Nổ lớn tại công ty kính ở TP.HCM, nhiều nhà dân bị xé toạc

15-08-2025 - 14:18 PM | Sống

Vụ nổ kinh hoàng tại Công ty Kính màu Ngọc Hân (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) làm sập toàn bộ xưởng, hư hại nhiều nhà dân, may không có thương vong.

Công an phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn bên trong Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân, địa chỉ số 446 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Hiện trường vụ nổ bên trong Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15/8, vụ nổ xảy ra tại Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân, khiến toàn bộ khu xưởng sản xuất kính bị sập, nhiều nhà dân xung quanh bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Khoảng 1h, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) điều 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 13 đến hiện trường triển khai cứu nạn. Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận tại hiện trường, sức công phá của vụ nổ cực lớn, làm biến dạng hoàn toàn khung sắt, mái tôn của nhà xưởng, mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Nhiều nhà dân xung quanh bị xé toạc tường , cửa và mái.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, thiệt hại về tài sản chưa thể ước tính.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

