Phong thủy trên khuôn mặt quyết định vận mệnh “sang - hèn”: Người có 3 điều sau cuộc đời không phú cũng quý

Cổ nhân có câu: "Mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu", số mệnh do chính mình tạo ra, may mắn không phải tự nhiên mà do chính mình tích lũy mà có. Trong nhân tướng học, người ta cho rằng có thể nhìn nhận được một phần số mệnh của ai đó thông qua hình tướng bên ngoài của họ.

Thực chất điều này là do “tâm sinh tướng”. Ngoại hình của một người sẽ phụ thuộc vào tâm hồn, suy nghĩ bên trong. Vì vậy thông qua vẻ bề ngoài ta có thể nhận thấy phúc khí của một người. Dưới đây là 3 đặc điểm phản ánh vận mệnh của một người.

1. Đôi tai biết lắng nghe

Đôi tai giữ vai trò “lắng nghe”. Tưởng chừng đó là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, kỹ năng lắng nghe có thể quyết định sự thành bại của một người. Lắng nghe không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu, kết nối; bồi đắp thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp; mà đó còn là việc lắng nghe cảm xúc bản thân, sắp xếp tốt suy nghĩ và kiến tạo thế giới nội tâm mình.

Có một câu chuyện thế này. Một công ty điện thoại gặp phải một khách hàng rất khó tính cách đây vài năm. Anh ta không trả những khoản phí mà anh ấy cho là vô lý, viết bài đăng chê bai về dịch vụ của công ty, thậm chí trình đơn kiến nghị, khiến danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau đó, công ty đã cử một nhân viên chăm sóc khách hành đến gặp anh. Người nhân viên chỉ im lặng lắng nghe vị khách hàng phàn nàn trong suốt ba giờ đồng hồ. Anh ấy không bao giờ ngắt lời, giải thích hay ngụy biện. Ngay trước khi kết thúc chuyến thăm, người nhân viên đã thuyết phục được vị khách này thanh toán tất cả các hóa đơn trước đó chưa trả và cũng rút đơn.

Rõ ràng, kỹ năng lắng nghe là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong cả công việc và cuộc sống. Socrates nói: "Chúa ban cho con người hai tai và hai mắt, nhưng chỉ có một miệng để chúng ta nghe nhiều hơn và nói ít hơn".

Bởi vậy mà theo nhân tướng học những người có tai cao, vành tai to như tai Phật là những người biết lắng nghe, thường có tuổi thọ sống rất lâu, cực kì may mắn, dễ dàng có được mọi điều mình mong muốn. Những người này có số giàu sang, phú quý, tiền bạc dư giả, cuộc đời vô tư, sung sướng.

2. Miệng nói lời dễ nghe

Lời nói con người sử dụng hằng ngày tưởng là một điều bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô biên. Mọi người sẽ nhìn nhận, đánh giá về bạn thông qua những gì bạn nói. Nếu học được cách ăn nói khéo léo, bạn sẽ có được phúc khí tốt.

Chris Gardner, nhân vật chính trong bộ phim "Khi hạnh phúc gõ cửa", là một nhân viên bán thiết bị y tế. Gia đình ba người của anh có cuộc sống rất bình thường. Không may, Chris Gardner thất nghiệp, vợ bỏ đi, chỉ còn anh và cậu con trai sống nương tựa vào nhau, anh dắt con đi lang thang, thậm chí sống cả trong nhà vệ sinh.

Đối mặt với những bất hạnh liên tiếp ập đến, nhưng anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ hay buông xuôi cuộc sống. May mắn thay Chris Gardner cuối cùng đã có cơ hội phỏng vấn cho một công ty đầu tư.

Thế nhưng, anh ấy thậm chí còn không có nổi một bộ quần áo tử tế cho buổi phỏng vấn, thứ anh ấy vẫn đang mặc chỉ là bộ quần áo cũ sờn vừa mới sửa lại. Khi người phỏng vấn lên giọng và hỏi: "Ngay cả một chiếc áo sơ mi cũng không có, anh có nghĩ rằng tôi sẽ nhận anh không?".

Chris Gardner hài hước trả lời: "Vậy thì chắc hẳn anh ấy đang phải mặc một chiếc quần rất thanh lịch!". Câu nói này khiến người phỏng vấn bật cười, khen ngợi anh ta thông minh và tử tế, quyết định nhận anh ấy vào làm việc.

Những lời nói của anh ấy đã truyền đi sự lạc quan xuất phát từ trái tim đến những người phỏng vấn có mặt ở đó và anh đã vượt qua cuộc phỏng vấn một cách suôn sẻ.

Người biết sử dụng lời nói thông minh luôn toát lên một khí chất rất riêng biệt, dù gặp nhiều chuyện không vừa ý nhưng họ vẫn luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Andrew Carnegie từng nói: “Tri thức của người thành đạt chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 85% còn lại phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội”.

Nếu không để ý, những lời nói ra dễ làm tổn thường người khác, khiến người khác tổn thương cũng khiến vận khí của chính mình bị hao hụt, vận khí hao hụt đương nhiên mọi việc trong đời khó mà suôn sẻ.

Vì vậy, mỗi người nên rèn luyện ngôn ngữ khéo léo, tử tế và lương thiện, để gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

3. Đôi mắt tinh tường thế sự

Đôi mắt sinh ra không phải để nhìn chằm chằm vào điểm yếu của người khác, mà để chú ý tới điểm mạnh ở họ. Đôi mắt khôn ngoan là đôi mắt biết nhìn ra điều hay lẽ phải ở đời.

Một người thực sự thông minh sẽ tập trung vào điểm mạnh của người khác, sử dụng điều này như một bài học để thay đổi suy nghĩ và cách làm của mình.

Trong bộ phim truyền hình “Thời đại thức tỉnh”, một hiệu trưởng trường vừa được bổ nhiệm đã lập tức tuyển dụng nhân tài vô điều kiện. Ông bao dung khuyết điểm của họ, và trân trọng ưu điểm của họ. Ngay cả khi đối phương có những quan điểm chính trị mâu thuẫn với mình, ông cũng không để tâm. Dù chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp, ông cũng cố gắng mời về làm giảng dạy tại trường mình.

Thế hệ đi trước cho rằng: “Người dùng thiện đối đãi, nhất định sẽ nhận về những điều tốt đẹp.” Sau này, trường học kia đã trở nên nổi tiếng và đào tạo ra được rất nhiều học sinh tài năng.

Mỗi chúng ta cần học cách dùng đôi mắt sáng suốt để quan sát ưu điểm của mọi người, bỏ qua những khuyết điểm của họ, khi đó bạn mới có thể gặt hái được những hạnh phúc tiềm ẩn. Điều đó không chỉ khuyến khích người khác, mang lại cho họ cảm giác được công nhận mà còn khiến bạn trở lên đáng trân trọng hơn.

Những đường nét đẹp trên khuôn mặt, ở mắt, miệng, tai, không chỉ thể hiện vẻ đẹp thể chất của một người, đó còn là phúc khí, là vẻ đẹp tâm hồn, những phẩm chất đáng quý được lột tả qua đặc điểm bên ngoài.

