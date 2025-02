Những dấu hiệu cảnh báo lừa đảo việc làm người lao động cần biết

Mới đây chị Đ (hộ khẩu thường trú tại Long Biên, Hà Nội) có đăng ký tuyển dụng nhân sự của một ngân hàng trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, chị Đ nhận được cuộc gọi của một đối tượng giới thiệu là bộ phận tuyển dụng nhân sự ngân hàng thông báo lịch hẹn phỏng vấn online. Đến ngày 19/11, đối tượng gửi email hướng dẫn chị tải phần mềm và trải nghiệm dự án của ngân hàng. Chị Đ bị các đối tượng dẫn dắt đầu tư vào dự án và nạp gần 2 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra. Chị Đ. đã trình báo sự việc lên Công an Quận Long Biên để điều tra làm rõ vụ việc.

Chị N.T.H (Thanh Xuân, SN 2002) cũng cho biết, mới đây chị đọc được thông tin tuyển dụng của Vinschool trên một trang tuyển dụng. Khi nhắn tin tìm hiểu về công việc, chị được một người tự xưng là nhân viên tuyển dụng của Vinschool đề nghị gửi số điện thoại để trao đổi trực tiếp. Khi trao đổi, người này cho biết, mỗi ứng viên phải nộp kèm 2 triệu đồng phí nộp hồ sơ. Đối tượng liên tục nói rằng đây là cơ hội tốt nếu không nộp hồ sơ nhanh sẽ mất cơ hội. Đang nóng lòng tìm việc, chị H. đồng ý gửi CV và chuyển khoản 2 triệu phí nộp hồ sơ. Nhưng sau đó liên hệ lại thì đối tượng trên không nghe máy. Qua tìm hiểu, chị H mới biết mình bị lừa, đối tượng này lợi dụng danh tiếng của các đơn vị nổi tiếng để lừa đảo việc làm.

Nhiều đối tượng giả mạo các doanh nghiệp, thương hiệu lớn để đăng thông tin tuyển dụng lừa đảo

Cơ quan công an TP Hà Nội cũng cho biết, thời điểm cuối năm có hàng loạt các vụ lừa đảo “việc nhẹ lương cao”. Ngày 11/12/2024, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận tin trình báo của chị T (SN 2001, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) về việc chị bị lừa khi làm cộng tác viên online trên app. Tổng số tiền chị T bị lừa là gần 200 triệu đồng.

Ngày 4/12/2024, chị M (SN 2006, Nình Bình) có lên mạng làm cộng tác viên làm nhiệm vụ để nhận hoa hồng. Tuy nhiên khi làm những đơn hàng có giá trị tiền triệu thì hệ thống báo lỗi, yêu cầu chị phải đặt lệnh gấp nhiều lần mới lấy được tiền. Chị M đã nạp thêm nhiều lần nhưng hệ thống vẫn không cho rút. Lúc này chị mới biết mình bị lừa, chị đã đến Công an quận Cầu Giấy trình báo. Tổng số tiền chị đã chuyển 1,1 tỷ đồng triệu đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là lập ra các Fanpage trên nền tảng Facebook với nội dung cung cấp dịch vụ hỗ trợ xây dựng gian hàng hoặc tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử. Khi có người hỏi, nhóm lừa đảo sẽ sử dụng các tài khoản Facebook ảo kết bạn, làm quen, rủ rê họ mở các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, hướng dẫn làm các nhiệm vụ để chiếm đoạt tài sản. "Mồi nhử" được các đối tượng đưa ra rất hấp dẫn như mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 đến 20% tiền hoa hồng. Với những đơn hàng có giá trị nhỏ, cộng tác viên sẽ rút được tiền ra. Nhưng khi những đơn hàng lên đến tiền triệu, các đối tượng sẽ thông báo tài khoản lỗi, không cho rút tiền. Trường hợp cộng tác viên muốn rút tiền ra phải nạp thêm tiền cho các đối tượng. Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ khóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển.

Dấu hiệu nhận biết những nhà tuyển dụng “không chân chính”

Theo chuyên gia tuyển dụng của Vietnamwworks, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của một nhà tuyển dụng và doanh nghiệp không đáng tin cậy là yêu cầu ứng viên phải đóng một khoản phí nào đó trước khi được nhận việc. Phí đó có thể là phí hồ sơ, phí tuyển dụng, phí đào tạo, hoặc bất kỳ khoản phí nào khác. Người lao động cần nhớ rằng, mối quan hệ với doanh nghiệp là mối quan hệ “win – win”. Các công ty uy tín sẽ không bao giờ yêu cầu ứng viên phải trả bất kỳ khoản tiền nào khi tuyển dụng.

