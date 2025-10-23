Những ngày rất đáng mong chờ ở Hà Nội

Không gian triển lãm giữa lòng di sản

Triển lãm “Giao điểm Tinh hoa và Hành trình Sống tràn Cảm hứng” là sự kiện đặc biệt đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của Tam Sơn – doanh nghiệp tiên phong trong việc mang các thương hiệu quốc tế danh tiếng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức tại Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, trong khu vực Cột cờ Hà Nội – không gian giàu giá trị lịch sử và biểu tượng. Ngay từ cổng vào, khách tham quan được chào đón bởi 20 bìa tạp chí được chọn lọc kỹ lưỡng, đại diện cho chặng đường hợp tác giữa Tam Sơn và các đối tác truyền thông thân thiết.

Không gian mở đầu này thể hiện sự gắn bó giữa Tam Sơn với nhiều tên tuổi trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và nhiếp ảnh Việt Nam, qua đó khắc họa hành trình song hành cùng sự phát triển của văn hóa đại chúng trong nước.

Bước tiếp vào trong, Sảnh Giao thoa gây ấn tượng với các tác phẩm sắp đặt công phu. Đây là nơi diễn ra cuộc đối thoại giữa các thương hiệu quốc tế và cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam, giữa tinh hoa thủ công và tư duy sáng tạo đương đại. Qua đó, Tam Sơn khẳng định vai trò không chỉ là nhà phân phối thương hiệu mà còn là người điều phối uyển chuyển, góp phần lan tỏa tinh thần nghệ thuật và sáng tạo đến công chúng Việt Nam.

Hành trình thẩm mỹ qua bốn căn phòng chủ đề

Lên tầng trên, hành trình khám phá tiếp nối với bốn căn phòng mang chủ đề: Phòng Di sản, Phòng Kiệt tác, Phòng Nghệ nhân và Phòng Hòa âm. Bốn không gian này được sắp xếp tuần tự, tái hiện hành trình sáng tạo – từ dấu ấn di sản, quá trình chế tác thủ công cho đến các giá trị thẩm mỹ đương đại.

Tại đây, khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng những sản phẩm biểu tượng mà Tam Sơn đã mang đến Việt Nam, đồng thời hiểu rõ hơn về bản sắc của ngành thời trang và chế tác cao cấp. Mỗi căn phòng là một điểm dừng để người xem chiêm nghiệm về giá trị của tinh hoa thủ công – những điều tưởng như chậm rãi, nhưng lại bền vững và giàu ý nghĩa trong thời đại kỹ thuật số.

Phòng Hòa âm là nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào. Không gian sắp đặt bằng âm thanh, ánh sáng và chuyển động bao trùm người xem, mang đến trải nghiệm đa giác quan. Các nghệ sĩ trẻ đã tạo nên một thế giới nơi vật chất, ánh sáng và âm thanh hòa quyện, hé mở góc nhìn mới mẻ về quá trình sáng tạo – từ thao tác thủ công cho đến những ý niệm trừu tượng ẩn sau mỗi tác phẩm.

Điểm dừng chân cuối cùng là Phòng Mộng ước, nơi ba nghệ sĩ thị giác cùng nhau tạo nên một không gian tràn ngập tính mơ và tưởng tượng. Các tác phẩm tại đây mở ra khả thể của cảnh quan tương lai, khơi gợi ký ức văn hóa và tiềm thức thẩm mỹ của người xem.

Không gian này được ví như giấc mơ tập thể, nơi trực giác và bản năng sáng tạo dẫn dắt con người hướng tới đổi mới. Qua đó, Tam Sơn muốn gửi gắm thông điệp: năng lượng sáng tạo luôn bắt nguồn từ quá khứ, nhưng phải hướng về phía trước, để mở ra những chân trời thẩm mỹ mới cho Việt Nam.

Triển lãm quy tụ nhiều thương hiệu danh tiếng toàn cầu do Tam Sơn phân phối và đồng hành tại Việt Nam, bao gồm:

Hermès, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp, Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque và Hanoia.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của giám tuyển Lê Thuận Uyên cùng các nghệ sĩ tiêu biểu thuộc thế hệ 8x và 9x như Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu và nhóm Fustic.Studio. Họ mang đến nguồn năng lượng sáng tạo trẻ trung, đồng thời thể hiện sự đồng điệu với giá trị bền vững mà Tam Sơn luôn theo đuổi.

Triển lãm được phối hợp tổ chức cùng Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, với Tạp chí Đẹp (Le Media) là đối tác truyền thông chiến lược.

Sau 20 năm, Tam Sơn đã khẳng định vị thế không chỉ trong lĩnh vực bán lẻ hàng xa xỉ, mà còn trong vai trò người truyền cảm hứng và kết nối sáng tạo.

Sứ mệnh của Tam Sơn là thúc đẩy phong cách sống tinh tế, đồng thời đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo Việt Nam để xây dựng một nền thẩm mỹ đô thị bền vững.

“Giao điểm Tinh hoa” không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân và lời hứa cho chặng đường tiếp theo của Tam Sơn.

Sự kiện diễn ra từ ngày 22/10 đến 2/11/2025, trong khung giờ 09:00 – 17:00 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long – Tòa S2, số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội.