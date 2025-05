Những điều chỉnh mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Phụ huynh nào cũng cần biết!

Những thay đổi về đề thi, thời gian có mặt của thí sinh

Một điểm mới của kỳ thi năm nay là việc chuyển sang in đề thi trên giấy khổ A3 thay vì A4 như trước. Đây là thông tin được Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 diễn ra vào sáng 27/5.

Theo ông Chương, các năm trước, đề thi thường được in trên giấy A4, dẫn đến mỗi đề có từ 4 đến 5 trang, gây khó khăn trong quá trình in sao và làm tăng nguy cơ thiếu trang. Việc sử dụng khổ A3 sẽ giúp giảm số lượng trang in, thuận tiện hơn cho công tác in ấn và góp phần hạn chế sai sót kỹ thuật.

Ngoài thay đổi về khổ giấy, phương án in sao đề thi cũng có điều chỉnh đáng kể. Năm 2024, mỗi túi đề môn trắc nghiệm phải chứa đủ 24 mã đề. Sang năm nay, đề thi sẽ được in sát với số lượng thí sinh của từng phòng thi. Ví dụ, nếu một phòng thi có 10 thí sinh dự thi môn Vật lý, chỉ cần in 10 mã đề tương ứng từ 01 đến 10, có thể gộp trên một tờ A3 in hai mặt.

Đối với các bài thi tổ hợp, thí sinh dự thi môn thành phần thứ hai sẽ phải có mặt từ đầu buổi thi thay vì đến muộn hơn như trước đây. Các em sẽ chờ tại phòng chờ trước khi được gọi vào phòng thi.

Cụ thể, thí sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 chỉ cần đến sớm 10 phút trước giờ thi môn thứ hai, trong khi thí sinh học chương trình 2018 phải có mặt ngay từ đầu buổi thi.

Về thời gian nghỉ giữa hai môn thành phần trong bài thi tổ hợp, thí sinh theo chương trình 2006 sẽ có 10 phút, còn nhóm học chương trình mới sẽ có 15 phút.

Công tác coi thi và xử lý bài thi cũng có điều chỉnh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những hướng dẫn cụ thể đối với công tác coi thi. Tại các phòng thi dành cho thí sinh theo chương trình 2006, đề thi thừa sẽ do thư ký thu lại và lưu tại phòng Hội đồng. Trong khi đó, ở phòng thi dành cho thí sinh chương trình 2018, giám thị sẽ trực tiếp bảo quản đề thừa tại phòng thi.

Việc thu bài thi cũng được phân biệt theo chương trình học. Đối với thí sinh chương trình 2006, bài thi từng môn thành phần sẽ được thu riêng vào từng túi. Với chương trình 2018, mỗi ca thi tương ứng với một túi bài thi; riêng bài thi tự chọn có hai túi bài thi cho hai ca thi khác nhau.

Một điểm khác biệt liên quan đến môn Địa lý: Thí sinh học theo chương trình 2006 được phép mang Atlat vào phòng thi, trong khi thí sinh theo chương trình 2018 không được mang theo tài liệu này.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như thế nào?

Ngày 24/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1239/BGDĐT-QLCL gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), hướng dẫn một số nội dung trọng tâm trong việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Theo kế hoạch, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ 25 đến 28/6/2025:

Ngày 25/6 là thời gian thí sinh làm thủ tục dự thi và rà soát thông tin cá nhân.

Việc tổ chức thi chính thức sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6.

Ngày 28/6 được dành làm ngày thi dự phòng, nhằm ứng phó với các tình huống phát sinh ngoài dự kiến.

Một điểm đáng lưu ý trong công tác tổ chức là việc bố trí riêng các điểm thi dành cho thí sinh tham dự kỳ thi với đề thi được xây dựng theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Việc phân chia này sẽ căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại từng địa phương. Các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm bố trí và điều phối các điểm thi phù hợp.

Thí sinh năm nay có thể lựa chọn hình thức đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo cả hai phương thức: trực tiếp hoặc trực tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt. Các mốc thời gian tổ chức, cũng như mã số hội đồng thi, sẽ được triển khai thống nhất theo quy định trong công văn hướng dẫn.

Theo thống kê từ Bộ, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay vượt 1,16 triệu, tăng khoảng 100.000 so với năm 2024. Trong đó, khoảng 25.000 thí sinh là học sinh học theo chương trình 2006.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)