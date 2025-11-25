Nổ mìn phá đất đá sạt lở, sớm thông đường lên Đà Lạt

Cục Đường bộ phối hợp Khánh Hòa, Lâm Đồng khắc phục sạt lở, sớm thông các tuyến đường huyết mạch

Đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025 gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ qua Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Trung bộ, làm gián đoạn giao thông tại các trục huyết mạch như QL27C, QL20.

Ngay khi các điểm sạt lở lớn xuất hiện, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã thành lập Đoàn công tác do lãnh đạo các Khu quản lý đường bộ III và Khu Quản lý đường bộ IV trực tiếp có mặt tại các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên để chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, máy móc, thiết bị và sử dụng hiệu quả vật tư dự phòng trong xử lý sự cố.

Trong ngày 23/11, Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập 2 tổ công tác chuyên trách: 1 tổ do Khu QLĐB III chủ trì cùng Sở Xây dựng Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai trên QL27C, và 1 tổ từ Khu QLĐB IV phối hợp hỗ trợ Sở Xây dựng Lâm Đồng xử lý sạt lở, ùn tắc và bảo đảm giao thông trên QL20, đặc biệt tại các vị trí đèo Mimosa, đèo Prenn và đèo D'Ran.

Đây là những tuyến kết nối chiến lược giữa vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nên việc khẩn trương thông tuyến có ý nghĩa rất quan trọng đối với quốc phòng an ninh, vận tải hàng hóa, đi lại của người dân và công tác cứu hộ - cứu nạn.

Tại Khánh Hòa, ngày 24/11, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu QLĐB III dẫn đầu đoàn chuyên môn cùng Sở Xây dựng Khánh Hòa khảo sát, đánh giá toàn bộ các điểm sạt lở trên QL27C, trong đó có đèo Khánh Lê bị sạt lở nghiêm trọng.

Nổ mìn có kiểm soát sớm thông đường

Tại những điểm có khối lượng đá lớn, Cục Đường bộ đã cùng địa phương thống nhất biện pháp nổ mìn có kiểm soát với sự hỗ trợ của Quân khu 5, nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thông. Song song với đó, Khu QLĐB III yêu cầu các đơn vị Quản lý đường bộ, nhà thầu bảo trì và doanh nghiệp BOT túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống mới, đồng thời khẩn trương gia cố tạm, xử lý xói lở mặt đường và bảo vệ kết cấu hạ tầng. Mục tiêu được đặt ra là thông xe trước ngày 1/12 nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Tại Lâm Đồng, Đoàn công tác của Khu QLĐB IV do ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu làm trưởng đoàn đã phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng, Ban QLDA 85, Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị thi công kiểm tra toàn bộ hiện trường ba đèo Mimosa, Prenn và D'Ran trên tuyến QL20.

Tuyến Quốc lộ 27C bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Những điểm sạt lở phức tạp nhất

Đây là những điểm sạt lở phức tạp nhất, với nhiều đoạn mặt đường bị trồi nứt, taluy âm - taluy dương mất ổn định và đặc biệt là khu vực D'Ran, nơi khối lượng đất đá sụt trượt hơn 64.000 m3, gây hư hỏng nặng kết cấu nền mặt đường.

Tại đèo Mimosa, Đoàn ghi nhận Ban QLDA 85 đã huy động thiết bị mở rộng taluy dương, lu lèn, thảm BTN để hình thành đường tạm, hướng tới mục tiêu thông xe trước ngày 28/11.

Các tuyến đèo trên quốc lộ 27C và 20 qua Lâm Đồng và Khánh Hòa đều sạt lở nghiêm trọng

Tại đèo Prenn, nhận thấy nguyên nhân hư hỏng do nước mưa thấm lâu ngày khiến đất taluy dương nở, tạo áp lực đẩy mặt đường, ông Nguyễn Văn Thành đã yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước, chủ động mở rãnh dẫn nước và có giải pháp xử lý taluy phù hợp. Địa phương cam kết khắc phục cơ bản trước 28/11 để thông xe một chiều. Riêng đoạn tiếp giáp tường chắn bị nứt lún, phương án kỹ thuật chuyên sâu được đề xuất với thời hạn hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Tại đèo D'Ran - điểm nóng nhất của tuyến, Cục Đường bộ đánh giá việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá rất lớn và vị trí thi công phức tạp. Khu QLĐB IV đã đề nghị bổ sung thêm mũi thi công, huy động thêm xe ben vận chuyển đất đá và tăng cường máy móc thiết bị, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ rọ thép, vật tư dự phòng. Sở Xây dựng Lâm Đồng cam kết huy động tối đa lực lượng để thông xe một chiều trước ngày 30/11.