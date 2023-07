Những tấm pin mặt trời áp mái kể câu chuyện thú vị về chiến lược kinh tế tuần hoàn của Tập đoàn TH

"Lộ trình xanh" được lên kế hoạch ngay từ khi khởi dựng trang trại

"Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới" (kỷ lục được chứng nhận vào năm 2020) của TH true MILK vẫn rất vững vàng ngay cả khi có hàng chục nghìn tấm pin mặt trời với trọng lượng tới 150 tấn, lắp đặt bên trên. Được đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, việc những mái chuồng trại có khả năng chống đỡ khối lượng khổng lồ các tấm pin mặt trời chưa bao giờ là chuyện "vô tình", mà đó là việc đã nằm trong kế hoạch từ tầm nhìn dài hạn về phát triển bền vững, kinh tế xanh của TH.

Theo ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc bộ phận bảo trì, Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, kết cấu chịu tải có lẽ là phần tốn kém nhất trong các dự án pin mặt trời áp mái dành cho trang trại chứ không phải bản thân những tấm pin. Sở dĩ chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh của TH được tiến hành thuận lợi và nhanh chóng như hiện nay là bởi ngay từ khâu lập dự án, , Tập đoàn đã luôn đưa nội dung phát triển điện mặt trời áp mái vào kế hoạch thiết kế và xây dựng trang trại . Nhờ có sự tính toán kỹ càng từ trước nên quá trình lắp đặt hệ thống pin diễn ra nhịp nhàng và không ảnh hưởng tới kết cấu công trình hay phúc lợi động vật của đàn bò sữa TH.

Hiện tại, mỗi năm hệ thống pin mặt trời tại trang trại của TH đang sản xuất ra 6,8 triệu kWh điện. Theo tính toán, năng lượng chuyển hóa từ quang năng sang điện năng đã giúp trang trại giảm phát thải tương đương khoảng 8.700 tấn khí CO2.

Sản lượng điện sản xuất từ năng lượng mặt trời hiện đang chiếm gần 9% tổng mức tiêu thụ điện của toàn trang trang trại. Nếu tính chi phí theo đơn giá điện mua vào, với sản lượng điện tự sản xuất được như hiện nay, mỗi năm đơn vị này đang tiết kiệm khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh những lợi ích có thể lượng hóa, ông Sơn cho biết việc lắp pin mặt trời áp mái còn mang lại những lợi ích to lớn khác. Chẳng hạn như giảm nhiệt độ. Nhiệt độ chuồng nuôi có lắp hệ thống pin mặt trời – cũng đóng vai trò như một lớp chống nóng – thấp hơn 4-5 độ C so với các chuồng nuôi không lắp. Khi nhiệt độ chuồng, trại mát mẻ hơn, hệ thống quạt làm mát – vốn vận hành dựa vào các cảm biến nhiệt độ, sẽ làm việc với cường độ thấp hơn, giúp thêm một lần tiết kiệm năng lượng. Đàn bò từ đó được hưởng không khí mát mẻ hơn.

Tập đoàn TH hiện đang tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống pin mặt trời áp mái cho các chuồng nuôi, nhà máy có điều kiện đón nắng phù hợp. Với lợi thế tự sản, tự tiêu, dự án điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn TH đang góp phần giải tỏa áp lực cho điện lưới quốc gia trong bối cảnh điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, khiến nhiều nơi phải cắt điện luân phiên.

Tầm nhìn về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại TH góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Kể từ khi ra đời gần 15 năm trước, Tập đoàn TH và nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương, đã luôn lấy tôn chỉ "Trân quý Mẹ Thiên nhiên" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiên phong với sữa tươi sạch góp phần nâng cao tầm vóc người Việt, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Tập đoàn TH luôn đẩy mạnh đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường và gặt hái nhiều thành quả.

Là người trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai hệ thống pin mặt trời áp mái, ông Vinh Sơn chia sẻ sự trân trọng và kính phục với tầm nhìn và quyết tâm của Nhà sáng lập cùng ban lãnh đạo Tập đoàn. Sau khi làm việc với các đối tác, phân tích số liệu, TH đã ngay lập tức đưa ra quyết định đầu tư và triển khai đồng bộ dự án với công suất hơn 6,8 MW năng lượng mặt trời.

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua, hệ thống điện mặt trời áp mái của Tập đoàn TH đã thu hút rất nhiều đoàn công tác tới tham quan, học tập mô hình. Đây cũng là ví dụ rõ nét cho sự kết hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp trong việc đảm bảo an ninh năng lượng. Trong khi lưới điện được giảm tải, TH cũng có thể chủ động một phần năng lượng để hạn chế bị cắt điện, hạn chế để xảy ra sự cố.

Vượt qua giai đoạn khó khăn vì thiếu điện vừa qua càng giúp Tập đoàn TH vững vàng hơn với chiến lược năng lượng sạch, vốn đã được theo đuổi từ lâu. Thực tế, lãnh đạo tập đoàn, đặc biệt là AHLĐ Thái Hương rất quan tâm tới năng lượng sạch chứ không chỉ là năng lượng mặt trời. Nhiên liệu hóa thạch đang được tập đoàn TH thay thế, loại bỏ dần bằng các loại nhiên liệu thân thiện như Biogas, Biomass để giảm thiểu khí thải có hại. Hoạt động này được triển khai với quy mô chiến lược trên toàn bộ các trang trại, nhà máy của Tập đoàn TH.

Tăng cường khả năng tự chủ năng lượng, đẩy mạnh mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn ở TH cũng chính là sự ủng hộ mạnh mẽ cho những mục tiêu tham vọng mà Chính phủ đã cam kết thực hiện tại COP26, hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.