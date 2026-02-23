Nổ lớn tại Công ty Phốt pho vàng Việt Nam, một người tử vong

Ngày 23-2, thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, xác nhận tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ lớn gây hỏa hoạn.

Vụ nổ lớn khiến cột khói bốc cao hàng trăm mét. Nguồn: MXH

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 22 phút ngày 23-2, tại lò sản xuất phốt pho thuộc Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, khu vực cổng số 2 xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế.

Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho trong bồn tinh chế, sau sự cố phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh V.V. L. (35 tuổi, ở xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), ca trưởng, tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương cứu người bị nạn và dập tắt đám cháy do sự cố.