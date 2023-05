Niềm vui ngắn chẳng tày gang: Thị trường BĐS vừa le lói phục hồi giờ lại gặp cảnh báo, chuyên gia kêu gọi chính phủ nước này ổn định tâm lý thị trường

“Có một sự đảo ngược so với tháng 4. Giá tăng trên thị trường nhà ở nhưng doanh số bán hàng lại giảm sút trong tháng 5. Với bất động sản thương mại, giá cả và giao dịch đều giảm”, China Beige Book, một tổ chức nghiên cứu về BĐS Trung Quốc có trụ sở ở Mỹ, cho biết hôm 30/5.

Trong tháng 4, doanh số bán BĐS trên toàn Trung Quốc đã giảm xuống còn 900 tỷ tệ (126,87 tỷ USD), thấp hơn mức trung bình hàng tháng của năm ngoái là 1,1 nghìn tỷ tệ. Trong năm 2023, dự kiến doanh số của các doanh nghiệp BĐS Trung Quốc sẽ giảm khoảng 3-5%, tốt hơn một chút so với dự báo từ 5-8% được đưa ra trước đó.

Ting Lu, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Nomura, nói rằng: “Doanh số bán nhà trong tuần kết thúc vào 28/5 đã tăng 11,8% so với một năm trước. Tuy nhiên, nó giảm mạnh so với mức tăng trưởng 24,8% của tuần trước đó. Dẫu vậy, doanh số bán nhà này cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch.

Trong khi đó, sự sụt giảm hầu như đều tới từ các thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Những thành phố loại 1 này từng là điểm sáng khi thu hút người lao động ở khu vực xung quanh, kéo theo nhu cầu rất lớn với BĐS.

Bắc Kinh đã giải tỏa một phần áp lực cho các nhà phát triển bất động sản của nước này trong năm ngoái khi giảm thiểu tác động của cái gọi là 3 lằn ranh đỏ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang khiến các nhà đầu tư hoài nghi hơn về năng lực của các doanh nghiệp BĐS.

Chỉ số Markit iBoxx cho trái phiếu bất động sản lợi suất cao của Trung Quốc đã quay trở lại gần mức hồi tháng 11 – thời điểm Trung Quốc tuyên bố hỗ trợ lĩnh vực BĐS thông qua một kế hoạch 16 điểm. Thực tế, sáng kiến này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ nợ của doanh nghiệp BĐS ở cấp độ dự án.

Điều này đồng nghĩa với những sự không chắc chắn xung quanh khả năng trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp BĐS Trung Quốc ở cấp độ công ty mẹ. Việc các doanh nghiệp BĐS có đủ tiền mặt từ việc bán tài sản để thanh toán các nghĩa vụ tài chính hay không đang được xem xét.

Trong khi đó, trên thị trường nhà ở thứ cấp, hoạt động kinh doanh “đã hạ nhiệt kể từ tháng 4” với số lượng nhà rao bán giảm, giá chào bán thấp hơn và ít giao dịch hơn, Fitch Ratings cho biết. Sự chậm lại này diễn ra sau đà phục hồi mạnh mẽ hồi quý 1, dấu hiệu cho thấy niềm tin của người mua nhà vẫn còn mong manh trong bối cảnh triển vọng kinh tế không chắc chắn và việc làm kém.

Liu Lijie, nhà phân tích thị trường tại Viện nghiên cứu Beike, nói rằng thị trường nhà ở Trung Quốc đang trong giai đoạn điều chỉnh và Chính phủ cần có chính sách để cải thiện kỳ vọng của thị trường về tiềm năng phục hồi của BĐS, qua đó thúc đẩy nhu cầu.

Tham khảo: CNBC