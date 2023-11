Những lần Ronaldo công khai kèn cựa Messi: Tự nhận giỏi hơn, tuyên bố giải nghệ nếu đối thủ giành Quả bóng vàng

Hôm 31/10, Lionel Messi đã lập kỷ lục khi giành được danh hiệu Quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp. Sự kiện này kết thúc, Ronaldo gây tranh cãi khi bình luận mặt cười vào bài đăng của nhà báo Tomas Roncero cho rằng Messi không xứng nhận danh hiệu năm nay.

"Messi đến Inter Miami để giải nghệ nhưng dường như đã quyết định làm điều đó ở PSG nhằm dồn sức cho World Cup. Anh ta vô địch World Cup với 6 quả phạt đền" , ông Roncero cho hay. "Messi có 8 Quả bóng vàng nhưng chỉ xứng đáng giành được năm. Anh ta đã láy Quả bóng vàng của Iniesta/Xavi, của cầu thủ từng ăn 6 là Lewandowski và Vua phá lưới Haaland".

Ronaldo để bình luận mặt cười vào bài đăng mỉa mai Messi không xứng giành Quả bóng vàng 2023

Động thái của Ronaldo khiến nhiều người tỏ ra bất bình. Họ cho rằng Ronaldo vẫn chưa vượt qua được những ám ảnh liên quan đến Messi. Thực tế theo truyền thông Anh, đây không phải lần đầu tiên siêu sao người Bồ Đào Nha có hành động "khiêu khích" nhằm vào Messi. Dưới đây là danh sách những lần Ronaldo có ý kèn cựa người đồng nghiệp.

2009: Chia sẻ về giá trị cầu thủ

Năm 2009, Ronaldo đã chuyển đến Real với bản hợp đồng kỷ lục vào khoảng 96 triệu euro. Thương vụ này biến siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó.

Chia sẻ trên Reuters, Ronaldo tự hào về mức giá của bản thân nhưng không quên châm chọc những cầu thủ khác. " Tôi có giá lên tới 96 triệu euro còn những người khác chỉ có giá 0 đồng" , Ronaldo cho hay.

Theo Oh My Goal, Ronaldo đang có ý nhắm đến Messi, người lúc vẫn đang chơi cho Barca. Trong sự nghiệp, Messi đã 2 lần chuyển CLB nhưng đều theo dạng chuyển nhượng tự do, tức các đội bóng chủ quản không mất tiền chuyển nhượng.

2011: Tự nhận giỏi hơn Messi

Trong sự nghiệp, Ronaldo lẫn Messi nhiều lần nhận được câu hỏi rằng ai mới là người xuất sắc hơn. Messi không đưa ra lựa chọn của mình còn CR7 nhiều lần tự khẳng định bản thân giỏi hơn.

Có thể kể đến bài phỏng vấn vào năm 2011, Ronaldo chia sẻ: "Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này. Ai cũng đã biết rằng tôi giỏi hơn Messi rồi" .

Ronaldo từng khẳng định bản thân xuất sắc hơn Messi

2012: Dùng Messi làm "bia đỡ đạn"

Năm 2012, Ronaldo đối mặt với những áp lực khi chưa thể tạo dấu ấn tại tuyển quốc gia. Trong trận gặp Đan Mạch tại Euro 2012, các CĐV đối thủ không ngừng hô vang "Messi" để gây áp lực cho Ronaldo.

Sau trận, Ronaldo bất ngờ lôi thất bại của Messi tại Copa America để đáp trả. "Mọi người có biết Messi đang làm gì vào thời điểm này năm ngoái không? Anh ta bị loại khỏi Copa America ngay trên sân nhà. Điều đó còn tệ hơn tôi bây giờ phải không?" Ronaldo lên tiếng. Messi không đưa ra bất kỳ phản hồi nào với chia sẻ của Ronaldo.

2015: So sánh Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng

Năm 2015, Messi giành được danh hiệu Quả bóng vàng thứ 5, hơn 2 Quả bóng vàng so với Ronaldo. Tuy nhiên, thời điểm đó, Ronaldo lại dẫn Messi về số danh hiệu Chiếc giày vàng với tỷ số 4-3.

Trong một bài phỏng vấn, Ronaldo bất ngờ cho rằng giải thưởng Chiếc giày vàng danh giá hơn Quả bóng vàng. Theo CR7, Chiếc giày vàng được trao cho cầu thủ ghi bàn giỏi nhất giải VĐQG ở châu Âu, không thông qua bình chọn vì thế sẽ công bằng hơn.

"Tôi thích giải thưởng này nhất và sẽ không đổi nó với danh hiệu Quả bóng vàng. Giải thưởng này không phụ thuộc vào lá phiếu bầu của bất kỳ ai. Việc của một tiền đạo là phải ghi bàn và đó là công việc của tôi yêu thích" , Ronaldo cho hay.

Tuy nhiên, sau chia sẻ của Ronaldo, Messi đã giành Chiếc giày vàng thêm 3 năm liên tiếp để dẫn trước 6-4 về số danh hiệu này cho đến hiện tại.

Ronaldo có 4 danh hiệu "Chiếc giày vàng" còn Messi sở hữu 6 giải thưởng này

2019: Từng định giải nghệ nếu Messi giành Quả bóng vàng

Năm 2022, nhà báo Thierry Marchand - cựu trưởng ban bóng đá quốc tế của France Football - chia sẻ về buổi phỏng vấn vào năm 2019 với Ronaldo. Tại đây, ông cho biết, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tỏ ra không hài lòng với việc giành Quả bóng vàng của Messi.

"Tôi đã chấp nhận sang Juventus vào hè 2018 và tự thử thách bản thân ở một môi trường mới dù tôi chắc chắn đó là lý do khiến tôi mất danh hiệu Quả bóng vàng" , Marchand thuật lại lời Ronaldo trong cuốn tự truyện của mình. "Nếu Messi giành Quả bóng vàng năm nay (2019), tôi sẽ giải nghệ" , Ronaldo nói thêm.

Năm 2019, Messi giành Quả bóng vàng chỉ với 7 điểm nhiều hơn Virgil Van Dijk. Ronaldo chỉ đứng thứ 3.

2022: Gây sốc với bình luận "sự thật"

Sau khi Messi giành Quả bóng vàng 2021, một tài khoản đã lên tiếng khẳng định siêu sao người Argentina không xứng đáng với danh hiệu này. Thay vào đó, bài đăng trên cho rằng Ronaldo và Lewandowski xuất sắc hơn.

"Giải thưởng (Quả bóng vàng 2021) đã về tay Messi, người chỉ giành Cúp nhà vua cùng Barca. Anh ta còn chẳng ghi nổi một bàn vào lưới Real kể từ khi Ronaldo ra đi, biến mất trong các trận đấu lớn. Anh ta đã vô địch Copa America - giải đấu theo lý thuyết tổ chức 4 năm một lần nhưng giờ năm nào cũng diễn ra. Anh cũng khi được bàn trong trận bán kết và chung kết của giải đó" , tài khoản viết.

Ronaldo đã yêu thích bài viết này, bình luận dòng chữ: "Factos" tạm dịch là "Sự thật". Chia sẻ này của Ronaldo nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.