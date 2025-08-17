Những điều cần biết về TÀI KHOẢN GIAO THÔNG

Câu 1: Tài khoản giao thông khác gì tài khoản thu phí hiện nay?

Tài khoản thu phí: Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 của Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg thì Tài khoản thu phí là Tài khoản của chủ phương tiện mở tại nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Tài khoản giao thông : Theo quy định tại Điều 43 Luật Giao thông đường bộ số 35/2024/QH15 và Nghị định 119/2024/NĐ-CP thì Tài khoản giao thông là tài khoản do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ (tức là nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC) mở cho chủ phương tiện giao thông đường bộ và phải xác minh thông tin nhận biết chủ phương tiện, kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, sự khác nhau cơ bản giữa Tài khoản thu phí và Tài khoản giao thông là Tài khoản thu phí có chứa tiền, chỉ dùng để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ và không phải định danh chủ phương tiện.

Trong khi đó, Tài khoản giao thông là tài khoản bắt buộc chủ phương tiện phải định danh chủ phương tiện, phải kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp (như: ngân hàng/ví điện tử..) và được chi trả đa mục đích: phí dịch vụ sử dụng đường bộ, bãi đỗ xe..

Câu 2: Khi liên kết phương tiện thanh toán, việc nạp tiền có mất phí không?

Hiện nay VETC đang duy trì chính sách miễn phí phí nạp tiền cho tất cả các khách hàng khi thao tác nạp/rút/chuyển tiền trên Ví VETC.

Câu 3: Vì sao phải chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông?

Khách hàng phải thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 01 tháng 10 năm 2025 được quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 119/2024/NĐ-CP.

Do vậy, việc chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lưu thông xuyên suốt được qua các làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí đường bộ.

Câu 4: Chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông thế nào? Chủ xe tự làm hay nhà cung cấp ETC làm?

Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của VETC thì có thể thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông (TKGT) ngay trên ứng dụng VETC hoặc tại các điểm hỗ trợ chính thức. Các bước thực hiện bao gồm:

- Cập nhật thông tin cá nhân (CCCD, ảnh khuôn mặt) và quét chip NFC.

- Liên kết với phương tiện thanh toán hợp lệ.

Quá trình này chỉ mất khoảng 3–5 phút và không phát sinh chi phí. Người dùng cần lưu ý là đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng mà khách hàng lựa chọn liên kết.

Hiện nay, VETC đã liên kết trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Đồng thời, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Ngoài ra, VETC đang tiếp tục tổ chức làm việc, đàm phán với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán để mở rộng phạm vi phương tiện thanh toán liên kết nhằm mục tiêu cung cấp đa dạng phương tiện thanh toán cho Khách hàng, nâng cao tính thuận tiện và trải nghiệm cho khách hàng

Câu 5: Lợi ích của tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không tiền mặt?

Chủ tài khoản thu phí khi chuyển sang tài khoản giao thông mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

- Nạp tiền nhanh, chính xác : hạn chế tối đa tình trạng nạp nhầm vào tài khoản người khác (khi nhớ nhầm, gõ nhầm BSX, mã tài khoản), đồng thời giảm thiểu thời gian tra soát giao dịch nếu có sự cố xảy ra.

- An toàn tài chính : giảm rủi ro mất tiền mặt, tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi tại trạm.

- Xác thực chính chủ , giúp đảm bảo quyền lợi, chống gian lận, bảo vệ tài sản người dùng.

- Một tài khoản đã định danh có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ trong tương lai như: bãi đỗ xe, trạm xăng, các dịch vụ giao thông nội đô

Câu 6: Nếu xe không thực hiện chuyển đổi tài khoản giao thông thì có bị từ chối qua trạm thu phí hay bị phạt không?

Theo quy định của Nghị định 119/2024/NĐ-CP, chủ tài khoản hoàn thành việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Từ 01/10/2025, nếu chủ tài khoản chưa thực việc chuyển đổi thì sẽ không có nguồn tiền để thực hiện thanh toán, do đó sẽ không lưu thông được qua các làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí đường bộ.

Câu 7: Với xe dùng VETC rồi thì có chuyển đổi tài khoản nữa không?

Dù đang sử dụng dịch vụ VETC thì các chủ tài khoản vẫn cần kiểm tra lại tình trạng tài khoản của mình. Nếu tài khoản chưa thực hiện định danh và liên kết tài khoản ngân hàng với Ví VETC thì cần làm ngay trước 01/10/2025.

Câu 8: Việc liên kết Ví điện tử VETC để trừ tiền thay vì trừ ở tài khoản thu phí cũ thì có làm tốc độ xử lý khiến xe qua trạm chậm hơn không?

Sau khi liên kết phương tiện thanh toán, khách hàng cần đảm bảo phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt có đủ số dư để thanh toán giao dịch. Khi xe qua trạm thu phí ETC, hệ thống sẽ trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán.

