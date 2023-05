Kết buồn của ‘chiến thần’ xe điện Trung Quốc: Từng ‘quyết chiến’ với Tesla, nay doanh thu giảm 50%, ông chủ mất 75% khối tài sản, vì đâu nên nỗi?

“Kết buồn” ngậm ngùi thua lỗ

Theo thông tin do Business Insider (BI) trích dẫn, khối tài sản của tỷ phú He Xiaopeng (45 tuổi) - đồng sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của nhà sản xuất xe điện Xpeng Trung Quốc đã giảm 75% so với mức đỉnh năm 2021. Hiện tại, Xiaopeng sở hữu 1,4 tỷ USD.

Ước tính trên hồ sơ được công bố, vị tỷ phú hiện tại sở hữu 20,5% cổ phần loại A của Xpeng tính đến ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, He Xiaopeng vẫn là người giàu thứ 2.048 trên thế giới, Forbes nhận định.

Được biết, cổ phiếu của Xpeng đã có nhiều biến động lớn trong năm nay. Chưa hết, vào ngày 24/5, hãng xe đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 không mấy khả quan khi doanh thu giảm 50% so với 1 năm trước đó - xuống còn 4,03 tỷ NDT, tương đương 569 triệu USD.

Khoản lỗ ròng trong quý I/2023 của công ty cũng tăng lên 2,34 tỷ NDT từ 1,7 tỷ NDT vào một năm trước.

Theo báo cáo của Wired vào tháng 2, chiếc Sedan thể thao điện - Xpeng P7 là mẫu xe bán chạy nhất của công ty cho đến nay. Nhà sản xuất cũng đã ra mắt chiếc G3 vào năm 2018.

Nhưng trong bối cảnh cuộc chiến giá cả của thị trường xe điện tại Trung Quốc diễn ra gay gắt, sau tất cả, Xpeng đã có kết quả “không mấy khả quan”.

Yale Zhang, giám đốc điều hành công ty tư vấn Automotive Foresight có trụ sở tại Thượng Hải, nói với Forbes rằng việc Tesla giảm giá khoảng 30.000 NDT/xe tại Trung Quốc đã làm bùng nổ cuộc chiến giá xe tại đây, đặc biệt là đối với các thương hiệu nội địa.

Để cạnh tranh, Xpeng cũng đã làm theo, nhưng việc giảm giá của thương hiệu này không đủ hấp dẫn so với Tesla hay BYD - những cái tên phổ biến hơn, nhà phân tích của 86 Research Wang Hanyang cho biết.

G3 Xpeng

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla sau Mỹ và cũng là thị trường vô cùng quan trọng đối với nhà sản xuất xe điện của Elon Musk. Tờ Reuters đưa tin vị tỷ phú sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần này.

Từng tự tin cạnh tranh với Tesla

Trước đây, Xpeng từng có kế hoạch phá vỡ điểm hòa vốn vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, họ đã phải lùi thời hạn sang năm 2025 do ghi nhận tình hình kinh doanh “nhạt nhòa” trong năm 2022.

Vì vậy, để thay đổi, ông Xiaopeng đã tuyên bố sẽ đặt cược toàn bộ vào công nghệ xe tự lái - vốn được Tesla phát triển từ lâu.

Vị tỷ phú cho rằng trong tương lai, thương hiệu của mình có thể chiếm tới 20% thị phần của thị trường xe điện thông minh - những chiếc xe hoàn toàn có thể lái tự động.

Tuy nhiên, với báo cáo doanh thu quý I/2023 vừa rồi, không rõ liệu mục tiêu của Xpeng sẽ có “đường đi” ra sao và thời điểm nào có thể đạt được nó.

Liệu có lật ngược thế cờ?

Xpeng vẫn cần những kế hoạch lớn phía trước để có thể “sống sót” tại thị trường cạnh tranh gay gắt này. Được biết, nhà sản xuất vừa tung ra một chiếc SUV điện mới và đang mở rộng mạnh mẽ ở châu Âu, vốn bắt đầu với Na Uy từ tháng 12/2020.

Đồng chủ tịch Xpeng Brian Gu nói với CNBC vào tháng 11/2021 rằng sau tất cả, họ muốn đưa 50% số xe của mình đến các quốc gia bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không cung cấp thời gian cụ thể cho mục tiêu này.

Cổ phiếu Xpeng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York đã tăng 2,4% vào thứ 6, ngày 26/5 nhưng đã giảm 64% so với một năm trước. Còn cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông thì tăng 0,2% vào giữa trưa ngày 30/5.

Xpeng có trụ sở chính tại Quảng Châu và văn phòng tại Mountain View (California). Công ty được thành lập vào tháng 8/2014 bởi He Xiaopeng và được tập đoàn Alibaba mua lại.

Tham khảo BI