu tư tránh được sự phân tán không cần thiết. Quan điểm này dẫn đến phong cách đầu tư tập trung của Munger – điều ít phổ biến trong thời đại mà đa dạng hóa được xem là tiêu chuẩn an toàn.

Một bài học khác được ông nhấn mạnh là đạo đức trong kinh doanh. Munger tin rằng “doanh nghiệp tốt là doanh nghiệp có đạo đức”, bởi mô hình dựa trên sự gian dối sớm muộn cũng sụp đổ. Ông và Buffett luôn khảo sát kỹ lưỡng hoạt động và văn hóa của doanh nghiệp trước khi đầu tư, tìm kiếm những công ty được vận hành minh bạch, bền vững – loại hình mà “ngay cả khi ban lãnh đạo mắc sai lầm, doanh nghiệp vẫn có thể đứng vững”.