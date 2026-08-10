Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, bức tranh tại Hồ Tràm vẫn chưa như kỳ vọng. Chỉ một số ít khu du lịch ven biển được xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào khai thác. Trong khi đó, nhiều dự án rơi vào cảnh dang dở, khiến không ít khu vực trở nên trầm lắng, hoang vu và nhếch nhác.