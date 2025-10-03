Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố là ai?

03-10-2025 - 22:30 PM | Sống

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố là ai?

Hoàng Thị Hường, nữ doanh nhân nổi tiếng với kinh doanh dược phẩm, nha khoa và livestream bán hàng online vừa bị khởi tố về hành vi vi phạm kế toán nghiêm trọng.

Ngày 3/10, Hoàng Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường, tên đầy đủ là Hoàng Thị Hường, từng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hường được công chúng biết đến nhiều qua hoạt động bán hàng trực tuyến, livestream trên các nền tảng như Facebook, TikTok và YouTube. Những fanpage của bà có lượng người theo dõi lên đến hàng triệu, trong đó nổi bật là “Hoàng Hường” và “Gia đình Hoàng Hường”.

Doanh nhân Hoàng Hường vừa bị khởi tố là ai?- Ảnh 1.

Hoàng Hường tại cơ quan công an. (Ảnh: VTV)

Bà Hường từng được gọi là “nữ hoàng livestream” nhờ khả năng thu hút khách hàng qua phong cách bán hàng sôi động, kết hợp nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khác với các KOL bán hàng trên sàn thương mại điện tử, Hoàng Hường chủ yếu chốt đơn qua tin nhắn hoặc điện thoại, tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng dễ dẫn đến tranh cãi.

Trong quá trình kinh doanh, Hoàng Hường nhiều lần vướng vào các lùm xùm pháp lý. Năm 2019, chuỗi nha khoa của bà bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép do sử dụng nhân sự chưa được cấp phép và tự ý thay đổi cơ sở vật chất.

Đến năm 2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt vì quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh. Doanh nghiệp sau đó đổi tên thương hiệu thành “Hoàng Hường Meli”.

Bên cạnh đó, bà cũng nhiều lần gây chú ý với những phát ngôn sốc trên mạng xã hội, trong đó có việc gọi món ăn truyền thống mèn mén của người H’Mông là “cám lợn”, khiến dư luận phản ứng mạnh.

Năm 2020, bà Hường đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.

Vì sao Hoàng Hường bị bắt?

Theo Viên Minh

VTC NEWS

