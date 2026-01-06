Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 6/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động từ 15 đến 17 độ C, rét đậm duy trì cả ngày.