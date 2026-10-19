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Nín thở siêu sà lan chở vòm thép 3.400 tấn chui qua gầm cầu Phú Mỹ

| | Bất động sản

Nín thở siêu sà lan chở vòm thép 3.400 tấn chui qua gầm cầu Phú Mỹ

Theo Nguyễn Tiến - Hữu Huy

Tiền phong

Từ Khóa:
Cầu Phú Mỹ

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