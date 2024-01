Năm 2023 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Hoài Đức ước đạt 2.074 tỷ đồng, (tăng 20.6% so với cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất ước thực hiện hơn 31.200 tỷ đồng (tăng 12.12% so với cùng kỳ năm 2022). Trong ảnh là Cụm công nghiệp Trường An.