Những hình ảnh "cưng xỉu" tại 1 "trường làng" ở Hà Nội đang khiến nhiều cha mẹ xuýt xoa: Có động lực đi họp phụ huynh hẳn!

Mới đây, những hình ảnh trang trí lớp học trong dịp họp phụ huynh đầu năm tại một trường Tiểu học được chia sẻ trong một hội nhóm mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Người đăng bài cho biết: Đây là một ngôi trường tiểu học làng ở Hà Đông (Hà Nội). Toàn bộ việc chuẩn bị cho buổi gặp gỡ đều do cô giáo tự tay lo liệu, từ khâu trang trí cho đến đồ ăn, thức uống, tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản nào từ phụ huynh. Điều cô mong mỏi duy nhất là các em học trò chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với tình cảm và sự tận tụy của thầy cô.

Không gian lớp học vốn quen thuộc, đơn sơ bỗng trở nên lung linh, ấm áp nhờ sự khéo léo và tận tâm của cô giáo chủ nhiệm.

Mỗi chiếc bàn được chăm chút tỉ mỉ: bảng tên rực rỡ sắc màu, chiếc cốc giấy in hình ngộ nghĩnh, chai nước sạch sẽ, nhành hoa nhỏ xinh. Đặc biệt, trên từng chỗ ngồi còn có một bức thư tay, nơi cô giới thiệu về bản thân và gửi gắm đôi lời nhắn nhủ đến gia đình.

Không chỉ tạo nên một không gian đẹp mắt, cách làm của cô giáo còn chứa đựng thông điệp sâu sắc: mỗi học trò đều là một cá thể đặc biệt, xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Chính vì thế, ở mỗi chỗ ngồi không chỉ có tên, mà còn có cả bức ảnh của từng em. Đó không đơn thuần là sự chuẩn bị cho ngày gặp mặt cha mẹ, mà là cách cô khẳng định: “Cô thấy các con, cô nhớ các con và trân trọng từng học sinh của mình”.

Khi hình ảnh đẹp lan tỏa

Không ít phụ huynh ở trường khác cũng tranh thủ khoe lớp con mình. Một ông bố có con học tiểu học tự hào: "Nhiều năm qua trường con mình luôn chuẩn bị rất chu đáo đón học sinh đầu năm. Điều đó khẳng định các cô giáo tâm huyết, và ban giám hiệu cũng hết sức để tâm mới có truyền thống tốt đẹp như vậy. Rất yên tâm khi gửi con học ở đây".

Một người khác kể: "Cô giáo của con không chỉ chuẩn bị quà mà còn gửi gắm thông điệp. Con tôi về bảo: 'Cô dặn nhớ mang quà cho mẹ để mẹ không mang ưu phiền về nhà'. Nghe mà thấy ấm lòng biết bao".

Người mẹ khác cũng xúc động: "Dù trường con tôi nhỏ thôi, nhưng cô giáo luôn chăm chút từng chai nước, bảng tên, lời nhắn gửi. Nhờ thế chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu thương, và càng tin tưởng khi đồng hành cùng thầy cô".

Có thể thấy, những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy đã tạo nên sức lan tỏa lớn. Nó không chỉ là "trang trí cho đẹp" mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: giáo dục bắt đầu từ tình yêu thương, từ việc trân trọng và khích lệ học trò mỗi ngày. Với phụ huynh, đây cũng là sự động viên để họ tin tưởng và đồng hành.

Họp phụ huynh đầu năm không chỉ là cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin, mà còn là dịp để thầy cô gieo vào lòng cha mẹ niềm tin. Cô giáo nói trên và nhiều đồng nghiệp ở các trường khác đã chứng minh: sự tận tâm của người thầy mới là vốn quý để nuôi dưỡng tương lai.

Và có lẽ, điều thầy cô mong đợi không phải là sự báo đáp vật chất, mà chính là khi học sinh của mình chăm ngoan, học tốt, trưởng thành. Đó mới là món quà lớn nhất, là lời cảm ơn sâu sắc nhất mà cha mẹ và các em có thể dành cho người đứng lớp.