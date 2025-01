Thua bóng đá nhưng doanh nghiệp Thái Lan đang thắng lớn tại Việt Nam, thống trị nhiều lĩnh vực quan trọng từ bán lẻ, thực phẩm đến vật liệu xây dựng, tài chính…

Nhắc đến Thái Lan, nhà đầu tư hẳn sẽ nghĩ ngay đến đất nước được mệnh danh xứ sở chùa vàng cùng đội bóng đá kỳ phùng địch thủ với nước ta. Thái Lan cũng là một trong những quốc gia nằm trong top đầu về vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/6/2024 trên 14 tỷ USD.



Đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, các doanh nghiệp Thái Lan đã nắm trong tay những doanh nghiệp hàng đầu tại rất nhiều lĩnh vực quan trọng tại Việt Nam như bia, bán lẻ, nông nghiệp, vật liệu xây dựng, ...

Trong số các nhà đầu tư Thái Lan, Tập đoàn SCG đang nắm giữ quyền chi phối gần 20 công ty tại Việt Nam.

Năm 2012, SCG đã chi 240 triệu USD để thâu tóm Prime Group, công ty gạch men lớn nhất Việt Nam. Thông qua một công ty con có tên The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd, SCG đã lần lượt tiến hành mua 55% cổ phần của CTCP Nhựa Bình Minh. Công ty từng đầu tư vào CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhưng đã thoái hết vốn vào năm 2017.

Trong lĩnh vực bao bì, SCG năm 2015 mua lại 80% cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tín Thành (Batico). Năm 2020, SCG Solutions Pte. Ltd (Singapore), công ty con của SCG đã mua 94,11% vốn của Bao bì Biên Hòa (Sovi). Năm 2021, SCG mua tiếp 70% cổ phần của Nhựa Duy Tân.

Năm 2017, chi 156 triệu USD để mua lại 100% công ty StarCemt (VCM) - đơn vị sở hữu nhà máy Xi măng Sông Gianh tại Quảng Bình. Cuối năm 2023, SCG đã mua lại 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Starprint Việt Nam với giá 676,8 tỷ đồng (27,8 triệu USD).

Ngoài ra, SCG còn nắm giữ 100% vốn của Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (LSP) - chủ đầu tư Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) với quy mô 5,4 tỷ USD tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Đối thủ của SCG trong lĩnh vực xi măng là Siam City Cement cũng nhập cuộc đầu tư vào Việt Nam với việc chi gần 580 triệu USD để mua lại 65% cổ phần của LafrageHolcim – một trong những nhà sản xuất xi măng tại Việt Nam.

Năm 2016, Central Group đã thực hiện thương vụ khủng với việc chi 1 tỷ USD thâu tóm 100% hệ thống siêu thị Big C Việt Nam, sau này tái định vị thương hiệu thành Đại Siêu thị GO! Đại siêu thị Big C và Đại siêu thị GO!. Tập đoàn bán lẻ Thái Lan này cũng đang sở hữu 100% chuỗi điện máy Nguyễn Kim.

Sau đó 1 năm, Công ty TNHH Vietnam Beverage (Thaibev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi gián tiếp sở hữu 49%) đã chi đến gần 5 tỷ USD để mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu SAB qua đó nắm 53,59% vốn của doanh nghiệp bia nội địa lớn nhất Việt Nam.

Trước Sabeco, các công ty thành viên trong tập đoàn TCC Holdings của tỷ phú Charoen đã thực hiện các thương vụ mua lại 100% hệ thống bán buôn Metro Cash & Carry Việt Nam (nay là MM Mega Market Việt Nam) và 65% vốn Phú Thái Group, , đổ tiền thực hiện thương vụ mua lại chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart và đổi tên thành B’mart.

TCC Holdings thông qua Fraser & Neave đang sở hữu 20,39% vốn của Vinamilk (gồm F&N Dairy Investments Pte chiếm 17,69% và F&N BEV Manufacturing Pte.Ltd chiếm 2,7% vốn).

Năm 2016, Singha đã chi 650 triệu USD, bao gồm 50 triệu USD để sở hữu 33,3% cổ phần Masan Brewery và 600 triệu USD để sở hữu 14,3% cổ phần Công ty TNHH Masan Consumer Holdings - công ty mẹ của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH)

Trong lĩnh vực chăn nuôi, C.P Group trong năm 2021 đã mua 24,9% cổ phần CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex - FMC).

Super Energy Corporation đã đầu tư thông qua hình thức mua cổ phần loạt dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, An Giang… Cuối tháng 3/2020, doanh nghiệp này công bố thông tin trên Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SET) thông báo chi hơn 456 triệu USD để đầu tư mua cổ phần 4 dự án nhà máy điện mặt trời tại Bình Phước.

Ngoài ra, TrueMoney đã mua 90% cổ phần của 1Pay, WHAUP đã mua 34% cổ phần Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống, KrungsiBank mua 50% SHBFinance, .... Tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit thông báo chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company Limited (Siam Commercial Bank - SCB), Ngân hàng thành viên của Tập đoàn SCBX với giá trị khoảng 900 triệu USD.