Bên cạnh đó, nếu thấy mô tả về vị trí công việc và thông tin về công ty không rõ ràng hoặc quá chung chung, người lao động cũng nên cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục quá trình tuyển dụng.

Đặc biệt, cần nhớ rằng “mật ngọt chết ruồi”, do đó cần hết sức cẩn thận với những lời hứa hẹn về mức lương, phúc lợi, và điều kiện làm việc quá tốt đến mức không thực tế. Ví dụ về những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là nhập văn bản, dịch thuật phim truyện… với yêu cầu rất cơ bản nhưng mức lương lại cao ngất. Những lời hứa hẹn như vậy thường là cách để thu hút các ứng viên trẻ và thiếu kinh nghiệm vào những vị trí không đáng tin cậy hoặc lừa đảo.

Bên cạnh đó, nếu công ty yêu cầu ứng viên ký hợp đồng một cách nhanh chóng, khi mới chỉ trao đổi thông tin và công ty đã yêu cầu phải ký hợp đồng ngay ngày hôm đó. Đây cũng là dấu hiệu bất thường cho thấy doanh nghiệp đó đang gặp vấn đề gì đấy, và buộc phải có một ứng viên “bù” vào vị trí đó nhanh chóng. Hãy ghi nhớ rằng đừng bao giờ cảm thấy áp lực phải đưa ra quyết định nhanh chóng mà chưa có cơ sở thông tin, hoặc thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng.

Cũng theo chuyên gia từ Vietnamworks, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ “nạp tiền” để nhận tiền cũng là một hình thức lừa đảo rất phổ biến hiện nay, dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn có một lượng lớn người tìm việc mắc phải. Sau khi được “tuyển dụng”, nạn nhân sẽ nhận được yêu cầu từ “nhà tuyển dụng” để thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến nạp tiền. Ví dụ, như là nạp tiền vào một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ quà tặng để “hoàn tất thủ tục”, “mua công cụ làm việc”, hoặc “nhận công cụ hỗ trợ”.

Mới đầu các nạn nhân có thể được hoàn tiền và nhận lại một số tiền lời từ bên lừa đảo, để đánh vào lòng tham của mỗi người và có được sự tin tưởng của các nạn nhân. Khi số tiền nạn nhân nạp vào không còn là vài chục hay vài trăm nghìn đồng nữa, mà là hàng triệu hoặc chục triệu, bên lừa đảo sẽ cùng với số tiền đó “không cánh mà bay”.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, tình trạng lừa đảo tuyển dụng lao động, nhất là vào dịp cuối năm không mới, song với sự bùng nổ của mạng xã hội, tình trạng này ngày càng phức tạp hơn.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khuyến cáo người lao động cần cẩn trọng trước những "bẫy" việc làm dịp cuối năm

Để tránh sập bẫy lừa đảo, ông Vũ Quang Thành khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc. Khi vào các website tìm việc làm, nên chú ý phần mô tả công việc bảo đảm được thể hiện rõ ràng, cụ thể về mức lương, công việc, địa chỉ công ty, năm thành lập… Về mặt nội dung, khi đọc một quảng cáo mô tả công việc phải có đầy đủ nhiệm vụ, quyền lợi của nhân viên, nên xem yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không, rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác. Đặc biệt, người lao động cần nhớ rằng không bao giờ có việc nhẹ lương cao. Nếu một công việc có mức lương quá hậu hĩnh, lại không yêu cầu trình độ, kỹ năng cao chắc chắn không có.

Hiện, trên thị trường có nhiều kênh tuyển dụng việc làm, song điều này cũng tiềm ẩn rủi ro bởi nhiều trường hợp không được kiểm chứng. Do đó, người lao động cần tìm đến các kênh tuyển dụng chính thức của doanh nghiệp hoặc hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB-XH các địa phương cũng như tham gia các phiên giao dịch việc làm do các sở lao động-thương binh và xã hội tổ chức. Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại các phiên giao dịch việc làm hoặc đăng tuyển dụng thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm đã được sàng lọc, thẩm định nên bảo đảm về độ tin cậy. Người lao động khi tham gia các phiên giao dịch việc làm dễ dàng tiếp cận với doanh nghiệp và phỏng vấn trực tiếp, bảo đảm an toàn.