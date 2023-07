Những ĐIỀU trên khuôn mặt thể hiện đó là người tử tế

Khuôn mặt của mỗi người đều khắc ghi những thông tin, cảm xúc phong phú. Khi kết thân với người khác, bạn có thể đọc được nội tâm và suy nghĩ của họ qua nét mặt, ánh mắt, nụ cười.

Nếu muốn biết một người tốt bụng, tử tế hay không, hãy nhìn vào gương mặt họ. Người có tâm xấu sẽ để lại một số “dấu vết” trên gương mặt. Thế nên người xưa mới có câu: “Tâm sinh tướng”. Thông qua những nét trên gương mặt, bạn có thể cân nhắc trong nói chuyện, kết thân hay hợp tác làm ăn với người đối diện.

1. Nét mặt

Người có trán cao hầu hết là người thông minh, có địa vị trong xã hội và tài chính ổn định. Tuy nhiên, những người này có đường tình duyên, hôn nhân không mấy tốt đẹp, dễ bị người khác hãm hại.

Người có tướng mày thấp là người có sự nghiệp kém may mắn, tính tình nhút nhát và khả năng giao tiếp kém. Ngược lại, người có đôi lông mày sắc sảo là người đào hoa và có tài. Nếu phần đuôi mày mọc lộn xộn sẽ có cuộc đời vất vả, tài chính không ổn định. Còn lông mày to thể hiện tướng số người không may mắn, sống vô tình vô nghĩa.

Xem tướng mạo con người, nếu có 2 tai cao áp sát đầu thì họ là người giỏi giang, được nhiều người yêu mến, quý trọng. Cuộc sống của họ thường gặp nhiều may mắn. Thế nhưng, họ lại có lối sống lạnh lùng, trái tim sắt đá. Về miệng, nếu khuôn miệng đẹp sẽ có tâm hồn trong sáng, lương thiện. Nếu miệng méo, những người này thường rất nham hiểm nên cần đề phòng. Còn những người khi cười bị hở lợi thường hay đặt chuyện thị phi, không có hậu.

Coi tướng mạo con người, người có 2 má bầu bĩnh sống rất tốt, nhiệt tình, biết cách ứng xử. Còn nếu gò má cao, mắt lồi là người có tâm địa độc ác, xảo quyệt và không được lòng mọi người.

Những người có sắc mặt hồng hào thường sống rất tốt, nhiệt tình, biết cách ứng xử. Nếu sắc mặt trắng xanh thì đây là người thực dụng, luôn đi hãm hại người khác. Người có sắc mặt đỏ tía thường gặp nhiều trắc trở và nếu sắc mặt bóng thường có hậu vận tốt.

2. Đôi mắt thể hiện bản lĩnh của một người

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, qua đó chúng ta có thể thấy đối phương đang yêu, giận, buồn, ghét và những cảm xúc khác. Đôi mắt phản ánh cảm xúc, thái độ và trạng thái tinh thần của một người.

Nếu một người có đôi mắt sáng và tự tin thì thường là người lạc quan, nhiều tham vọng. Ngược lại, nếu đôi mắt của người đó đờ đẫn thì đó là người tiêu cực, sống bi quan hoặc đang mang trong mình nhiều bộn bề lo toan.

Người có ánh mắt sắc lẹm, láo liếc thường có bản tính xấu xa, nham hiểm, tính cách đố kỵ. Bạn không nên kết giao với kiểu người này. Ngược lại, người có ánh mắt hiền từ, dịu dàng là người lương thiện, sống điềm đạm, hay giúp đỡ người khác.

Mắt sáng phản ánh một người có tinh thần mạnh mẽ, có đạo đức và lối cu xử đẹp với mọi người. Tư duy và cách sống của những người này luôn hợp với lẽ trời. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, trời cũng sẽ ban cho họ trí tuệ sáng suốt, chân thành, tạo được thiện cảm và lòng tin với những người xung quanh. Kể cả khi họ không có tướng mạo đẹp nhưng nếu sở hữu đôi mắt đẹp thì chắc chắn số mệnh không hề tầm thường.

3. Nụ cười

Những người cười to, miệng mở lớn thuộc mẫu người có cá tính, linh hoạt. Người cười thầm, đầu cúi là người có trái tim nhân hậu, quen thay đổi cho hợp với hoàn cảnh. Cảm xúc và hành vi của họ luôn được kiểm soát.

Người nheo mắt khi cười là dấu hiệu của sự cân bằng, tự tin vào bản thân. Họ là người có trí tuệ vượt trội, làm nên chuyện và khá kiên định. Người cười nhăn mũi là người hay thay đổi quan điểm và cảm xúc, hơi nhõng nhẽo. Người ngửa cổ khi cười thường dễ tin người, có tính cách rộng rãi, đôi khi làm việc theo cảm tính.

Những người cười nhếch mép thường có tính thâm trầm, thích ứng tốt trong giao tiếp nhưng lại có tính ích kỷ, tư lợi. Người cười khì nhưng đang cố nén lại là biểu hiện của người trầm tĩnh, suy nghĩ chín chắn, không hay biểu lộ tâm tư.

Người cười to một cách tự nhiên, cao hứng, âm thanh ôn hoà có cá tính phóng khoáng, tư tưởng rộng rãi, tự chủ trong công việc. Họ là người có tài, không thích nịnh nọt ai. Trong giao tiếp, họ tỏ ra thân mật, ôn hoà nên được nhiều người yêu mến. Đặc biệt, người có nụ cười tự nhiên, âm thanh ôn hoà, ánh mắt toát lên sự vui vẻ, thân mật là người thích thể hiện sự thành tâm thành ý với đối phương. Đây thực sự là mẫu người thành đạt và trọng tình trọng nghĩa.

Người cười gượng gạo, miễn cưỡng là biểu hiện của sự bảo thủ, không thích hoà hợp trong giao tiếp. Họ thiếu tự tin, sợ bị người khác nắm yếu điểm nên thường co mình lại.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.