Những sự thật kỳ lạ trên thế giới mà ai cũng nghĩ là "fake", nhưng hóa ra thật 100%

Thế giới chúng ta đang sống chứa đựng vô vàn những điều kỳ diệu và khó tin, mà đôi khi, những sự thật đã được khoa học xác nhận lại nghe có vẻ vô lý đến khó tin. Dưới đây là một số sự thật đã được xác minh, chắc chắn sẽ khiến bạn kinh ngạc về sự phức tạp và bất ngờ của thế giới này.

1. Người sản xuất bộ đồ phi hành gia của Neil Armstrong

Bộ quần áo của phi hành gia đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng được chế tạo tại một nhà máy vốn dùng để sản xuất đồ lót phụ nữ.

Lý do là trong cuộc đua vào không gian, NASA cần tìm một nhà thầu có khả năng may các lớp vật liệu phức tạp, bền bỉ nhưng vẫn phải linh hoạt và vừa vặn tuyệt đối. Công ty International Latex Corporation (ILC), với kỹ năng may và dán các loại vải tổng hợp để tạo ra đồ lót cao cấp với sự tỉ mỉ không có lỗi, đã được chọn. Sự tỉ mỉ này là yếu tố sống còn, bởi một đường may sai trên bộ đồ không gian có thể gây rò rỉ khí và dẫn đến tử vong trong chân không, nên các thợ may đã mang kinh nghiệm thủ công quý giá của mình vào sứ mệnh lịch sử này.

2. Loài vật duy nhất có vân tay đặc biệt như con người

Giáo sư Maciej Henneberg từ Đại học Adelaide đã chứng minh rằng cấu trúc các đường vân trên ngón tay của gấu Koala không khác biệt nhiều so với vân tay của con người, ngay cả khi soi dưới kính hiển vi. Vân tay này hình thành do sự thích nghi để tăng độ bám khi Koala leo trèo và nắm giữ lá cây.

Sự tương đồng này lớn đến mức đã có lúc gây ra nhầm lẫn cho cảnh sát Úc trong các cuộc điều tra hình sự, khi họ phải phân biệt giữa vân tay người và vân tay Koala để lại trên hiện trường.

3. Cách tốt nhất khi gặp cá mập là đứng im

Một sự thật kỳ lạ khác liên quan đến sinh tồn khi gặp nguy hiểm dưới biển. Khi cá mập xuất hiện, việc cố gắng bơi nhanh ra xa không phải là cách làm đúng, bởi một vật thể hoảng loạn bỏ chạy thường được xem là con mồi tiềm năng.

Các chuyên gia khuyên rằng, chiến thuật hiệu quả hơn là giữ bình tĩnh, bơi từ từ chậm rãi và đặc biệt là không được rời mắt khỏi nó. Hành động này cho cá mập thấy bạn là một đối tượng có khả năng phản kháng và không phải con mồi dễ dàng. Chỉ sau khi cá mập bơi ngang qua hoặc quay đi, bạn mới nên tìm cách trốn thoát. Nếu phải tự vệ, hãy tấn công vào các điểm nhạy cảm nhất của chúng như mắt, mang hoặc đầu mũi.

4. Ý nghĩa thực sự của lời hứa ngoắc ngón tay

Cử chỉ đáng yêu mà trẻ em thường dùng để cam kết này thực chất có nguồn gốc từ một nghi thức thể hiện lòng trung thành của các băng đảng tội phạm Yakuza thời Edo (Nhật Bản). Trong các giao kèo nghiêm túc, việc phá vỡ lời hứa được coi là một tội lỗi nghiêm trọng và hình phạt thường là chặt đứt ngón tay út bên phải (yubitsume).

Ý nghĩa của việc mất đi ngón tay út (mất đi sức mạnh nắm kiếm) sau đó đã được biến tướng thành biểu tượng của sự giữ lời hứa tuyệt đối, rồi trở thành một cam kết dễ thương cho trẻ em ngày nay.

5. Mặt trời thực ra màu trắng

Mặc dù chúng ta thường vẽ Mặt Trời với màu vàng hoặc cam, nhưng màu sắc thực sự của nó là màu trắng tinh khiết. Do Mặt Trời phát ra tất cả các bước sóng ánh sáng khả kiến với cường độ gần như bằng nhau ở nhiệt độ bề mặt 5.500°C. Chúng ta thấy nó có màu vàng, cam hoặc đỏ khi ở Trái Đất là do hiện tượng tán xạ Rayleigh của bầu khí quyển đã lọc và tán xạ ánh sáng màu xanh lam và tím.

