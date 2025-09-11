Nissan dự lỗ 500 tỷ yen, khó khăn chưa từng có

Trong khi Chủ tịch Nissan Motor Ivan Espinosa nhận được cơn mưa lời khen vì những nỗ lực nhanh chóng vực dậy hãng sản xuất ô tô đang gặp khó khăn, một số chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại về khoản chi phí khổng lồ liên quan đến các cuộc cải cách, dự tính khiến hãng này lỗ 500 tỷ yên (3,39 tỷ đô la).

“So với thời kỳ của cựu Chủ tịch Makoto Uchida, người không hề có bất kỳ cải cách cơ bản nào, thì lần này tốt hơn gấp 100 lần”, một nguồn tin tại Nissan cho biết. “Nhưng đây vẫn chưa phải là một công ty bình thường”.

Doanh số bán xe đang trì trệ, đặc biệt trong quý II. Dòng tiền tự do của mảng kinh doanh ô tô Nissan âm 390,5 tỷ yên, tiếp tục giảm so với mức âm 302,8 tỷ yên trong quý II năm ngoái.

Để cải thiện đáng kể cơ cấu chi phí, nhà sản xuất ô tô này sẽ giảm tổng cộng 500 tỷ yên chi phí cố định và chi phí biến đổi vào năm kết thúc vào tháng 3 năm 2027. Trong số này, chi phí cố định sẽ được cắt giảm 250 tỷ yên chủ yếu nhờ kế hoạch cắt giảm 20.000 việc làm và đóng cửa 7 nhà máy lắp ráp ô tô tại Nhật Bản và nước ngoài.

Trong nước, công ty sẽ ngừng sản xuất tại Nhà máy Oppama và Nhà máy Shonan của Nissan Shatai. Các nhà máy tại Ấn Độ, Argentina và một số khu vực khác sẽ dừng hoạt động.

Hầu hết các nhà máy ở nước ngoài này đều là nhà máy lắp ráp xe hoàn thiện từ các bộ phận được giao và có quy mô nhỏ hơn 2 nhà máy ở Nhật Bản. Nhà phân tích Koji Endo của SBI Securities cho biết: “Những tác động của việc cắt giảm chi phí cố định sẽ chỉ được cảm nhận đáng kể tại hai nhà máy trong nước”.

Endo ước tính việc đóng cửa nhà máy sẽ tiết kiệm khoảng 200 tỷ yên chi phí cố định, đồng thời chỉ ra rằng việc thu hẹp quy mô các nhà máy sản xuất động cơ và phụ tùng cũng là điều cần thiết. Ông cho biết các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến các nhà máy sản xuất động cơ ở Yokohama và Iwaki, tỉnh Fukushima, cũng như các nhà cung cấp phụ tùng như Nissan Kohki và Aichi Machine Industry.

Cũng theo ông, nếu tính cả tổn thất suy giảm do năng lực sản xuất giảm, không thể loại trừ khả năng khoản lỗ bất thường có thể lên tới 500 tỷ yên. Với việc đóng cửa hai nhà máy tại Nhật Bản, 60% đến 70% sản lượng có thể sẽ phụ thuộc vào Bắc Mỹ.

“Bắc Mỹ là một thị trường cạnh tranh cao”, Seiji Sugiura, nhà phân tích cấp cao tại Phòng thí nghiệm Tình báo Tokai Tokyo, cho biết. “Tôi lo ngại liệu công ty có thể quay trở lại các thị trường có tiềm năng tăng trưởng như Ấn Độ hay không, hoặc tại Nhật Bản, nơi công ty đang giảm công suất sản xuất tại các trung tâm sản xuất của mình”.

Không có dấu hiệu nào cho thấy một sản phẩm đột phá có thể vực dậy một nhà sản xuất ô tô đang gặp khó khăn. Tại thị trường chính là Mỹ, dòng sản phẩm của Nissan thiếu vắng những mẫu xe hybrid phổ biến.

Tại Bắc Mỹ, công ty có kế hoạch ra mắt các mẫu xe được trang bị công nghệ hybrid độc quyền thế hệ tiếp theo, e-POWER, vào năm kết thúc vào tháng 3 năm 2027. Tuy nhiên, một số người cho rằng e-POWER, công nghệ cung cấp năng lượng cho xe bằng động cơ, sẽ không làm hài lòng người lái xe Mỹ khi di chuyển ở tốc độ cao.

“Có sự không chắc chắn lớn về việc liệu công ty có thành công ở Mỹ hay không”, Toshihide Kinoshita, giám đốc điều hành của Nomura Securities, cho biết trong báo cáo ngày 1 tháng 9.

Con đường phía trước của Nissan sau khi tái cấu trúc còn rất gian nan. Công ty có kế hoạch giảm công suất sản xuất toàn cầu, ngoại trừ Trung Quốc, từ 3,5 triệu xe xuống còn 2,5 triệu xe. Tuy nhiên, vẫn cần phải có những khoản đầu tư tăng trưởng đáng kể để theo kịp xu hướng điện khí hóa và xe được điều khiển bằng phần mềm đang phát triển.

