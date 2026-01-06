Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường
Sáng 6/1, Hà Nội chìm trong không khí lạnh sâu khi đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt giảm rõ rệt. Người dân mặc áo kín mít, có bạn gái thậm chí còn mang cả chăn ra để quấn nhằm tránh cái rét buốt sáng sớm.
Từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Thủ đô phủ trong màn sương mờ, gió Đông Bắc thổi đều mang theo cái lạnh buốt khiến ai ra đường cũng phải co ro trong áo ấm, khăn quàng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời gây rét đậm trên diện rộng tại Bắc Bộ
Nhiệt độ tại Hà Nội trong sáng 6/1 phổ biến ở mức 11 đến 13 độ C, trời nhiều mây, không mưa nhưng gió lạnh khiến cảm giác rét càng thêm rõ rệt
Ghi nhận vào giờ cao điểm buổi sáng, hình ảnh quen thuộc là những dòng người vội vã trên đường trong áo khoác dày, khăn quàng kín cổ, găng tay và khẩu trang
Nhiều quán cà phê, hàng ăn sáng tỏa khói nghi ngút, trở thành điểm dừng chân quen thuộc để người dân sưởi ấm trước khi tiếp tục công việc
Nhiều người lớn tuổi vẫn ra đường đạp xe, tập thể dục buổi sáng sớm
Tại ven đường vào sáng sớm, người dân đốt những đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Những ngọn lửa bập bùng giữa trời đông xua bớt cái lạnh buốt, trở thành điểm tụ tập quen thuộc của người lao động, người bán hàng rong và các tiểu thương trước giờ mở hàng
Áo mưa cũng thành công cụ chống lạnh hiệu quả
Có người mang chăn ra quấn
Người dân co ro trong áo phao dày ngồi chờ xe buýt
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 6/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động từ 15 đến 17 độ C, rét đậm duy trì cả ngày.
Theo
Đời sống & pháp luật
