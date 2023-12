Nợ 12,6 tỷ đồng vẫn đi du lịch, sửa sang nhà mới… hóa ra chồng giấu vợ bí mật động trời suốt nhiều năm: Biết được lý do thực sự ai cũng vừa thương vừa giận

Việc giữ “bí mật về tài chính” với vợ hoặc chồng của mình không phải là điều hiếm gặp trong cuộc sống hôn nhân. Theo một cuộc khảo sát của Bankrate năm 2023, cứ 4 người Mỹ đang trong mối quan hệ thì có gần 1 người thừa nhận đang giữ bí mật liên quan đến tiền bạc với người bên cạnh của mình.

Tuy nhiên, bí mật trị giá 520.000 USD (12,6 tỷ đồng) là một con số khá lớn. Đó là số tiền mà Aldo đã giấu người vợ tên Cassandra của mình. Cặp đôi này gần đây đã xuất hiện trên podcast “I Will Teach You to be Rich” của triệu phú tự thân Ramit Sethi.

Aldo và Cassandra kiếm được thu nhập chung ổn định là 165.000 USD một năm, cộng thêm Aldo cho biết anh sẽ kiếm thêm khoảng 127.000 USD tiền hoa hồng trong năm nay. Nhưng cặp đôi đã đưa ra một số quyết định tài chính khiến họ mắc nợ.

Đầu tiên, họ có khoản thế chấp trị giá 339.000 USD cũng như khoản vay sinh viên khoảng 14.000 USD. Sau đó, một số khoản mua sắm trong vài năm qua, bao gồm cả việc sửa sang nhà cửa và nhiều kỳ nghỉ, cuối cùng đã tiêu tốn nhiều hơn số tiền mà hai vợ chồng dự tính. Họ bù đắp khoản chênh lệch bằng thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân, nâng tổng số nợ lên tới nửa triệu USD, bao gồm hơn 163.000 USD cho các khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng tại thời điểm ghi podcast.

Mặc dù Cassandra biết gia đình họ có một khoản thế chấp và ít nhất một số khoản nợ thẻ tín dụng nhưng cô không biết mức độ số tiền là bao nhiêu. Nguyên do là cô để Aldo xử lý mọi vấn đề tài chính của gia đình nên không biết tần suất thẻ tín dụng được sử dụng để chi trả cho lối sống của họ.

Cô nói trên podcast: “Khi anh ấy viết ra tất cả số tiền, tôi gần như ngã khỏi ghế. Tôi không biết hóa ra mọi thứ đều được tính vào thẻ tín dụng."

Aldo không hẳn đang cố tình lừa dối Cassandra, nhưng anh nói với Sethi rằng bản thân muốn bảo vệ vợ mình khỏi cảm giác căng thẳng về tài chính. Quan điểm của Sethi cho rằng: Trì hoãn việc nói với Cassandra về khoản nợ hoặc đưa cô vào kế hoạch tài chính của họ sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn và khiến Cassandra bị tổn thương.

Bài viết trên CNBC sẽ giải thích tại sao việc giữ bí mật về tiền bạc với người bên cạnh của bạn có thể gây ra các vấn đề cũng như cung cấp những lời khuyên bổ ích của Sethi.

Không nên giữ bí mật tài chính giữa hai vợ chồng

Khi lớn lên, gia đình Aldo không có nhiều tiền, từ nhỏ anh đã học được cách không đòi hỏi mọi thứ, anh nói với Sethi. Ở tuổi trưởng thành, anh tiếp tục tin rằng tiền bạc rất “đau đầu” và cố gắng tự mình giải quyết mọi việc.

Khi còn nhỏ, anh hiểu gia đình mình không có nhiều tài sản. Do đó, anh luôn cố gắng đảm bảo rằng mình, Cassandra và các con có một cuộc sống thoải mái.

Trong khi không biết về khoản nợ, Cassandra nhường mọi quyền quyết định tài chính cho Aldo. “Tôi để anh ấy giải quyết mọi việc… tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ rơi vào tình thế khó khăn này. Nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương, tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang sống một cuộc sống mà lẽ ra chúng tôi không nên sống."

Sethi nói: “Đôi khi mọi người nói dối về tiền bạc trong các mối quan hệ của họ để che giấu một thói quen không mong muốn hoặc một vấn đề lớn hơn, nhưng trường hợp của Aldo thì không. Anh ấy muốn trở thành một anh hùng cho gia đình mình”.

Sethi nói: “Nhưng theo quan điểm của tôi, người hùng thực sự là người xây dựng mối quan hệ hợp tác với vợ/chồng của mình để thường xuyên thảo luận về tiền bạc và họ thực sự để vợ/chồng mình tham gia vào việc đưa ra quyết định.”

Lời khuyên

Aldo và Cassandra thất vọng khi nghe Sethi nói rằng có lẽ phải mất ít nhất 5 năm họ mới “thoát khỏi” nợ thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân.

Sethi cho rằng hạn mức tín dụng cho vốn chủ sở hữu (Home equity line of credit - HELOC) có thể là một công cụ hữu ích để một số người thoát khỏi nợ nần. Họ có thể hợp lý hóa các khoản nợ của bạn để bạn chỉ phải thực hiện một khoản thanh toán và có thể đưa ra mức lãi suất thấp hơn. Nhưng bạn phải cam kết trả hết khoản nợ "mới" và không tiếp tục “tích lũy số dư” trong thẻ của mình, điều mà Sethi không tin Aldo và Cassandra sẽ làm được, dựa trên thói quen hiện tại của họ.

Thay vì làm phức tạp thêm chiến lược trả nợ của mình, Sethi đề nghị Aldo và Cassandra tuân theo ba quy tắc. Lưu ý rằng đây là kế hoạch phù hợp với hoàn cảnh của vợ chồng Aldo-Cassandra và bạn có thể cần một chiến lược khác nếu đang tìm cách giải quyết nợ nần.

Hãy dùng mọi khoản tiền thưởng hoặc tiền hoa hồng để trả hết nợ. Sethi đề nghị cặp đôi nên bắt đầu bằng cách dành 80% số tiền thưởng ngoài để trả nợ và 20% để tích lũy tiền tiết kiệm. Mặc dù điều này sẽ "hạn chế nghiêm trọng" chi tiêu hàng ngày của họ nhưng Sethi cho biết đây là điều cần thiết để thoát khỏi nợ nần.

Không còn thẻ tín dụng nữa. Sethi nói: Nếu muốn trả hết, họ cần phải ngừng sử dụng chúng. Sau đó, họ sẽ đóng từng tài khoản sau khi thẻ được thanh toán hết.

Hãy trung thực về chi tiêu phát sinh của mình. Đôi khi việc sửa chữa nhà cửa hoặc quần áo mới là cần thiết, nhưng Sethi khuyến khích Aldo và Cassandra dành thời gian để thực sự cân nhắc xem liệu món đồ mới mua có phải là thứ họ cần hay không. Việc tìm ra những lĩnh vực để cắt giảm chi tiêu ngay bây giờ có thể giúp họ có nhiều tiền hơn để trả nợ và không rơi vào tình trạng nợ nần nghiêm trọng trong tương lai.

Tham khảo CNBC