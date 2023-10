Những lần sao Việt gây "sóng gió" khi nói tiếng Anh: Trường hợp của Trấn Thành bị đánh giá NGUY HIỂM

1. Á hậu Ngọc Thảo

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 và lọt vào Top 20 chung cuộc. Thời điểm vừa đặt chân tới Thái Lan dự thi, Ngọc Thảo đã gây tranh cãi khi clip cô nói tiếng Anh, chào hỏi fan quốc tế được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, người đẹp có nhiều lỗi sai trong ngữ pháp và phát âm. Cụ thể, từ "safe and sound" (bình an vô sự) bị Ngọc Thảo đọc thành "sếp èn song", "warmly" (ấm áp) thành "goem li", "sleep (giấc ngủ) thành "líp".

Sau khi nhận phải tranh cãi trái chiều, Ngọc Thảo thú nhận cô không có khiếu tiếng Anh. Cô nghe người đối diện diễn đạt thì hiểu nhưng để phát âm chuẩn thì không nói được. "Vì lưỡi tôi hơi ngắn, nhiều khi nói tiếng Việt còn bị hơi yếu vài chỗ. Tiếng Anh tôi vẫn có thể nghe nhưng để nói hay thì không được. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện tiếng Anh mỗi ngày", cô nói.

2. Hoa hậu Thu Vũ

Hoa hậu Đông Nam Á Vũ Trần Triều Thu là giám khảo cuộc thi Mister International 2015. Trong đêm Chung kết, cô đặt câu hỏi cho thí sinh Hàn Quốc như sau: "What do you think is the essence of winning this pageant?" (Ý nghĩa của việc chiến thắng cuộc thi này là gì?).

Tuy nhiên nàng Hậu phát âm không chuẩn, khiến cả thí sinh lẫn MC đều không hiểu. MC phải đề nghị cô nhắc lại câu hỏi nhưng mọi người vẫn không hiểu. Sau đó, một nam giám khảo đã phải trợ giúp cô. Sự cố này khiến khán giả trong khán phòng cười ồ.

Hoa hậu Thu Vũ đã phải tạm đóng trang cá nhân để tránh dư luận. Sau đó, cô mở lại và chia sẻ về vụ việc: "Trước tiên Thu xin lỗi và cảm ơn mọi người, dù quan tâm động viên hay trách móc gì Thu cũng xin chân thành cảm ơn bằng cả tấm lòng. Sự thiếu sót không ai không có và Thu cũng vậy. Tuy không làm showbiz nhưng Thu biết mình đã là người của công chúng vì thế luôn phải mang điều tốt đẹp đến cho mọi người. Chuyện thiếu sót thì có thể trau dồi và học hỏi thêm, xin mọi người thông cảm và ủng hộ Thu, cũng là để sau này những ai đi sau Thu có thể tiếp thu và học hỏi, để tự tin và thể hiện mình một cách tốt đẹp hơn".

Một trang mạng Philippines đã lên tiếng bênh vực sự cố Hoa hậu Việt "nói tiếng Anh không ai hiểu". Trang này cho rằng việc Hoa hậu Thu Vũ nói tiếng Anh thiếu chuẩn là do cô đến từ một quốc gia không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

3. Vũ Khắc Tiệp

Đầu tháng 5/2021, Vũ Khắc Tiệp đăng video giới thiệu dự án Venus' Secret. Anh gây bàn tán khi phát âm cụm từ "Venus' Secret" thành "Vê-nớt Séc-đựt", "cát-tinh" (casting), "phao-đờ" (founder).

Khả năng nói tiếng Anh kém của Vũ Khắc Tiệp cũng thể hiện rõ trong một lần đến chơi nhà Phượng Chanel. "Ông bầu" đã quay clip đối đáp, hỏi chuyện bằng tiếng Anh với hai cô con gái Susu và Suri nhà Phượng Chanel. Trái với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy của 2 bé, Vũ Khắc Tiệp bị nhận xét nói sai ngữ pháp, ngữ điệu, vốn từ kém phong phú.

4. MC Phan Anh

Năm 2015, MC Phan Anh liên tiếp mắc lỗi sai khi phiên dịch không hề ăn nhập với nội dung mà khách mời nói trong đêm gala Giọng hát Việt 2015. Cụ thể, nam ca sĩ người Mỹ Taylor John Williams cho biết: ''Bà tôi rất yêu Việt Nam. Quê hương. Bà có một tình cảm rất mãnh liệt dành cho đất nước này. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây", thì nam MC lại dịch thành: ''Các bạn thân mến, Taylor nói rằng bà anh ấy cũng là người Việt Nam. Khi nhắc về Việt Nam cũng là nhắc về quê hương và anh ấy cảm thấy hạnh phúc khi có mặt ở đây''.

Ngay cả một câu rất đơn giản là: ''Tôi rất ấn tượng với những ngôi chùa ở Việt Nam. Đó là nơi bình yên và rất đẹp để trải nghiệm. Tôi rất thích những ngồi chùa", cũng bị Phan Anh dịch lại với nội dung sai lệch: ''Taylor có nói rằng, anh ấy cảm nhận về đất nước của chúng ta rất là bình yên và rất là đẹp. Anh ấy đã tận hưởng ở đây rất là nhiều''.

5. Trấn Thành

Tập 1 của chương trình "Người ấy là ai" mùa 5 gây tranh cãi lớn khi MC Trấn Thành có màn phiên dịch sai về người chuyển giới. Cụ thể, khi giới thiệu về NPAK - thí sinh chuyển giới từ nữ sang nam đến từ Thái Lan, Trấn Thành đã chỉ vào cánh tay có vết sẹo của NPAK và nói: "Anh ấy từng là một phụ nữ. Cái tay này, người ta phải mở mạch máu ra rồi đưa hormone và mọi thứ vào để chuyển giới".

Nhiều ý kiến nhận định, sự cố của Trấn Thành cần được gọi là "bịa đặt", "dịch bịa" chứ không phải dịch sai. Bởi khi giải thích về vết sẹo ở cánh tay của mình, NPAK đã chia sẻ về việc các bác sĩ dùng phần da ở đây để tạo hình dương vật, nhằm giúp anh hoàn thiện khâu cuối trong cuộc đại phẫu thuật chuyển giới từ nữ sang nam, hoàn toàn không liên quan gì đến việc "mở mạch máu để tiêm hormone nam vào cơ thể".

Việc "dịch bịa" này có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe của người khác. Bởi sau đó, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng, cảnh báo, việc tiêm hormone nam, cụ thể testosterone vào mạch máu là chống chỉ định. Một bác sĩ cho biết, trong y khoa, hormone testosterone được sử dụng rất nhiều, không riêng người chuyển giới. Testosterone như dầu, không tan trong nước. Tiêm vào máu có thể gây thuyên tắc mạch. Nếu thuyên tắc mạch máu lớn hoặc trên phổi có thể gây tai biến cực kỳ nguy hiểm.

Trước khi xảy ra sự cố dịch thuật này, Trấn Thành từng nhiều lần khoe khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy. Vậy nên sự cố khiến càng thổi bùng tranh cãi về khả năng tiếng Anh thực sự của Trấn Thành.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, phần dịch bịa của Trấn Thành xuất hiện trong một chương trình có biên tập chứ không phải là trực tiếp. Vậy nên, trách nhiệm của nhà sản xuất cũng rất lớn, lỗi không chỉ của riêng Trấn Thành.

