Ninh Vân Bay nói gì về việc cổ phiếu NVT tăng trần 5 phiên liên tiếp?

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) mới đây công bố văn bản giải trình theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc cổ phiếu NVT tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Theo đó, Ninh Vân Bay cho biết giá cổ phiếu tăng là do diễn biến khách quan và cung cầu của thị trường. Hiện tại các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường.

Công ty cho biết, không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng đến giao dịch cổ phiếu trên thị trường và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

Nguồn: NVT

Trước đó, ngày 21/6 HoSE có văn bản yêu cầu Ninh Vân Bay giải trình về việc cổ phiếu có 5 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 17-21/06/2024.

Cụ thể, qua công tác giám sát, HoSE nhận thấy giá cổ phiếu NVT tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 17-21/06/2024. Do đó, HoSE yêu cầu NVT báo cáo, công bố các thông tin liên quan có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu, trong thời hạn 24h kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Theo ghi nhận từ ngày 17-21/6/2024, cổ phiếu NVT đã tăng trần liên tục từ mức 7.970 đồng lên 11.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng hơn 39%.

Thanh khoản cũng bứt lên với tổng cộng gần 189.000 cổ phiếu đã được giao dịch, trung bình gần 38.000 cổ phiếu/phiên, toàn bộ đều được giao dịch khớp lệnh.

Cổ phiếu NVT tiếp tục tăng trần phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày 24/6 lên mức 11.850 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch 83.100 đơn vị. Cập nhật sáng 25/6, cổ phiếu NVT quay đầu giảm 2,11% xuống mức 11.600 đồng/cổ phiếu.

Thực tế, cơ cấu cổ đông NVT cô đặc khi công ty mẹ là CTCP NVT Holdings đã sở hữu đến 94,2% vốn (tính đến 31/12/2023) nên lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường của NVT không còn quá nhiều.

Cổ phiếu NVT được HoSE ra quyết định chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 4/4. Lý do đưa ra là lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2023 là số dương, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, NVT mang về gần 114 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ; lãi sau thuế gần 16,6 tỷ đồng, gấp 8,8 lần và lãi ròng gần 3,6 tỷ đồng, thay vì lỗ ròng gần 5,6 tỷ đồng như cùng kỳ.

Năm 2024, NVT đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 390 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 22 tỷ đồng.

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong được thành lập vào tháng 9/2006, vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Tháng 9/2009, Công ty tăng vốn điều lệ lên 265 tỷ đồng và đổi tên thành CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như hiện nay. Sau nhiều lần thay đổi, vốn điều lệ tại thời điểm 31/03/2024 của công ty là 905 tỷ đồng.

Ninh Vân Bay sở hữu một số khu nghỉ dưỡng cao cấp như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River. Công ty sở hữu khu đất và bờ biển rộng 250ha tại các thành phố du lịch lớn ở Việt Nam gồm Ninh Bình, Hội An, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn và Phú Quốc.