Những món ăn nguy hiểm nhất thế giới: Có thứ tưởng như vô hại và là món ăn đường phố ai cũng biết

Khi nói đến những món ăn nguy hiểm nhất thế giới, suy nghĩ đầu tiên của mọi người hẳn sẽ là những món ăn có chất độc tiềm tàng như cá nóc (nếu không được chế biến chuẩn), hoặc một số thực phẩm dị thường khác.

Tuy nhiên, một số món ăn được xếp hạng là nguy hiểm và gây ra nhiều ca nhập viện/tử vong vẫn thường được mọi người thưởng thức hàng ngày. Dưới đây là những loại thực phẩm nguy hiểm nhất thế giới được trang Insider tổng hợp với sự trợ giúp của Tiến sĩ Keith Kantor, chuyên gia dinh dưỡng và Giám đốc điều hành của chương trình Nutritional Addiction Mitigation Eating and Drinking.

Hạt anh đào

Tiến sĩ Kantor cho biết: "Hãy bỏ hạt anh đào vì chúng có chứa hợp chất độc hại hydro xyanua".

Điều đó cũng đúng với một số loại trái cây có hạt khác như đào, mận, mơ… nhưng bạn đừng quá lo lắng về điều này. Đúng là hydro xyanua là một chất độc, nhưng bạn phải ăn rất nhiều hạt anh đào trước khi nó có thể giết chết bạn. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, giới hạn đối với một người nặng 70kg là 703 miligam hydro xyanua mỗi ngày, tương đương với hàng trăm hạt anh đào.

Cá nóc

Fugu (hay cá nóc) là một trong những thực phẩm độc nhất thế giới. Việc nhập khẩu vào Mỹ bị hạn chế rất nhiều và chỉ có một nhà cung cấp được FDA chấp thuận.

Đó là bởi vì, trừ khi được nấu đúng cách bởi các đầu bếp có chứng nhận, cá nóc chứa chất độc chết người gấp 1.200 lần so với xyanua, theo National Geographic.

Hot dog

Món ăn đường phố này có thể gây nguy hiểm bất ngờ dù được nhiều người yêu thích. Trái với suy nghĩ của một số người, hot dog không nguy hiểm bởi chất độc hoặc chất bảo quản từ xúc xích không đảm bảo, mà từ một nguyên nhân ít ai ngờ đến là nghẹn. Chúng là nguyên nhân hàng đầu gây ra các chấn thương do nghẹn của trẻ em dưới 3 tuổi, theo Viện John Hopkins ở Mỹ.

Sannakji hay bạch tuộc sống kiểu Hàn

Sannakji là món bạch tuộc sống được thưởng thức khi xúc tu còn đang ngọ nguậy. Điều nguy hiểm ở đây là mặc dù đầu bếp đã giết chết con bạch tuộc trước khi dọn ra, hoạt động thần kinh vẫn cho phép xúc tu ngọ nguậy, nghĩa là giác hút của chúng có thể dính vào cổ họng bạn khi bạn nuốt. Theo Food & Wine, trung bình mỗi năm có 6 người chết vì nghẹn do món này.

Bánh vòng

Đây có lẽ là món ăn tưởng như vô hại nhất trong danh sách. Bagel rõ ràng không độc, nhưng món ăn sáng giàu tinh bột là nguyên nhân gây ra một trong những vết thương do dao phổ biến nhất trong nhà bếp do chúng khá cứng và khó cắt. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Hoa Kỳ, vào năm 2011, ước tính có khoảng 2.000 người Mỹ được đưa đến phòng cấp cứu vì bị thương liên quan đến bagel.

Đậu thận sống

Đậu thận có thể ngon lành và bổ dưỡng trong nhiều món ăn, nhưng bạn không bao giờ nên ăn sống chúng. Đậu thận sống có chứa một chất độc được gọi là phytohaemagglutinin. Chỉ một nắm đậu có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa và đau đầu. Tuy nhiên, độc tố sẽ giảm đi đáng kể khi đậu được nấu chín.

Hákarl (cá mập lên men)

Món ngon truyền thống của Iceland này là món ăn nhất định phải thử từ hòn đảo nhỏ Bắc Âu. Mặc dù đây là một trong những đặc sản nhưng bạn phải chịu một số rủi ro khi thưởng thức nó: Thịt cá mập sống có thể gây độc cho con người vì cơ thể cá mập Greenland chứa hàm lượng urê và trimethylamine oxit cao. Vì vậy, chúng được xử lý và treo khô hoặc thậm chí chôn trong đất từ 3 đến 5 tháng, theo Seabourn Current.

Chỉ cần cắn vài miếng thịt tươi chưa qua chế biến cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác say. Theo Viện An toàn Thực phẩm Canada, với số lượng đủ lớn, người ăn có thể gặp các vấn đề về đường ruột, suy nhược thần kinh, co giật hoặc thậm chí tử vong.

Sắn

Sắn là một trong những loại lương thực phổ biến nhất thế giới. Hiện nay, nó là thực phẩm chủ yếu cho hơn 800 triệu người. Nhưng theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, lá và rễ của nó có thể chứa xyanua, dẫn đến ngộ độc cấp tính hoặc thậm chí tử vong. Cách tốt nhất để ngăn chặn điều này là nấu chín đúng cách trước khi bảo quản hoặc ăn sắn.

