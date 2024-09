Nổ khí gas tại mỏ than Iran, ít nhất 51 người thiệt mạng

Vụ tai nạn khí gas xảy ra vào 21h tối 21/0 (theo giờ địa phương) khi khí mê-tan phát nổ tại khối B và khối C của mỏ than do công ty Madanjoo điều hành. Đến nay, hoạt động cứu hộ tại khối B đã hoàn tất.

Hiện trường mỏ than Iran nơi xảy ra vụ nổ khí gas gây nhiều thương vong. Ảnh: WANA.

Trong số 47 công nhân làm việc tại riêng khối B, 30 người đã tử vong và 17 người bị thương. Hoạt động cứu hộ tại khối C đã bắt đầu. Tuy nhiên, mật độ khí mê-tan trong khối này rất cao. Hoạt động cứu hộ tại đây dự kiến sẽ mất khoảng 3-4 giờ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân: "Thật không may, một vụ tai nạn đã xảy ra tại một trong những mỏ than ở Tabas. Một số thợ mỏ bị thiệt mạng. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân. Tôi đã thảo luận với các bộ trưởng y tế, bộ trưởng quốc gia và bộ trưởng công nghiệp. Chính phủ đang thực hiện mọi nỗ lực. Vụ việc này là bài học. Từ giờ trở đi, trong các mỏ than của Iran, cần phải có biện pháp để những vụ tai nạn như thế này không xảy ra nữa."