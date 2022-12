Những dấu ấn đầu tiên của Huber & Ranner tại Việt Nam

Chọn mặt gửi vàng, ký kết phân phối độc quyền tại Việt Nam



Huber & Ranner đã lựa chọn Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Thành An (Thành An E&T) trở thành nhà phân phối độc quyền sau một thời gian dài tìm kiếm và đánh giá khắt khe về năng lực, kinh nghiệm, mức độ am hiểu và chuyên nghiệp trong hỗ trợ và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Đây là một trong những dấu ấn đầu tiên mở ra chặng đường mới cho sự hợp tác chính thức giữa Huber & Ranner và Thành An E&T, đồng thời hứa hẹn sẽ mang đến cho thị trường thông gió và điều hòa không khí (HVAC) tại Việt Nam những sản phẩm AHU với chất lượng cao.

Được thiết kế hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu và thế giới trong lĩnh vực điều hòa không khí, áp dụng kỷ luật kỹ thuật nghiêm ngặt của CHLB Đức và ứng dụng các công nghệ hiện đại trong sản xuất, Huber & Ranner đã khẳng định vị trí hàng đầu vững chãi của mình trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các thiết bị xử lý không khí (AHU) chuyên dụng chất lượng cao và được cá nhân hóa cho từng dự án trên quy mô toàn cầu.

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, sản phẩm AHU của Huber & Ranner đã được ưu tiên lựa chọn và tin dùng cho các dự án phòng sạch, dược phẩm, bệnh viện, các nhà máy hóa chất, thực phẩm, điện tử, công nghệ bán dẫn, hàng không vũ trụ, phòng sơn xe hơi… trên toàn thế giới.

Huber & Ranner đã đồng hành cùng các nhà sản xuất tên tuổi hàng đầu trong các lĩnh vực này như: Tesla, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Ford (phòng sơn xe hơi), BASF, Roche, Novartis, Boehringer Ingelheim, Merk (dược phẩm), Bosch, Qualcomm, Intel, AT&S, Micron, STMicroelectronics, AMD (điện tử), Airbus, Boeing, Siemens (hàng không vũ trụ)…

Lan tỏa những giá trị thực

Song song với mục tiêu phát triển lâu dài, Huber & Ranner còn mong muốn đồng hành, tạo ra những giá trị thực, tập trung vào vấn đề cốt lõi là con người và hòa nhập cùng văn hóa địa phương.

Nhằm tiếp sức và tạo ra cơ hội việc làm cho các sinh viên tài năng, vào ngày 18/12 vừa qua, Huber & Ranner đã trao tặng các suất học bổng với tổng giá trị 30 triệu đồng tới các bạn sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc khoa Năng lượng Nhiệt, trường Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội trong chương trình "Sinh hoạt công dân tháng 12 năm 2022".

PGS.TS Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Cơ Khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội bày tỏ các suất học bổng sẽ là động lực giúp các bạn sinh viên nâng cao tinh thần học tập, rèn luyện và nghiên cứu.





Ông Hoàng Anh Thắng nhận chứng chỉ tài trợ trong chương trình.

Ông Hoàng Anh Thắng, Giám đốc phát triển Kinh doanh của Thành An E&T - nhà phân phối độc quyền của Huber & Ranner tại Việt Nam chia sẻ: "Với sứ mệnh xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, Huber & Ranner luôn không ngừng nỗ lực đổi mới và tập trung vào phục vụ các nhu cầu đặc biệt về xử lý không khí của khách hàng tại Việt Nam.



Bên cạnh mục tiêu cung cấp cho người dùng các thiết bị hiện đại và chất lượng, chúng tôi cũng chú trọng thành lập các quỹ hỗ trợ dành cho các đối tượng sinh viên - học sinh, người lao động… Mong rằng với những đóng góp này, Huber & Ranner có thể đồng hành cùng người dân Việt Nam cải thiện chất lượng cuộc sống mỗi ngày".

Hơn cả mong đợi



Các hoạt động của Huber & Ranner đều tập trung vào hai điều: sự hài lòng và thành công của khách hàng. Trọng tâm của thương hiệu là đáp ứng nhu cầu cụ thể về xử lý không khí của từng công trình. Lắng nghe và trao đổi thường xuyên hơn để nắm bắt được mong muốn của khách hàng, từ đó mang đến các giải pháp lý tưởng được thiết kế và sản xuất riêng - những giải pháp thiết bị AHU mang tính "may đo" (customized - made to order).

Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình bán hàng, lắp đặt và dịch vụ hậu mãi của sản phẩm tại thị trường Việt Nam sẽ do Thành An E&T đồng hành cùng Huber & Ranner thực hiện để đảm bảo mang đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới khách hàng, cũng như đảm bảo sự phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam.

"Hơn cả mong đợi - Erwarten Sie Mehr" - Slogan của hãng và cũng chính là điều mà khách hàng, các đối tác có được khi hợp tác và lựa chọn Huber & Ranner.

Huber & Ranner - phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Thành An E&T

Hotline: 0913 35 75 09

Địa chỉ: Tòa nhà Thành An E&T, A30-X3, ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, p. Cầu Diễn, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://thanhanet.com/

https://huber-ranner.com/