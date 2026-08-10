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Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm

| | Bất động sản

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm

Được kỳ vọng trở thành khu du lịch sầm uất, bậc nhất huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM), Hồ Tràm thu hút hàng loạt nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, đến nay những dự án này chủ yếu vẫn chỉ là những căn nhà xây dựng dở dang, chưa biết ngày hoàn thành.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 1.

Từ năm 2019, hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn của các tập đoàn trong và ngoài nước đổ về Hồ Tràm, tập trung dọc tuyến đường ven biển nối Đất Đỏ với Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc xã Hồ Tràm, TPHCM). Một bên là biển, bên kia tựa vào núi rừng, khu vực này từng được kỳ vọng trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng mới”.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, bức tranh tại Hồ Tràm vẫn chưa như kỳ vọng. Chỉ một số ít khu du lịch ven biển được xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào khai thác. Trong khi đó, nhiều dự án rơi vào cảnh dang dở, khiến không ít khu vực trở nên trầm lắng, hoang vu và nhếch nhác.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 3.

Dọc tuyến đường ven biển ĐT994 qua địa phận Hồ Tràm, hàng loạt khu đất được quây tôn, bên trong cỏ cây mọc um tùm. Một số dự án đã triển khai xây dựng nhưng nhiều dãy biệt thự, nhà liền kề mới chỉ hoàn thiện phần thô, để lại những khối bê tông, khung nhà trơ trọi giữa cây cỏ.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 4.

Một trong những dự án đáng chú ý tại Hồ Tràm là Charm Resort Hồ Tràm. Dự án được công bố có quy mô khoảng 40ha, gồm 3 phân khu

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 5.

Riêng phân khu 1 có hơn 1.086 căn hộ biển, gồm các loại studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ và 90 biệt thự nghỉ dưỡng với nhiều dòng sản phẩm như Garden Villa, River Villa, Lake Villa, Beach Villa và Ocean Villa.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 6.

Theo thông tin giới thiệu, dự án được khởi công từ quý IV/2021 và dự kiến bàn giao vào quý IV/2023.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 7.

Thực tế tại công trường cho thấy, nhiều căn biệt thự đã hoàn thành phần khung nhưng chưa được hoàn thiện. Cỏ cây bám quanh công trình, trong khi công nhân thi công chỉ xuất hiện lác đác vài người.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 8.

Công trình "trơ khung" giữa phố biển Hồ Tràm

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 9.

Nhiều vị trí có dấu hiệu xuống cấp, sắt thép bắt đầu hoen gỉ do để lâu ngoài trời.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 10.

Cách đó không xa, dự án Long Island cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sau thời gian ra mắt và triển khai xây dựng, hiện nhiều khu vực trong dự án phủ đầy cỏ cây, xen giữa là những căn biệt thự mới chỉ hoàn thiện phần thô.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 11.

Theo giới thiệu, Long Island gồm các sản phẩm boutique hotel, shophouse diện tích 6x22m, biệt thự song lập và đơn lập diện tích khoảng 10x23m, kết cấu 3 tầng. Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa có thời điểm hoàn thành rõ ràng.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 12.

Không chỉ những dự án đã mở bán và triển khai xây dựng, dọc tuyến ven biển Hồ Tràm còn xuất hiện nhiều khu đất sau khi được quy hoạch, quây tôn nhưng vẫn chưa triển khai.

Những dự án nghỉ dưỡng 'trơ khung' bên cung đường ven biển Hồ Tràm- Ảnh 13.

Những hình ảnh này đang tạo nên một diện mạo tương phản với kỳ vọng về một “thiên đường nghỉ dưỡng” từng được đặt ra cho Hồ Tràm.

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Theo Văn Quân

Tiền Phong

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