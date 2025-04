Những người chọn đi làm TPHCM, an cư Bình Dương

Hai năm trước, vợ chồng anh Thanh Tùng (33 tuổi, nhân viên văn phòng) sinh sống trong căn trọ rộng 30m2 tại TP. Thủ Đức với giá 6 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các chi phí sinh hoạt như điện, nước... Tuy nhiên, khi có kế hoạch sinh con, anh bắt đầu lo lắng về không gian chật hẹp, không đủ điều kiện chăm sóc trẻ nhỏ.

"Nếu có con, vợ chồng tôi cần một căn hộ hai phòng ngủ để đảm bảo sự thoải mái và có chỗ ngủ cho người thân lên hỗ trợ sau khi vợ tôi đi làm trở lại. Nhưng lúc đó, giá thuê căn hộ hai phòng ngủ tại quận 2 (nay là TP. Thủ Đức) đã lên tới 9-12 triệu đồng/tháng, vượt quá khả năng tài chính," anh chia sẻ.

Trước bài toán tài chính dài hạn, vợ chồng anh quyết định rời trung tâm TP.HCM để chuyển về Bình Dương an cư. Với khoản tiết kiệm hơn 400 triệu đồng cùng số tiền vay từ người thân và ngân hàng, giữa năm 2023 anh Tùng chọn mua một căn hộ tại Dĩ An với giá hơn 1,6 tỷ đồng. Khoản chi phí thuê nhà được chuyển sang trả lãi vay ngân hàng mỗi tháng. Để thuận tiện di chuyển, hai vợ chồng anh cũng chuyển công việc từ quận 3 về TP. Thủ Đức. Quãng đường từ nhà đến nơi làm việc mới mất gần 30 phút, tương đương thời gian di chuyển trước đây.

Nhìn lại quyết định của mình, anh Tùng cho rằng đây là bước đi đúng đắn. "Tôi may mắn quyết định sớm nên có nhiều lựa chọn giá tốt và vị trí thuận lợi. Nếu không mạnh dạn ‘di cư’ về Bình Dương, có lẽ đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có nhà," anh bộc bạch. Hiện tại, giá trị căn hộ của anh đã tăng 20% so với thời điểm mua.

Tương tự anh Tùng, cuối năm 2023 chị Mai Hương (29 tuổi) cũng chọn Bình Dương làm nơi an cư sau gần 10 năm thuê trọ tại TP. HCM. Căn hộ chị mua có diện tích 65m2, thuộc TP. Dĩ An với giá 2,3 tỷ đồng. Với thu nhập 35 triệu đồng/tháng, chị dành gần 13 triệu/tháng để trả gốc và lãi vay ngân hàng. "So với việc thuê nhà, áp lực tài chính chắc chắn lớn hơn, nhưng bù lại tôi có không gian sống rộng rãi và quyền sở hữu tài sản", chị Hương bày tỏ.

Anh Tùng và chị Hương chỉ là hai trong số nhiều người lựa chọn đi làm ở Sài Gòn nhưng về Bình Dương an cư. Xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh không mới, nhưng ngày càng rõ nét. Nguyên nhân chủ yếu do giá nhà tại TP.HCM liên tục tăng cao, vượt ngoài khả năng tài chính của nhiều người.

Ghi nhận thực tế, bất động sản TP. HCM ngày càng đắt đỏ, hầu như không còn căn hộ (2 phòng ngủ) mới có pháp lý hoàn chỉnh và đầy đủ tiện ích với mức giá dưới 3,5 tỷ đồng ở khu vực trung tâm. Các dự án mới chủ yếu tập trung ở khu vực ngoại thành nhưng giá bán cũng đang có xu hướng tăng mạnh. Trong khi đó, bất động sản tại các tỉnh giáp ranh như Bình Dương lại có mức giá "mềm" hơn và còn nhiều dư địa phát triển.

Khách hàng tìm hiểu một dự án căn hộ tại TP. Dĩ An, Ảnh: DCT Partners Vietnam

Theo dữ liệu của kênh Batdongsan.com.vn, trong 9 tháng đầu năm 2024, mức độ quan tâm của bất động sản Bình Dương đến từ địa phương là 33% trong khi TP. HCM chiếm tới 49%. Đặc biệt, nhu cầu tập trung mạnh tại các khu vực giáp ranh như TP. Dĩ An và TP. Thuận An, nơi có vị trí thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh đó, thông tin về khả năng sáp nhập Bình Dương với TP.HCM cũng tạo động lực cho xu hướng dịch chuyển. Nếu việc sáp nhập diễn ra, Bình Dương sẽ được hưởng lợi từ các chính sách phát triển kinh tế, hạ tầng và quy hoạch đô thị đồng bộ hơn. Điều này càng làm gia tăng sức hút của thị trường bất động sản tại đây.

Những năm gần đây, hạ tầng kết nối giữa TP.HCM và Bình Dương liên tục được nâng cấp, triển khai mới. Trong tương lai, các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1K, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một, Vành đai 3, Vành đai 4, Metro TP. HCM - Bình Dương… sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai tỉnh thành, giúp thời gian di chuyển trung bình chỉ còn từ 25 đến 40 phút.

Nắm bắt xu hướng, nhiều chủ đầu tư tại Bình Dương đã nhanh chóng triển khai các chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút người mua. Một trong số những dự án nổi bật với pháp lý rõ ràng, đa dạng tiện ích và chính thanh toán linh hoạt tại Dĩ An hiện nay là The Infinity.

The Infinity Dĩ An sở hữu lợi thế vị trí giáp ranh TP. HCM, pháp lý đầy đủ và tiện ích đa dạng

Với vị trí chiến lược tại trung tâm TP. Dĩ An, dự án chỉ cách TP. Thủ Đức hơn 10 phút di chuyển. Đầu năm nay, The Infinity vừa được Sở Xây dựng Bình Dương công nhận đủ điều kiện mở bán. Hiện dự án đang trong giai đoạn tiếp cận khách hàng với loạt ưu đãi, trong đó nổi bật là chính sách thanh toán 0,5%/tháng đến khi nhận nhà. Theo chủ đầu tư, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30%, sau đó đóng mỗi tháng 0,5% đến khi nhận nhà (dự kiến Quý 4/2026).

Bên cạnh đó, nhiều chính sách khác như tặng gói trang trí ban công, chiết khấu lên đến 12%, lãi suất ưu đãi 0% trong 24 tháng, cam kết cho thuê 144 triệu đồng/năm và tặng voucher nghỉ dưỡng tại resort 5 sao… cũng tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng sở hữu, sớm đạt mục tiêu an cư.

