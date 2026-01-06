Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường

06-01-2026 - 10:52 AM | Sống

Sáng 6/1, Hà Nội chìm trong không khí lạnh sâu khi đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt giảm rõ rệt. Người dân mặc áo kín mít, có bạn gái thậm chí còn mang cả chăn ra để quấn nhằm tránh cái rét buốt sáng sớm.

Clip: Như Hoàn

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 1.

Từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Thủ đô phủ trong màn sương mờ, gió Đông Bắc thổi đều mang theo cái lạnh buốt khiến ai ra đường cũng phải co ro trong áo ấm, khăn quàng

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời gây rét đậm trên diện rộng tại Bắc Bộ

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 3.

Nhiệt độ tại Hà Nội trong sáng 6/1 phổ biến ở mức 11 đến 13 độ C, trời nhiều mây, không mưa nhưng gió lạnh khiến cảm giác rét càng thêm rõ rệt

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 4.

Ghi nhận vào giờ cao điểm buổi sáng, hình ảnh quen thuộc là những dòng người vội vã trên đường trong áo khoác dày, khăn quàng kín cổ, găng tay và khẩu trang

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 5.

Nhiều quán cà phê, hàng ăn sáng tỏa khói nghi ngút, trở thành điểm dừng chân quen thuộc để người dân sưởi ấm trước khi tiếp tục công việc

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 6.

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 7.

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 8.

Nhiều người lớn tuổi vẫn ra đường đạp xe, tập thể dục buổi sáng sớm

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 9.

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 10.

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 11.

Tại ven đường vào sáng sớm, người dân đốt những đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Những ngọn lửa bập bùng giữa trời đông xua bớt cái lạnh buốt, trở thành điểm tụ tập quen thuộc của người lao động, người bán hàng rong và các tiểu thương trước giờ mở hàng

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 12.

Áo mưa cũng thành công cụ chống lạnh hiệu quả

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 13.

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 14.

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 15.

Có người mang chăn ra quấn

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 16.

Người dân co ro trong áo phao dày ngồi chờ xe buýt

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 17.

Những hình ảnh "lạ" trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C: Người dân đốt lửa, bạn trẻ trùm cả chăn đi đường- Ảnh 18.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 6/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động từ 15 đến 17 độ C, rét đậm duy trì cả ngày.

Theo

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú

MC Đinh Tiến Dũng rời Ai là triệu phú Nổi bật

Nhẩm tính thưởng Tết 1,2 tỷ đồng, không ngờ chỉ được vỏn vẹn 11 triệu đồng, kỹ sư trưởng quyết định "làm đúng phận sự": 1 tháng sau công ty phải hối hận

Nhẩm tính thưởng Tết 1,2 tỷ đồng, không ngờ chỉ được vỏn vẹn 11 triệu đồng, kỹ sư trưởng quyết định "làm đúng phận sự": 1 tháng sau công ty phải hối hận Nổi bật

Chuyện lạ: Hơn nửa triệu phụ huynh Việt than thở ngoài 30 tuổi mới thi xong học kì lớp 1 - Biết sự thật mà không nhịn được cười

Chuyện lạ: Hơn nửa triệu phụ huynh Việt than thở ngoài 30 tuổi mới thi xong học kì lớp 1 - Biết sự thật mà không nhịn được cười

10:30 , 06/01/2026
Chung tiền mở quán cà phê, đang bán ổn thì chủ đòi mặt bằng: Cặp bạn thân quyết chi hơn 18 tỷ làm 1 việc không ngờ!

Chung tiền mở quán cà phê, đang bán ổn thì chủ đòi mặt bằng: Cặp bạn thân quyết chi hơn 18 tỷ làm 1 việc không ngờ!

10:01 , 06/01/2026
Mất hơn 76 triệu chỉ trong 4 phút: Cảnh báo chiêu trò bán vàng online dàn dựng tinh vi, không cẩn thận rất dễ bị lừa

Mất hơn 76 triệu chỉ trong 4 phút: Cảnh báo chiêu trò bán vàng online dàn dựng tinh vi, không cẩn thận rất dễ bị lừa

09:49 , 06/01/2026
Vì sao năm Ngọ 2026 lại gắn với chữ Bính, có phải các năm đuôi 6 đều là Bính?

Vì sao năm Ngọ 2026 lại gắn với chữ Bính, có phải các năm đuôi 6 đều là Bính?

09:37 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên