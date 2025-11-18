Những người dân nào sẽ nhận được 2 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Ngày 13/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM chính thức công bố kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn. Dự kiến, khoảng 350.000 người lao động sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt và nhiều hình thức thiết thực khác trong dịp tết năm nay, đặc biệt chú trọng đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Theo LĐLĐ TP.HCM, công tác chăm lo tết được triển khai sâu rộng tại các công đoàn cơ sở, ưu tiên đoàn viên và người lao động trực tiếp sản xuất, cũng như những trường hợp bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm hoặc mất việc làm, bị nợ lương – thưởng và các hoàn cảnh đặc biệt khác.

Nhiều mức hỗ trợ trực tiếp, tối đa đến 2 triệu đồng/người

Các khoản hỗ trợ tết được trích từ nguồn kinh phí dự phòng và quỹ hoạt động thường xuyên của LĐLĐ TP.HCM. Theo kế hoạch, mức chăm lo được chia theo nhiều nhóm đối tượng:

“Tết sum vầy – Chợ Tết Công đoàn 2026”: hàng thiết yếu giá ưu đãi, quà 0 đồng

Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026”. Tại đây, đoàn viên và người lao động của thành phố 14 triệu dân có thể mua các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, được tặng phiếu mua hàng, hàng 0 đồng, giảm giá sâu; đồng thời được tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Năm nay, hoạt động chăm lo còn mở rộng sang chương trình Tết trực tuyến, cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ người lao động thông qua nền tảng online – giúp tiếp cận dễ dàng hơn cho những người làm việc xa hoặc tăng ca.

Một điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch là hỗ trợ phương tiện về quê cho công nhân, đoàn viên khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ cho TP.HCM:

300 vé máy bay 1 chiều, kèm 300 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất.

1.200 vé tàu 2 chiều (ghế ngồi mềm) dành cho người lao động và tối đa 3 người thân đi cùng, kèm 1.200 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất.

Riêng LĐLĐ TP.HCM tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình – Tết đoàn viên 2026”, với quy mô: 2.000 vé tàu (1 chiều); 500 vé máy bay (1 chiều); 3.500 vé xe (1 chiều) Các chuyến xe, tàu, máy bay sẽ đưa người lao động từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung và Hà Nội.

Tổ chức “Tết không xa nhà” cho người lao động ở lại TP.HCM

Song song, các hoạt động “Tết sum vầy” tại khu công nghiệp, khu chế xuất, xã – phường có đông đoàn viên sẽ được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu, trao quà và động viên tinh thần người lao động.

Theo LĐLĐ TP.HCM, mục tiêu lớn nhất của chương trình chăm lo Tết 2026 là đảm bảo người lao động – lực lượng nòng cốt đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội thành phố – được đón một cái tết ấm áp, trọn vẹn. Việc tổ chức đồng bộ hỗ trợ tiền mặt, cung cấp hàng hóa giá ưu đãi, tặng vé phương tiện và chăm lo cho công nhân ở lại thành phố thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” của tổ chức công đoàn.

Những chương trình này dự kiến được triển khai xuyên suốt từ cuối năm 2025 đến thời điểm Tết Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần đoàn viên trong cộng đồng người lao động TP.HCM.



