Những hình ảnh cổ điển và kỳ lạ của máy tập thể dục trong quá khứ, giai đoạn 1920-1970

Sau rất nhiều nghiên cứu, trong nhiều năm, người ta đã đưa ra kết luận là khi tham gia một môn thể thao thường xuyên sẽ giúp tăng tuổi thọ và làm chậm quá trình lão hóa của con người. Vận động làm chậm sự lão hóa của các tế bào, giúp chúng ta trẻ lâu hơn và sống thọ hơn.

Bắt đầu từ đầu thế kỷ 20, con người đã sử dụng những cỗ máy phức tạp, thiết bị kỳ quái và những tư thế kỳ lạ để có được thân hình cân đối lý tưởng, ít nhất là theo quan điểm của con người thời đó. Để minh họa cho ngành công nghiệp này đã tiến xa đến mức nào, chúng ta hãy xem những bức ảnh cho thấy những cách kỳ lạ nhất mà con người tập thể dục trong hơn một trăm năm qua.

Đai rung năm 1929.

Thế kỷ 20 đánh dấu sự nổi lên của các môn thể thao chuyên ngành và ngành công nghiệp thể dục. Sự ra đời của các tạp chí thể dục, chuỗi các câu lạc bộ thể dục, trung tâm thể dục... mở đầu cho lối sống tối giản dựa trên thời gian dành cho tập luyện thể lực mạnh mẽ hàng ngày và loại bỏ rượu, cà phê, bánh mì trắng từ chế độ ăn dinh dưỡng. Từ đó chúng ta bước vào việc xây dựng cơ thể theo thẩm mỹ, sử dụng máy tập thể dục hiện đại hay thậm chí là tập thể dục công nghệ cao với nhiều ứng dụng thể dục.

Trong nhiều thập kỷ, hàng ngàn phương pháp và chương trình tập thể dục đã xuất hiện, tất cả đều hứa hẹn giúp bạn có được cuộc sống tốt nhất, thân hình đẹp nhất trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, thường là với các thiết bị tập thể dục trông mỏng manh và không hiệu quả khi so với các máy tập thể dục hiện đại.

Đai tập rung được phát minh vào những năm 1800, nhưng mãi đến những năm 1930 và những năm 1950 nó mới trở nên phổ biến. Ý tưởng là cỗ máy này sẽ tạo ra những rung động khiến cho chất béo trong cơ thể có thể hóa lỏng và cuối cùng bị đốt cháy.

Một chiếc máy thú vị khác là Slendo Massager. Chiếc máy là một cái lồng làm bằng các lò xo cuộn sẽ lăn qua bụng, hông và đùi của bạn để làm tan mỡ.

Máy Slendo vào năm 1940.

Vào những năm 1950, chuyên gia thể dục người Mỹ, Jack LaLanne đã đổi mới một số thiết bị đã được sử dụng rộng rãi kể từ đó. LaLanne đã phát triển máy ròng rọc cáp đầu tiên, máy Smith và máy kéo dài chân đầu tiên. Các nguyên tắc cơ học đằng sau ba thiết bị này có thể được tìm thấy trong các thiết bị trong phòng tập thể dục ngày nay trên khắp thế giới.

Các dây kháng lực về cơ bản là các dải đàn hồi tạo ra lực cản tăng dần khi chúng bị kéo căng, chúng lần đầu tiên được cựu huấn luyện viên bóng đá Dick Hartzell sử dụng để tập luyện chức năng vào năm 1980.

Kể từ đó, các nhà sản xuất đã sửa đổi các dây kháng lực bằng cách gắn tay cầm và tạo các điểm neo cho phép các dây kháng lực bắt chước hầu hết mọi bài tập thể dục có thể thực hiện với tạ tự do, nhưng không có khối lượng lớn, khiến chúng dễ mang theo hơn nhiều so với tạ tự do.

Con lăn chân vào những năm 1940.

Thiết bị tập luyện phổ biến nhất là máy chạy bộ, lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1875, nhưng nó không được sử dụng để tập thể dục mà được dùng trong quá trình sản xuất nông nghiệp giúp bơm nước hoặc nghiên ngũ cốc (trong quá khứ xa hơn, tiền thân của nó còn được sử dụng như một hình thức tra tấn tội phạm).

Máy chạy bộ mới chỉ được sử dụng làm máy tập thể dục đại chúng cách đây không lâu, nhưng trên thực tế, trong lịch sử nó lại được sử dụng như một công cụ để trừng phạt các tù nhân. Ngoài ra, trừng phạt tù nhân bằng máy chạy bộ được cho là một trong những hình phạt "cực kỳ tàn nhẫn" trong luật tù của Anh!

Hình thức sơ khai của máy chạy bộ bản chất là một loại "động cơ năng lượng sinh học" được dùng cho sản xuất nông nghiệp. Loại thiết bị này được sử dụng rộng rãi.



Một bản thảo từ thế kỷ 15 của Leonardo da Vinci cũng đề cập tới một thiết bị gần tương tự như vậy. Bản thảo này mô tả một thiết bị hình con lăn khổng lồ. Đi kèm với đó là những bàn đạp dạng bậc để mọi người có thể bước đi và khiến cho con lăn quay, tạo năng lượng.

Năm 1952, bác sĩ Robert A. Bruce của Đại học Washington ở Seattle bắt đầu sử dụng máy chạy bộ để kiểm tra mức độ căng thẳng của con người.

Điều này đã truyền cảm hứng cho các doanh nhân biến máy chạy bộ thành một thiết bị tập thể dục dành cho người tiêu dùng, cho phép họ chạy hoặc đi bộ một cách tự nhiên trong khi vẫn giữ nguyên vị trí. Đến những năm 1960, máy chạy bộ đã trở nên phổ biến trong các gia đình và phòng tập thể dục.

Máy tập elip, có chức năng tương tự như máy chạy bộ nhưng ít gây căng thẳng hơn cho phần dưới cơ thể, được ra mắt lần đầu tiên vào giữa những năm 1990 và trở nên phổ biến ngang ngửa với máy chạy bộ kể từ đó.

Phòng tắm hơi di động, được gọi là Reduc-o-matic, trở nên phổ biến vào những năm 1940. Nó được cho là làm tan mỡ.

Người đàn ông trong bồn tắm hơi năm 1955.

Máy mô phỏng cưỡi ngựa của Zander. Chiếc máy này đã gây được tiếng vang lớn vì bạn thực sự không phải làm gì ngoài việc ngồi trên ghế và “đốt cháy” mỡ.

Phòng tắm hơi di động năm 1969.

Máy chạy bộ hàng hải năm 1953.

Bánh xe hamster của con người vào năm 1936.