Hiện nay, hệ thống VETC đã đáp ứng việc trừ tiền từ Ví VETC khi xe qua trạm thu phí đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng và chính xác theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Cụ thể, Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 44:2022/TCĐBVN và Quyết định số 2255/QĐ-BGTVT, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) bắt buộc phải đảm bảo thời gian xử lý giao dịch qua trạm dưới 200 mili-giây để duy trì tốc lưu thông thông suốt tại làn thu phí.

Câu 9: Các doanh nghiệp vận tải có nhiều đầu xe thì có phải chuyển đổi không hay vẫn áp dụng theo cách nạp tiền cũ?

Hiện VETC đang phối hợp với các Ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng giải pháp kết nối phương tiện thanh toán phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp.

Khi có thông tin chính thức, VETC sẽ thông báo ngay tới doanh nghiệp. Trong thời gian này, doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản và các phương thức nạp tiền hiện có để thanh toán dịch vụ ETC như bình thường.

Câu 10: Tài khoản đã kết nối phương tiện thanh toán là Ví VETC có cần quay trở về TKGT không?

Tất cả khách hàng cá nhân đã kết nối phương tiện thanh toán là Ví VETC là đã hoàn thành chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông.

Đủ số dư trong Ví VETC thì khách hàng hoàn toàn an tâm qua các làn thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí đường bộ trên toàn quốc.

Câu 11: Hướng dẫn tôi cách định danh tài khoản giao thông?

Bước 1: Tại màn hình Xác thực, bấm “Bắt đầu xác thực”

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn “Tôi đồng ý” và bấm “Xác nhận” để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Hoặc xem video hướng dẫn tại đây: https://youtu.be/mkiLU9_y_ZI

Lưu ý: Đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng

Câu 12: Nếu chủ tài khoản chưa kịp chuyển thì có phương án nào không?

Từ nay đến mốc 01/10/2025, người dân vẫn có thể chủ động thực hiện định danh và liên kết tài khoản theo hướng dẫn.

VETC đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, nhân sự và các kênh hỗ trợ để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Câu 13: Ngoài VETC thì các đơn vị khác có bắt buộc phải chuyển hay không?

Không chỉ riêng VETC, đây là quy định bắt buộc đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ETC.

Câu 14: Tôi đã chuyển tiền từ tài khoản thu phí sang phương tiện liên kết là Ví VETC nhưng chưa thấy tiền đâu?

Do quá trình chuyển tiền từ TKGT sang phương tiện liên kết là Ví VETC sẽ diễn ra trong tối đa 10 ngày làm việc, anh chị cố gắng chờ thêm chút thời gian.

Câu 15: Tài khoản giao thông có liên kết với thẻ tín dụng không?

Do đặc thù của hệ thống thu phí điện tử không dừng phải xử lý giao dịch tức thời theo thời gian thực (tốc độ xử lý không quá 200ms với tỷ lệ 99.7% ) nên trước mắt để đảm bảo ổn định dịch vụ cho khách hàng, VETC hướng dẫn khách hàng ưu tiên liên kết tài khoản giao thông với Ví điện tử VETC.

Để đa dạng phương tiện thanh toán cho khách hàng, VETC đang thực hiện song song các hoạt động xúc tiến làm việc với các ngân hàng, ví điện tử, đơn vị trung gian thanh toán khác để tìm giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về tốc độ xử lý giao dịch xe qua trạm

Câu 16: Hướng dẫn tôi liên kết tài khoản giao thông với Ví VETC?

- Bước 1 : Đăng nhập vào App VETC

- Bước 2 : Chọn “ Thêm liên kết”

- Bước 3 : Chọn ngân hàng để liên kết

- Bước 4 : Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm “ Xác nhận ”

- Bước 5 : Xác thực trên ứng dụng ngân hàng

- Bước 6 : Nhận thông báo liên kết thành công

VETC đang duy trì chính sách miễn phí phí nạp tiền cho tất cả các khách hàng khi nạp tiền vào Ví VETC

Câu 17: Tôi muốn liên kết ngân hàng nhưng số điện thoại hiện tại không trùng với số điện thoại của ngân hàng. Tôi phải làm như thế nào?

Để đổi số điện thoại, khách hàng cần đảm bảo các điều kiện:

1. Số dư tài khoản Ví ≤ 500.000đ

2. Số điện thoại mới:

- Chưa đăng ký trên hệ thống VETC

- Trùng với số đã đăng ký tại ngân hàng.

3. Cách thực hiện như sau:

- Đăng nhập ứng dụng VETC => Nhấn biểu tượng 3 gạch ngang (góc trái) => Tài khoản

- Vào Hồ sơ cá nhân => Nhấn biểu tượng bút cạnh số điện thoại

- Nhập “Số điện thoại mới” => bấm “Tiếp tục”

- Xác thực khuôn mặt/ hoặc nhập OTP gửi về số mới để hoàn tất.