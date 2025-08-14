Nợ công Mỹ chạm mức cao kỷ lục 37.000 tỷ USD

Tổng nợ công của chính phủ Mỹ đã vượt mốc 37.000 tỷ USD, một con số kỷ lục cho thấy gánh nặng nợ ngày càng gia tăng của nước Mỹ và áp lực chi phí ngày càng lớn đối với người nộp thuế.

Thông tin cập nhật về khoản nợ công 37.000 tỷ USD nói trên được nêu trong báo cáo tài chính hàng ngày mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, công bố ngày 12/8.

Nợ công của Mỹ đã vượt ngưỡng 37.000 tỷ USD sớm hơn nhiều năm so với các dự báo trước đại dịch. Các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) vào tháng 1/2020 cho rằng phải sau năm tài chính 2030, tổng nợ liên bang mới vượt qua con số này. Tuy nhiên, nợ công đã tăng nhanh hơn dự kiến do đại dịch COVID-19 kéo dài nhiều năm kể từ năm 2020, làm tê liệt phần lớn nền kinh tế Mỹ. Trong giai đoạn này, chính phủ liên bang đã vay nợ rất nhiều để ổn định nền kinh tế quốc gia và hỗ trợ đà phục hồi.

Hiện tại, các khoản chi tiêu chính phủ đã được phê duyệt nhiều hơn sau khi ông Trump mới đây đã ký ban hành luật cắt giảm thuế và chi tiêu của đảng Cộng hòa. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, luật này dự kiến sẽ khiến nợ công tăng thêm 4.100 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Trong một tuyên bố, ông Michael Peterson, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Peterson, cho rằng nợ công đang gây áp lực tăng lãi suất, "làm tăng thêm chi phí cho tất cả mọi người và giảm đầu tư của khu vực tư nhân". Ông nói thêm rằng trong ngân sách liên bang, khối nợ này đang lấn át các ưu tiên quan trọng.

Bà Wendy Edelberg, một thành viên cao cấp về nghiên cứu kinh tế tại Viện Brookings, dự đoán rằng luật thuế nói trên của đảng Cộng hòa sẽ khiến nước Mỹ vay rất nhiều trong năm 2026 và 2027, và tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài.

Văn phòng Trách nhiệm giải trình của Chính phủ (GAO) đã chỉ ra một số tác động của việc nợ chính phủ gia tăng đối với người dân Mỹ, trong đó có chi phí vay cao hơn cho các khoản như thế chấp và mua ô tô, lương thấp hơn do doanh nghiệp có ít tiền hơn để đầu tư, và giá cả hàng hóa, dịch vụ đắt đỏ hơn.

Nợ công của Mỹ đã đạt 34.000 tỷ USD nợ vào tháng 1/2024, 35.000 tỷ USD vào tháng 7/2024 và 36.000 tỷ USD vào tháng 11/2024. Ông Peterson chỉ ra rằng hiện nợ công của Mỹ tăng thêm 1.000 tỷ USD sau mỗi 5 tháng. Ông cho biết, tốc độ này nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ trung bình trong 25 năm qua.

Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp ước tính với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng ngày hiện tại, nợ công sẽ tăng thêm 1.000 tỷ USD nữa trong khoảng 173 ngày.

Bà Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban vì Ngân sách Liên bang có trách nhiệm, bày tỏ hy vọng cột mốc này đủ để thức tỉnh các nhà hoạch định chính sách về thực tế rằng cần phải hành động, và phải hành động nhanh chóng.