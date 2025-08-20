Những đóng góp của Chủ tịch quá cố Nguyễn Thanh Sơn trong hành trình phát triển thương hiệu HACOM

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM vừa phát đi thông cáo cho biết, ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty , đã từ trần vào sáng 19/8/2025 (tức ngày 26 tháng 6 năm Ất Tỵ), hưởng dương 50 tuổi.

Theo HACOM, trong suốt quá trình khởi nghiệp và gắn bó với công ty, ông Nguyễn Thanh Sơn luôn dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ông được ghi nhận với những đóng góp lớn trong việc định hướng chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín thương hiệu HACOM trên thị trường công nghệ.

CTCP Đầu tư công nghệ HACOM được thành lập vào tháng 8/2001, tiền thân là Công ty cổ phần máy tính Hà Nội, sở hữu thương hiệu Hanoicomputer. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ các sản phẩm máy tính và thiết bị văn phòng.

Đầu những năm 2000, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đã quyết định mở một cửa hàng bán máy tính tại số 2 Hàng Chuối, Hoàn Kiếm, Hà Nội và đặt tên công ty là công ty TNHH Máy tính Hà Nội.

Sản phẩm bán ban đầu chỉ bao gồm máy tính và linh kiện phục vụ học tập, làm việc. Năm 2007, công ty áp dụng chuẩn ISO 9000:2001 khẳng định hướng đi bền vững, tập trung chuyên sâu vào chất lượng sản phẩm, mang đến cho khách hàng sự yên tâm khi lựa chọn HACOM.

Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của công ty, HACOM chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH Máy tính Hà Nội thành Công ty cổ phần Máy tính Hà Nội, mở rộng thị trường với nhiều dịch vụ và giải pháp chuyên sâu về máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị siêu thị, giải pháp camera và thiết bị an ninh, trở thành đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu lớn và rất nhiều các đối tác có quy mô hoạt động trải khắp toàn cầu.

Năm 2021-2022, được coi là giai đoạn bứt phá, chuyển mình cực mạnh mẽ của HACOM. Trong thời điểm thị trường bị ảnh hưởng của đại dịch covid-19, HACOM đã liên tục phát triển hệ thống chuỗi bán lẻ. Cụ thể, chỉ tính từ đầu năm 2021 tới tháng 9 năm 2022, đã có tổng cộng 9 chi nhánh đi vào hoạt động, nâng tổng số chi nhánh của HACOM lên tới con số 19 và được phủ sóng tại rất nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hiện nay, HACOM đang là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Tháng 4/2016, Đầu tư công nghệ HACOM tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Sơn góp 11,18 tỷ đồng (tương đương 43% cổ phần); ông Nguyễn Mạnh Điệp góp 10,92 tỷ đồng (42% cổ phần); ông Đặng Tiến Trung góp 2,08 tỷ đồng (8% cổ phần) và ông Bùi Mạnh Thắng góp 1,3 tỷ đồng (5% cổ phần).

Đến tháng 6/2018, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên mức 33 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông giữ nguyên.

Cũng tại thời điểm này, chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp cũng chuyển từ ông Nguyễn Thanh Sơn sang ông Đặng Tiến Trung (sinh năm 1978).

Cuối năm 2019, vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ HACOM tăng lên mức 70 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 140 tỷ đồng vào tháng 5/2021. Hiện nay, Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp cũng chuyển từ ông Đặng Tiến Trung sang ông Bùi Mạnh Thắng (sinh năm 1982).