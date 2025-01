Những kỹ năng sinh tồn quan trọng khi máy bay gặp nạn

Nghiêm túc lắng nghe hướng dẫn của tiếp viên hàng không

CNN đưa tin, Galea - chuyên gia sơ tán thuộc Cơ quan hàng không dân dụng Anh (CAA) - đã nghiên cứu nhiều năm về những chiếc ghế có khả năng sống sót nhất trên máy bay .

Galea cho rằng, hành khách ngồi trong phạm vi 5 hàng ghế tính từ bất kỳ lối thoát hiểm nào, ở bất kỳ vị trí nào trên máy bay đều có cơ hội sống sót cao nhất. Nguyên nhân là do họ phải tránh ít người hơn khi thoát ra ngoài.

Thảm họa hàng không tại sân bay Muan (Hàn Quốc) khiến 179 hành khách trên máy bay của Jeju Air. Ảnh: Reuters.

Theo Galea, điều quan trọng đối với hành khách là phải lắng nghe hướng dẫn trước chuyến bay của tiếp viên hàng không, để hiểu rõ cách sử dụng dây an toàn . Vì hơn 80% thương tích trên máy bay xảy ra với hành khách không thắt dây an toàn.

“Hầu hết mọi người đều quen nhấn nút dây an toàn khi ngồi ô tô thay vì kéo chốt giống như ngồi máy bay. Do đó, rất nhiều người sau các tai nạn máy bay đều cho biết họ gặp khó khăn khi tháo dây an toàn. Đó là lý do tại sao việc chú ý đến hướng dẫn của phi hành đoàn trước chuyến bay là rất quan trọng”, Galea nói với CNN hôm 4/1.

Mọi người thường quên cách tháo dây an toàn trong tình huống căng thẳng khi máy bay gặp nạn: Ảnh: Getty

Ngoài ra, vị chuyên gia cũng khuyên hành khách nên nghiên cứu kỹ các hướng dẫn sơ tán trong túi ghế của mình và nếu ngồi ở lối thoát hiểm, hãy cẩn thận xem xét cách mở nó..

Chuyên gia sơ tán thuộc CAA lấy ví dụ, trong vụ việc chuyến bay 1549 của Hãng hàng không US Airways hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước, hay còn gọi là “phép màu trên sông Hudson” năm 2009, khi máy bay đang lao xuống, một hành khách đã lấy tờ hướng dẫn cách mở cửa thoát hiểm và nghiên cứu nó, nhờ vậy mà tất cả các hành khách đều sống sót.

Tuy nhiên, Galea nhấn mạnh rằng vị hành khách trong sự cố là một kỹ sư nên đã tìm ra cách thoát nạn, còn người bình thường nếu không đọc kĩ hướng dẫn thì sẽ không thể làm được vậy.

Chuyến bay 1549 của US Airways hạ cánh thành công xuống nước và giải cứu được tất cả hành khách năm 2009 là “phép màu trên sông Hudson”. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, khi máy bay cất cánh và đạt đến độ cao bình thường, cũng như khi chuẩn bị hạ cánh, hành khách nên đi giày để sẵn sàng cho việc di chuyển. Nếu là một gia đình hoặc nhóm người đi du lịch, hãy ngồi cạnh nhau (kể cả có phải trả thêm phí). Bởi trong trường hợp khẩn cấp , việc tách ra sẽ làm bạn chậm lại vì mọi người chắc chắn sẽ cố gắng tìm nhau để cùng chạy.

Hãy đếm số hàng ghế giữa bạn và lối thoát hiểm ở cả phía trước và phía sau. Vì nếu cabin đầy khói thì bạn vẫn có thể cảm nhận được đường đến lối thoát gần nhất, và có phương án dự phòng nếu lối thoát gần nhất bị chặn.

Nâng cao ý thức khi máy bay gặp nạn

Geoffrey Thomas - biên tập viên của trang tin hàng không 42.000 Feet và cũng là người sáng lập AirlineRatings, trang web đầu tiên xếp hạng các hãng hàng không theo tiêu chí an toàn - bày tỏ rằng, ý thức của hành khách khi đi máy bay cũng là vấn đề quan trọng liên quan đến khả năng sống sót khi gặp sự cố.

Theo Thomas, càng ngày càng có nhiều hành khách có xu hướng sơ tán với hành lý, điều này sẽ làm chậm tốc độ thoát hiểm của cả chuyến bay.

41/78 người tử vong trên chuyến bay 1492 của Aeroflot do máy bay bị rơi và bốc cháy tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow (Nga) vào tháng 5/2019. Ảnh: Shutterstock.

Thomas dẫn ví dụ, vào tháng 5/2019, chuyến bay 1492 của Hãng hàng không Aeroflot bị rơi tại sân bay Sheremetyevo (Nga) khiến 41/78 người trên máy bay thiệt mạng vì hỏa hoạn. Đáng chú ý, các đoạn phim khi ấy cho thấy dù nửa sau của máy bay đang bốc cháy ngùn ngụt nhưng hành khách vẫn cố lấy vali của mình trước khi sơ tán.

Thay vì xuống máy bay, nhiều hành khách lại dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng những người khác la hét bên trong cabin khi lửa đang bốc cháy. Tuy nhiên, Thomas cho rằng việc quay video về một cuộc sơ tán với hành lý xách tay khi máy bay gặp nạn là hành vi phạm tội, bởi những người này đang gây nguy hiểm cho tính mạng của mọi người.

Thomas dẫn chứng, sự việc chuyến bay 516 của Hãng hàng không Japan Airlines đâm vào máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển tại sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo vào tháng 1/2025, là "ví dụ hoàn hảo" về ý thức.

Khi máy bay bốc cháy, phi hành đoàn vẫn giữ bình tĩnh để sơ tán hành khách một cách hiệu quả. Đồng thời, hành khách cũng nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của phi hành đoàn và không một ai mang theo hành lý xách tay. Do đó, mọi người đều sống sót.

379 người trên chuyến bay 516 của Japan Airlines đều sống sót sau vụ tai nạn vào tháng 1/2024, nhờ hành vi gương mẫu của phi hành đoàn và hành khách. Ảnh: Getty.

“Đó là vấn đề văn hóa và ý thức, bởi nếu có một tiếp viên hàng không hét vào mặt bạn là hãy để lại hành lý lại khi có sự cố, người Nhật sẽ lập tức làm theo, còn ở hầu hết các quốc gia khác, mọi người lại nghĩ rằng “Ai cho họ quyền đó, tôi phải lấy hành lý của tôi trước khi rời máy bay" ”, Thomas nói.

Cả Thomas và Galea cùng nhấn mạnh rằng, việc lựa chọn hãng hàng không đảm bảo an toàn cũng rất quan trọng. Ngoài ra, du khách có thể mua thêm bảo hiểm du lịch để yên tâm về việc nếu có mất hành lý trong lúc sơ tán, họ cũng không mất tiền.