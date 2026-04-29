Nở rộ thanh toán xuyên biên giới

Theo Thái Phương | 29-04-2026 - 07:30 AM | Smart Money

Trước đó, từ đầu tháng 4-2026, du khách Trung Quốc cũng đã có thể sử dụng ví điện tử Alipay để thanh toán tại Việt Nam thông qua mã VietQRGlobal.

Thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới đang phát triển mạnh tại Việt Nam, giúp du khách nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc và Hàn Quốc, không cần đổi tiền mặt vẫn có thể dễ dàng chi trả hàng hóa, dịch vụ.

Theo ghi nhận, dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam và Hàn Quốc hiện cho phép hơn 115 triệu người dùng, gồm du khách và người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, sử dụng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International để quét mã VietQRGlobal tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận trên toàn quốc.

Dịch vụ này do Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng GLN International (Hàn Quốc) và 2 ngân hàng quyết toán là BIDV (Việt Nam) và Hana Bank (Hàn Quốc) triển khai. Các giao dịch được xử lý theo thời gian thực, bảo đảm nhanh chóng, an toàn, tương tự trải nghiệm tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Đáng chú ý, hệ thống cho phép thanh toán trực tiếp giữa đồng won Hàn Quốc (KRW) và đồng Việt Nam (VND) thông qua hạ tầng của 2 ngân hàng.

Khách trải nghiệm thanh toán bằng mã VietQRGlobal. Ảnh: LAM GIANG

Trước đó, từ đầu tháng 4-2026, du khách Trung Quốc cũng đã có thể sử dụng ví điện tử Alipay để thanh toán tại Việt Nam thông qua mã VietQRGlobal. Dịch vụ này được triển khai bởi NAPAS, Ant International (Trung Quốc) và Vietcombank, áp dụng tại nhiều điểm mua sắm, nhà hàng, khách sạn và khu du lịch.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cho biết việc kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc mang lại nhiều tiện ích, cho phép du khách sử dụng đồng bản tệ khi chi tiêu.

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong quý I/2026, Việt Nam đón hơn 1,32 triệu lượt khách Hàn Quốc và hơn 1,4 triệu lượt khách Trung Quốc, thuộc nhóm thị trường nguồn lớn nhất.

Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục hoàn thiện chiều thanh toán ngược, giúp du khách Việt Nam có thể thanh toán thuận tiện khi đi du lịch tại các quốc gia này. Khi kết nối hai chiều hoàn chỉnh, hệ thống được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch và thương mại khu vực.

Đến nay, NAPAS đã kết nối thanh toán QR với Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia, đồng thời tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác. Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách, hình thức thanh toán này còn giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong nước tối ưu quy trình, giảm chi phí và gia tăng doanh thu mà không cần đầu tư thêm hạ tầng.

Theo Thái Phương

