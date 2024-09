Những câu chuyện cảm động thấm đẫm tình người giữa bão Yagi

Siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền gây những thiệt hại về người và tài sản, cản trở công việc và sinh hoạt của người dân. Nhưng bên cạnh đó, hoàn cảnh khó khăn cũng làm nổi bật tình thần tương thân tương ái của người Việt, khi những câu chuyện nồng ấm tình người hiện diện khắp nơi.

Những tấm lòng thảo thơm mời người dưng vào nhà tránh bão

Trong lúc chờ siêu bão Yagi đổ bộ, cả nước hướng về những vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão, với lòng mong mỏi thiệt hại, khó khăn do thiên tai sẽ ở mức thấp nhất. Nhưng mạng xã hội không chỉ có những lời cầu chúc hay ước nguyện mà rất nhiều sự giúp đỡ thiết thực được đưa ra, nổi bật nhất là những thông báo hỗ trợ chỗ ở, nơi trú, tránh bão cho người lao động ngoại tỉnh, người vô gia cư hay lỡ độ đường, hoặc các gia đình sống ở khu vực thiếu an toàn...

Những tấm lòng hảo tâm mời người dân vào nhà tránh bão. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong số đó có chị Nguyễn Phương Anh, 30 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Gia đình chị có 2 căn hộ chung cư nằm trên đường Nguyễn Tuân. Họ sống ở căn hộ tầng dưới, còn căn hộ tầng trên rộng 100m2 với 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh vẫn đang bỏ trống. Họ muốn dành căn hộ này cho 15 người lao động đến trú nhờ trong thời gian Hà Nội chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Ngay sau khi chị Phương Anh đăng bài viết về nguyện vọng này, một số diễn đàn mạng xã hội giúp lan tỏa thông điệp và rất nhanh, những người cần tìm nơi trú bão đã tìm đến. Hàng xóm xung quanh cũng cho mượn thêm chiếu, chăn, hỗ trợ nhiều loại nhu yếu phẩm khác.

Người lao động đang trú tạm tại chung cư nhà chị Phương Anh. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ mời hơn chục người lạ trú bão ở nhà mình, vợ chồng chị Phương Anh còn sẵn sàng bỏ tiền thuê taxi để họ có thể tới. Câu chuyện về lòng tốt của họ được chia sẻ và nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội khiến hàng vạn người xúc động.

Những tấm lòng như chị Phương Anh không hiếm. Trên Facebook tối 7/9 có rất nhiều thông báo dành chỗ ở cho những đồng bào đang cần. Diễn đàn Oto+ còn có một bài đăng tập hợp những địa chỉ có thể đón người đến trú bão ở Hà Nội, giúp kết nối bên cần nơi nở và các nhà hảo tâm. Trong hơn 400 bình luận bên dưới bài này, có rất nhiều bình luận ghi rõ địa chỉ, số căn phòng còn trống và số người có thể đón nhận, cùng với số điện thoại liên lạc. Ngoài chỗ ở, các nhà hảo tâm - bao gồm cả cá nhân và các cơ sở kinh doanh - còn chuẩn bị sẵn đồ ăn và các phương tiện sinh hoạt cơ bản.

Đây chỉ vài trong hơn 400 bình luận dưới bài đăng kết nối người cần nơi trú bão với các nhà hảo tâm.

Tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh, khách sạn CoTo View cũng mở rộng cửa mời người dân vào tránh bão. Chia sẻ với Vietnamnet , bà chủ Lê Thị Loan (43 tuổi) cho biết, 13 phòng nghỉ vẫn dùng phục vụ du khách đang phục vụ miễn phí những người tránh bão. Đó là các hộ dân, người lao động có nhà không kiên cố hoặc thuê phòng trọ sinh sống trên đảo.

Với một số người sức khỏe kém, vợ chồng chị Loan cùng nhân viên khách sạn phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nơi để đón.

Rất nhiều người dân tới khách sạn của chị Loan để tránh trú bão. (Ảnh: NVCC)

Ô tô đi chậm "dìu" xe máy vượt gió bão số 3

Sự đoàn kết, cùng nhau vượt qua cơn bão cũng là câu chuyện ý nghĩa được cộng đồng mạng xúc động chia sẻ. Đó là khoảnh khắc ô tô đi chậm dìu xe máy qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) trong cuồng phong trưa 7/9. Thấy những người đi xe máy di chuyển khó khăn vì gió mạnh ở độ cao lớn như muốn xô ngã cả người và xe, nhiều tài xế ô tô chủ động đi chậm lại để chắn gió, giúp họ vượt qua cầu an toàn. Đoạn clip chỉ dài 13 giây nhưng làm ấm lòng bao người trong gió bão.

Ngay sau khi trở về nhà an toàn, chị Dương Nhường (29 tuổi, sống tại Bắc Ninh), một trong những người đi xe máy trong đoạn clip, đăng tải bài viết trên mạng xã hội để gửi lời cảm ơn tài xế ô tô đã chắn gió cho mình: "Nhờ có bác tài đi thật chậm mà em và mọi người mới qua cầu Nhật Tân an toàn trong cơn bão Yagi. Chúc các bác tài luôn thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống" .

Ô tô đi chậm chắn gió bão giúp người đi xe máy qua cầu Nhật Tân.

Khoảnh khắc hai xe buýt màu xanh cũng đi chậm lại để che chắn cho xe máy tại cầu Nhật Tân cũng được người dân sinh sống tại khu chung cư gần đó ghi lại. (Ảnh: Bích Thu)

Một đoạn clip tương tự cũng được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội tối 7/9, ghi lại cảnh 2 ô tô con cùng che chắn cho một xe máy đi qua cầu vượt ở Hà Nội.

Hai ô tô che chắn cho xe máy đi qua cầu vượt ở Hà Nội. (Ảnh: Khánh Nam)

Ngoài ra, trong thời gian bão Yagi hoành hành, cư dân mạng cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc ấm tình người khác, cho thấy lòng vị tha, sự đoàn kết, yêu thương nhau của người Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn, như chuyện anh công an phường ở Yên Sở đến giúp người dân neo đơn, hay một bà cụ liêu xiêu dắt xe đạp qua cầu được một tài xế ô tô chở cả người lẫn xe đưa về tận nhà cách 10km...

Cơn bão lớn sẽ qua đi để lại nhiều nỗi buồn và mất mát, nhưng những câu chuyện cảm động ấy sẽ giúp lòng người thấy ấm áp và gắn kết với nhau nhiều hơn. Những nghĩa cử trong bão Yagi như lời nhắc nhở rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất.

Người dân chia sẻ hình ảnh công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến giúp đỡ không quản bão giông. (Ảnh: Trần Sơn)