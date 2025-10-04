Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nổ tại ki-ốt cạnh sân vận động, một số người bị thương

04-10-2025 - 21:40 PM | Sống

Vụ nổ xảy ra tại ki-ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng khiến một số người bị thương nhẹ

Chiều 4-10, lãnh đạo UBND xã Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết vào 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ tại ki-ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng.

Nổ tại ki-ốt cạnh sân vận động, một số người bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ tại ki-ốt gần sân vận động Tiên Lãng

Tại hiện trường, mái tôn một số ki-ốt nghiêng đổ, nhiều vật dụng bị hư hỏng. Thống kê sơ bộ, có khoảng 3 người dân bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu. Bước đầu nghi vụ nổ do rò rỉ khí bình gas.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng đã điều hai xe của đội khu vực 2 - phân đội Tiên Lãng cùng các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ nổ.

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố là ai?

Theo Tr.Đức

NLĐ

