HAGL giải thể công ty con có vốn nghìn tỷ sau hơn một năm thành lập

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa thông qua việc giải thể công ty con Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp, địa chỉ số 859 Trường Chinh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.



Lý do giải thể là công ty con này không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo tài chính mới nhất, HAGL hiện sở hữu đến 88,3% vốn điều lệ đơn vị thành viên này.



Nông nghiệp Kon Thụp được hình thành khi HAGL quyết định tách một phần tài sản của CTCP Chăn nuôi Gia Lai để lập doanh nghiệp mới, chính thức ghi nhận là khoản đầu tư vào công ty con kể từ ngày 28/12/2023. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ hơn 5.660 tỷ đồng.



Trên báo cáo tài chính quý 3/2024, HAGL ghi nhận đang đầu tư vào 13 công ty con (trong đó có 3 đơn vị vẫn chưa bắt đầu có hoạt động sản xuất kinh doanh là Nông nghiệp Kon Thụp, Hoàn Thịnh Attapeu, HAGL Vientiane).



Gần đây, HAGL đón nhận tin vui khi được hoàn trả 1.000 tỷ đồng từ HAGL Agrico để thanh toán cho BIDV, theo lộ trình ba bên. Công ty đã thực hiện thanh toán 1.030 tỷ đồng cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành năm 2016. Phần còn lại đến hạn là 766 tỷ đồng chưa thanh toán do chưa thanh lý được tài sản không sinh lời. Công ty cho biết khoản này sẽ được trả vào quý II.



Quý 3/2024, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 1.432 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần từ trái cây là nguồn thu chính với 880 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán heo đạt 234 tỷ, giảm 52% so với cùng kỳ.



Doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 17% lên 609 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện từ 27,45% trong quý 3/2023 lên 42,56% trong quý 3/2024. Trong đó, biên lợi nhuận gộp mảng trái cây của HAGL tốt nhất với khoảng 52%.



Trừ đi các chi phí, HAGL báo lợi nhuận sau thuế gần 351 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 332 tỷ đồng, tăng gần 4%.