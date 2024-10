Những giá trị khác biệt tạo nên Cát Tường An

Cát Tường An đáp ứng nhu cầu về an cư của người lao động

Trong giai đoạn phát triển đến 2030, hướng tới tầng tiếp theo trong xây dựng hệ sinh thái cộng sinh, tuần hoàn và bền vững - trong mục tiêu tiếp tục hoàn chỉnh chuỗi giá trị bất động sản, đem lại giá trị cuộc sống thực, nâng tầm chuẩn sống, góp phần an sinh cho xã hội, Cát Tường Group luôn ấp ủ về những dòng sản phẩm chuyên biệt, may đo cho từng phân khúc khách hàng.

Từ đó, dòng sản phẩm nhà ở Cát Tường An được ra đời để đáp ứng nhu cầu về an cư của hàng triệu người lao động - một trong những trụ cột chính của năng lực sản xuất toàn xã hội, là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Trương Ngọc Linh – Phó Tổng Giám đốc Bất động sản Dân dụng Cát Tường Group chia sẻ: " Phát huy những kinh nghiệm và thế mạnh trong gần 14 năm phát triển các dự án bất động sản, Cát Tường Group tự tin mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư một dòng sản phẩm Cát Tường An hội tụ đầy đủ những yếu tố lý tưởng dành cho dòng sản phẩm nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chúng tôi đã nghiên cứu và chọn lọc những giá trị giúp định hình Cát Tường An trở nên khác biệt trên thị trường bất động sản."

Dòng sản phẩm hội tụ những giá trị khác biệt

Giá trị đầu tiên mà dòng sản phẩm Cát Tường An hướng đến chính là "An trú". Không chỉ mang nghĩa một nơi cư trú an toàn về mặt lý tính, "An trú" còn bao hàm những giá trị được đảm bảo về mặt chất lượng xây dựng, an tâm về tiến độ thi công với cam kết đến từ Cát Tường Group.

Tiếp theo, Cát Tường An sẽ mang đến cho cư dân những "cảm hứng sống" ngay tại chính ngôi nhà của mình. Bên cạnh là nơi đón chúng ta trở về sau những bộn bề mưu sinh, trong tình yêu thương của gia đình nhỏ, mỗi ngôi nhà của Cát Tường An còn được thiết kế như một "trạm" nạp năng lượng tinh thần, để mỗi ngày mới, mỗi chủ nhân lại tràn ngập sức sống và cảm hứng để bắt đầu hành trình trải nghiệm.

Thứ ba, "cân bằng" chính là cảm giác mỗi cư dân của Cát Tường An có thể cảm nhận được khi được sống trong những dự án này. Những yếu tố thiên nhiên, mảng xanh và tiện ích công cộng sẽ được thiết kế, bố trí khéo léo giúp các cư dân có thể hòa mình vào môi trường sống lành mạnh, trong xanh. Mỗi dự án của dòng sản phẩm Cát Tường An đều hướng đến việc hài hòa và cân bằng "thân – tâm – trí" cho cư dân. Tại đó, sức khỏe thể chất được đảm bảo bằng những hoạt động vận động, kết hợp với sức khỏe tinh thần và rèn luyện trí lực giúp sự phát triển của cư dân trở nên cân bằng và bền vững nhất.

Không gian sống hài hòa với thiên nhiên tạo nên giá trị cân bằng của Cát Tường An

Thứ tư, với việc lựa chọn vị trí tại những vùng trung tâm đô thị đang phát triển, các dự án của Cát Tường An sẽ tạo nên giá trị kết nối mạnh mẽ. Chăm chút trong từng thiết kế bên trong căn nhà, mỗi tổ ấm sẽ giúp các thành viên kết nối trong không gian ấm áp và đa công năng. Sự kết nối nhân rộng với tình hàng xóm bên trong nội khu dự án. Với những không gian hoạt động cộng đồng, tình cảm láng giềng sẽ gắn kết các cư dân tại nên những "tiểu cộng đồng" nhân văn, nghĩa tình. Từ những cá nhân đến các gia đình trong dự án, sự kết nối trở nên mạnh mẽ, giúp mỗi dự án của Cát Tường An sẽ trở thành những điểm sáng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp giúp cộng đồng chung trở nên văn minh, bền vững và nhân ái.

Thứ năm, Cát Tường An cũng đề cao sự linh hoạt trong từng dự án nhà ở. Với việc thiết kế đa công năng trong từng không gian, sản phẩm của Cát Tường An dễ dàng tùy biến theo mục đích của khách hàng với các nhu cầu khác nhau như: nhà ở, cho thuê, văn phòng, dịch vụ,….Tính sự linh hoạt này sẽ giúp các dự án của dòng sản phẩm Cát Tường An tiếp cận được nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Thiết kế đa công năng giúp Cát Tường An linh hoạt phù hợp đa mục đích sử dụng

Với những giá trị khác biệt được tâm huyết phát triển bởi Cát Tường Group, dòng sản phẩm Cát Tường An sẽ nhận được sự quan tâm của thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới với dự án đầu tiên là khu nhà ở biệt lập Cát Tường J – Home (Khu nhà ở Thiên Phúc) tại trung tâm thành phố Thuận An – Bình Dương.